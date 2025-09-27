Maria Botelho Moniz assinala despedida do Big Brother e fãs reagem em peso

Ao Minuto

17:52
Relação de Liliana e Fábio alvo de comentários! Concorrente reage: «Estou sempre a ouvir isto de manhã à noite» - Big Brother
01:48

Relação de Liliana e Fábio alvo de comentários! Concorrente reage: «Estou sempre a ouvir isto de manhã à noite»

17:43
Liliana acusa Fábio de jogo de casal: «O jogo do Fábio ia sempre passar por aí» - Big Brother
13:44

Liliana acusa Fábio de jogo de casal: «O jogo do Fábio ia sempre passar por aí»

17:23
Lídia faz revelação insólita: «Hoje vi um espírito aqui» - Big Brother
03:37

Lídia faz revelação insólita: «Hoje vi um espírito aqui»

16:50
Irreconhecível: Concorrente do Secret Story 9 deixa fãs em choque com transformação - Big Brother

Irreconhecível: Concorrente do Secret Story 9 deixa fãs em choque com transformação

16:48
Leandro pensa ter descoberto o segredo de Lídia - Big Brother
02:45

Leandro pensa ter descoberto o segredo de Lídia

16:39
Antes e depois impressionante: Concorrente do Secret Story 9 está totalmente diferente - Big Brother

Antes e depois impressionante: Concorrente do Secret Story 9 está totalmente diferente

16:10
Liliana fala do namorado que tem cá fora: «É um situação que ainda não está bem resolvida» - Big Brother
01:31

Liliana fala do namorado que tem cá fora: «É um situação que ainda não está bem resolvida»

16:01
Liliana relata a sua história e revela: «Ninguém sabe disto...» - Big Brother
11:25

Liliana relata a sua história e revela: «Ninguém sabe disto...»

14:59
«É uma pessoa agressiva»: Fábio insiste na sua teoria sobre concorrente - Big Brother
01:51

«É uma pessoa agressiva»: Fábio insiste na sua teoria sobre concorrente

14:25
Ao som de Céline Dion, Fábio e Liliana protagonizam momento e levam 'boca': «É só amor» - Big Brother
01:02

Ao som de Céline Dion, Fábio e Liliana protagonizam momento e levam 'boca': «É só amor»

12:59
O abraço de Fábio a Liliana e a nova teoria em cima da mesa: «Pode ser estratégia para nos separar» - Big Brother
01:38

O abraço de Fábio a Liliana e a nova teoria em cima da mesa: «Pode ser estratégia para nos separar»

12:53
«Se eu tivesse uma irmã a fazer o que ela anda a fazer...»: Dylan é implacável com Liliana - Big Brother
01:12

«Se eu tivesse uma irmã a fazer o que ela anda a fazer...»: Dylan é implacável com Liliana

12:28
Inês e Vera estão cada vez mais próximas... e a intimidade é vista nestes gestos - Big Brother
02:46

Inês e Vera estão cada vez mais próximas... e a intimidade é vista nestes gestos

12:18
«Nunca abracei a minha mãe, nunca tive ao colo do meu pai»: Concorrente abre o livro da sua vida - Big Brother
02:02

«Nunca abracei a minha mãe, nunca tive ao colo do meu pai»: Concorrente abre o livro da sua vida

12:01
Alguém da casa sobreviveu a um terramoto?: Sandro acredita que sim, já Rui... - Big Brother
06:05

Alguém da casa sobreviveu a um terramoto?: Sandro acredita que sim, já Rui...

11:39
«És uma rapariga fácil»: Ana está 'passada' após dois insultos fortes de outra concorrente - Big Brother
01:34

«És uma rapariga fácil»: Ana está 'passada' após dois insultos fortes de outra concorrente

11:15
Está o caldo entornado: Leandro sentiu-se um 'motivo de chacota' por parte de Bruno? - Big Brother
01:35

Está o caldo entornado: Leandro sentiu-se um 'motivo de chacota' por parte de Bruno?

