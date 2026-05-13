Sem tabus, Maria Botelho Moniz reage ao que dizem do seu corpo: «Que palavra é essa?»

Maria Botelho Moniz voltou a abordar um tema delicado relacionado com a exposição pública e os comentários maldosos sobre o seu corpo nas redes sociais. No podcast “Dona da Casa”, a apresentadora falou de forma emotiva sobre as críticas de que tem sido alvo ao longo dos últimos anos.

Sem esconder o desgaste provocado pelos ataques constantes, a apresentadora da TVI questionou o facto de o seu corpo continuar a ser tema de discussão pública.

«Quando é que vai deixar de ser [notícia o seu corpo]? Estamos em 2026, já está bom. Já falaram de tudo. Já disseram que eu estava mais gorda, já disseram que eu estava a emagrecer, já disseram que eu estava mais magra. Pelos vistos, já disseram que eu estava atrevida e sexy. Já disseram tudo. É cansativo, é pequenino, reduz-te», desabafou.

A apresentadora revelou ainda que as críticas exteriores acabaram por alimentar inseguranças internas muito difíceis de combater, sobretudo durante a fase da gravidez.

«As coisas mais horríveis foram ditas por mim própria, a mim própria, dentro da minha cabeça. “Estás mal. A sério que chegámos aqui? Que número é este?” E são vozes que aqui existem e são pensamentos que se enraízam e tu a certa altura estás a acreditar que esse é um sítio onde vais ficar porque isto agora é quem tu és», confessou.

Apesar das dificuldades, Maria Botelho Moniz explicou que tentou sempre manter uma perspetiva positiva perante as mudanças no corpo, lembrando-se constantemente de que tudo fazia parte de um processo maior.

«Tinha um anjinho no outro ombro a dizer: “Isto é temporário. Isto não é quem tu és. Isto não te pertence. Isto é uma coisa temporária para um bem maior. Para tu teres finalmente o teu bebé”», afirmou.

A comunicadora mostrou-se particularmente incomodada com a violência de algumas palavras utilizadas nas redes sociais, admitindo não compreender como certas pessoas conseguem deixar comentários tão ofensivos.

«As pessoas dizem coisas muito feias. “Nojenta”. Nojenta porquê? Porque não visto um 36? [...] Que palavra é essa? “Porca”. Porquê? E não consigo perceber o que é que leva alguém a querer eternizar isso, porque as palavras ficam lá e ficam na cabeça de quem as recebe», lamentou.

As declarações da apresentadora geraram uma forte onda de apoio nas redes sociais, com muitos seguidores a elogiar a coragem e a honestidade com que falou sobre autoestima, maternidade e pressão estética.