Gostava de ter um bocadinho do talento de Maria Botelho Moniz na sua casa? Apresentadora tornou isso possível

Maria Botelho Moniz vive uma fase muito feliz. A apresentadora da TVI acaba de lançar um projeto seu, fora da televisão, e não podia estar mais feliz. Maria tem agora um projeto que pode chamar de «seu».

Nas redes sociais, a comunicadora mostrou tudo aos seus seguidores. «Um dia lanço uma coisa minha. Hoje é o dia», começou por escrever, na legenda de um vídeo, publicado no Instagram, em que mostra o seu mais recente projeto: louça personalizada com frases muito caricatas.

«A ideia já flutuava na minha cabeça há muito tempo e agora em colaboração com o @atelierembaixador consigo tirá-la, literalmente, do forno. Peças simples, clássicas, intemporais mas com um twist. Um bocadinho como eu!», prosseguiu.

«Da minha cabeça e das mãos da Mariana e da Constança, para a vossa cozinha. Três peças personalizáveis ao vosso gosto, feitas à mão com todo o amor: um prato de bolo, um prato “banana bread” e uma tigela de aperitivos com molheira. Escolham a peça, a frase (no caso do prato de bolo) e a cor das letras, e tenham um bocadinho de mim em vossas casas. ❤️ Mas apressem-se porque como é tudo feito à mão, as unidades são limitadas!», escreveu ainda.

Pode ver aqui as imagens em questão:

Mais tarde, Maria Botelho Moniz regressou às redes sociais para mostrar alguns exemplares das peças em questão. « Aqui estão elas e eu estou apaixonada! Prato de bolo, prato “banana bread” e tigela de aperitivos, feitas à mão e personalizáveis ao vosso gosto. Mal posso esperar por começar a receber as vossas fotografias com elas nas vossas mesas! Qual é a vossa peça favorita?», pode ler-se.

Veja mais aqui:

O novo projeto de Maria Botelho Moniz agitou a Internet e todos ficaram encantados com a ideia. «Adoro as frases!! 😍», «Parabéns que peças lindas adorei e que excelente ideia para presente de natal 😍», «Maria, que originais 😀😀 adoro as frases! ❤️ Parabéns pelo projeto 👏», «Adoro! Está um máximo este coleção👏», «Mãos de fada, tão bonitas...parabéns às três 👏», «A fada dos 7 ofícios 👏», «Valorosa Mulher!», pode ler-se, nos comentários das publicações.