11:14
Logo pela manhã: Leandro vai 'tirar satisfações' com Bruno após não ter gostado do que ouviu - Big Brother
03:07

Logo pela manhã: Leandro vai 'tirar satisfações' com Bruno após não ter gostado do que ouviu

10:43
Os dois toques entre Fábio e Liliana que não passaram despercebidos - Big Brother
06:23

Os dois toques entre Fábio e Liliana que não passaram despercebidos

10:37
Cada vez mais próximos... Fábio não descola o 'olhar apaixonado' de Liliana - Big Brother
04:15

Cada vez mais próximos... Fábio não descola o 'olhar apaixonado' de Liliana

10:26
A 'mãozinha marota' de Fábio que Liliana fez questão de 'corrigir' - Big Brother
01:36

A 'mãozinha marota' de Fábio que Liliana fez questão de 'corrigir'

10:16
Instalou-se o caos entre as mulheres da casa. O motivo? Rolos de papel higiénico no chão - Big Brother
04:04

Instalou-se o caos entre as mulheres da casa. O motivo? Rolos de papel higiénico no chão

09:57
«Ela está a ser do pior que há (...) quer entregar o segredo para estar mais livre»: Zaza em desacordo com Teresa Silva - Big Brother
06:14

«Ela está a ser do pior que há (...) quer entregar o segredo para estar mais livre»: Zaza em desacordo com Teresa Silva

09:29
Para Francisco Monteiro, já não há margem para dúvidas: Zé já é 'ex-noivo' - Big Brother
02:21

Para Francisco Monteiro, já não há margem para dúvidas: Zé já é 'ex-noivo'

09:28
Confusa em relação ao noivo Zé e Fábio, Liliana desaba em lágrimas e este gesto do concorrente salta à vista - Big Brother
03:40

Confusa em relação ao noivo Zé e Fábio, Liliana desaba em lágrimas e este gesto do concorrente salta à vista

Acompanhe ao minuto
Já chegámos ao whatsapp!
DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES
Siga-nos!

😎

Maria Botelho Moniz assinala despedida do Big Brother e fãs reagem em peso

Maria Botelho Moniz assinala despedida do Big Brother e fãs reagem em peso - Big Brother

Maria Botelho Moniz usou o Instagram para se despedir de Daniela Magalhães, elemento da equipa do Big Brother. Fãs reagiram com emoção e elogios à apresentadora da TVI.

Maria Botelho Moniz, 41 anos, recorreu, recentemente, à sua página de Instagram para assinalar um momento especial e cheio de emoção: a despedida de Daniela Magalhães da equipa do Big Brother.

Na fotografia partilhada pela apresentadora da TVI, que conduziu o Big Brother Verão, é possível ver Maria Botelho Moniz ao lado de Nuno Eiró, Marta Cardoso, Daniela Magalhães – que costumava marcar presença no segmento Extra, assegurando o acompanhamento digital do programa – e ainda outros elementos da produção do reality show.

Veja aqui a publicação original de Maria Botelho Moniz.

 

 

Na legenda, Maria escreveu de forma simples, mas carregada de sentimento: "A BB Team diz até já à Dani. 🥹❤️"

A publicação não passou despercebida e, rapidamente, surgiram inúmeras reações dos seguidores, entre mensagens de carinho para Daniela e elogios à equipa do formato. Comentários como "Ooooh.... Gosto tanto da Dani 😍 mas se for para melhor que vá com Deus...", "Uma equipa fantástica no BB Verão 👏" e "Equipa 5 estrelas" multiplicaram-se.

Maria Botelho Moniz também foi alvo de palavras de afeto, com um seguidor a escrever: "Maria você foi o maior sucesso deste Big Brother Portugal. Você é uma referência para os apresentadores do Brasil."

Recorde, no video em baixo, uma entrevista em exclusivo de Daniela Magalhães à ex-concorrente Rita Almeida. Na altura, esta mostrou-se muito chorosa pela forma fria como foi recebida por Ruben quando saiu do Secret Story 8

 

Maria Botelho Moniz a condução do BB Verão

No passado dia 11 de setembro, que assinalou a apresentação da nova grelha da TVI e antes da final do Big Brother VerãoMaria Botelho Moniz fez o balanço deste grande desafio que marcou a sua vida profissional.

A apresentadora das galas de domingo e do Especial partilhou que este projeto foi um verdadeiro desafio pessoal e profissional, no qual aprendeu a confiar mais no seu trabalho, sabendo agora que é mais do que capaz de agarrar um projeto destes com toda a força, empenho e paixão.

Com o coração cheio, a apresentadora não escondeu a emoção ao refletir sobre os últimos meses: «Saio com sentimento de missão cumprida. Não me podia ter dedicado mais».

Veja a entrevista completa, no vídeo em baixo.

 

Em cima, espreite as galerias de imagens da apresentadora da TVI, que preparámos para si.

Relacionados

Cristina Ferreira surpreende ao pedir ajuda ao público para tomar decisão importante

Bárbara Parada partilha nova experiência ao lado de Francisco Monteiro: «Foi mágico»

Momento Viral! Catarina Miranda em pânico com partida de Afonso Leitão
Temas: Maria Botelho Moniz Daniela Magalhães Big Brother Despedida Reality Show

Fora da Casa

«Abandonar o sonho exige o dobro da coragem»: Esta cara da TVI despediu-se dos reality shows

«Abandonar o sonho exige o dobro da coragem»: Esta cara da TVI despediu-se dos reality shows

Há 39 min
Cristina Ferreira surpreende ao pedir ajuda ao público para tomar decisão importante

Cristina Ferreira surpreende ao pedir ajuda ao público para tomar decisão importante

Há 3h e 23min
Em cenário inspirador, Cristina Ferreira partilha o plano perfeito para um sábado à tarde

Em cenário inspirador, Cristina Ferreira partilha o plano perfeito para um sábado à tarde

Há 3h e 39min
Bárbara Parada partilha nova experiência ao lado de Francisco Monteiro: «Foi mágico»

Bárbara Parada partilha nova experiência ao lado de Francisco Monteiro: «Foi mágico»

Ontem às 21:28
Romance ao rubro! As fotos escaldantes de Bárbara Parada e Francisco Monteiro no destino de sonho

Romance ao rubro! As fotos escaldantes de Bárbara Parada e Francisco Monteiro no destino de sonho

Ontem às 21:16
Momento Viral! Catarina Miranda em pânico com partida de Afonso Leitão

Momento Viral! Catarina Miranda em pânico com partida de Afonso Leitão

Ontem às 19:14
Mais Fora da Casa

Mais Vistos

«Ela está a ser do pior que há (...) quer entregar o segredo para estar mais livre»: Zaza em desacordo com Teresa Silva
06:14

«Ela está a ser do pior que há (...) quer entregar o segredo para estar mais livre»: Zaza em desacordo com Teresa Silva

Hoje às 09:57
«Abandonar o sonho exige o dobro da coragem»: Esta cara da TVI despediu-se dos reality shows

«Abandonar o sonho exige o dobro da coragem»: Esta cara da TVI despediu-se dos reality shows

Há 39 min
Inês e Vera estão cada vez mais próximas... e a intimidade é vista nestes gestos
02:46

Inês e Vera estão cada vez mais próximas... e a intimidade é vista nestes gestos

Hoje às 12:28
«Se eu tivesse uma irmã a fazer o que ela anda a fazer...»: Dylan é implacável com Liliana
01:12

«Se eu tivesse uma irmã a fazer o que ela anda a fazer...»: Dylan é implacável com Liliana

Hoje às 12:53
Ao som de Céline Dion, Fábio e Liliana protagonizam momento e levam 'boca': «É só amor»
01:02

Ao som de Céline Dion, Fábio e Liliana protagonizam momento e levam 'boca': «É só amor»

Há 3h e 56min
Ver Mais

Notícias

«Abandonar o sonho exige o dobro da coragem»: Esta cara da TVI despediu-se dos reality shows

«Abandonar o sonho exige o dobro da coragem»: Esta cara da TVI despediu-se dos reality shows

Há 39 min
Irreconhecível: Concorrente do Secret Story 9 deixa fãs em choque com transformação

Irreconhecível: Concorrente do Secret Story 9 deixa fãs em choque com transformação

Há 1h e 31min
Maria Botelho Moniz assinala despedida do Big Brother e fãs reagem em peso

Maria Botelho Moniz assinala despedida do Big Brother e fãs reagem em peso

Há 2h e 38min
Cristina Ferreira surpreende ao pedir ajuda ao público para tomar decisão importante

Cristina Ferreira surpreende ao pedir ajuda ao público para tomar decisão importante

Há 3h e 23min
Bárbara Parada partilha nova experiência ao lado de Francisco Monteiro: «Foi mágico»

Bárbara Parada partilha nova experiência ao lado de Francisco Monteiro: «Foi mágico»

Ontem às 21:28
Ver Mais Notícias

EXCLUSIVOS

Mãe de Dylan não aprova 'relação' do concorrente: «Se pudesse falar com o meu filho, dizia: 'a Vera não'»

Mãe de Dylan não aprova 'relação' do concorrente: «Se pudesse falar com o meu filho, dizia: 'a Vera não'»

23 set, 12:22
Catarina Miranda ataca Liliana: «Ela vai enrolar-se com o Fábio» e «já não dá para defender o noivo Zé»

Catarina Miranda ataca Liliana: «Ela vai enrolar-se com o Fábio» e «já não dá para defender o noivo Zé»

23 set, 11:49
«Ele saiu de uma relação difícil. Esta ainda ia ser pior»: Mãe de Dylan implacável com Vera
01:07

«Ele saiu de uma relação difícil. Esta ainda ia ser pior»: Mãe de Dylan implacável com Vera

23 set, 09:27
«A Vera é parecida com a ex dele»: Mãe de Dylan não aprova a 'futura nova'
01:07

«A Vera é parecida com a ex dele»: Mãe de Dylan não aprova a 'futura nova'

23 set, 09:25
Cristina Ferreira questiona Liliana: «Como é que acha que o seu noivo olha para estas imagens?»
08:18

Cristina Ferreira questiona Liliana: «Como é que acha que o seu noivo olha para estas imagens?»

21 set, 23:46
Ver Mais Exclusivos

TVI Reality

Revelado o concorrente expulso da noite. Saiba quem é
04:41

Revelado o concorrente expulso da noite. Saiba quem é

22 set, 00:08
Primeira salvação da noite surpreende com 32% da votação. Saiba quem é
02:30

Primeira salvação da noite surpreende com 32% da votação. Saiba quem é

21 set, 22:27
Novamente próximos? Fábio faz festinhas nas costas de Liliana
03:00

Novamente próximos? Fábio faz festinhas nas costas de Liliana

21 set, 18:59
Ciúmes à Flor da Pele: Fábio Assume Frase Polémica sobre Pedro
04:49

Ciúmes à Flor da Pele: Fábio Assume Frase Polémica sobre Pedro

20 set, 08:19
Pedro recebe insultos e acaba a chorar: As imagens completas da situação que abalou a casa
04:27

Pedro recebe insultos e acaba a chorar: As imagens completas da situação que abalou a casa

19 set, 19:16
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Maria Botelho Moniz faz despedida emotiva... e comove tudo e todos: "Que vá com Deus"

Maria Botelho Moniz faz despedida emotiva... e comove tudo e todos: "Que vá com Deus"

Há 2h e 9min
Carina Frias já não é mais a mesma: ex-concorrente do "Big Brother" passa por procedimento estético no rosto!

Carina Frias já não é mais a mesma: ex-concorrente do "Big Brother" passa por procedimento estético no rosto!

Hoje às 11:17
Igor Rodríguez faz revelação sobre Lisa Schincariol: "Não fazia ideia"

Igor Rodríguez faz revelação sobre Lisa Schincariol: "Não fazia ideia"

Hoje às 10:58
Após sete anos, Bruno de Carvalho desabafa sobre coincidência... que envolve as filhas: "Ainda hoje me custa a acreditar!"

Após sete anos, Bruno de Carvalho desabafa sobre coincidência... que envolve as filhas: "Ainda hoje me custa a acreditar!"

Hoje às 10:00
Hilariante! Afonso Leitão surpreende Catarina Miranda de forma insólita: veja o vídeo!

Hilariante! Afonso Leitão surpreende Catarina Miranda de forma insólita: veja o vídeo!

Ontem às 17:56
Ver Mais Outros Sites