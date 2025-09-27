Maria Botelho Moniz assinala despedida do Big Brother e fãs reagem em peso

Maria Botelho Moniz abraça o noivo nos bastidores da gala final do Big Brother. E as imagens são apaixonantes

Maria Botelho Moniz, 41 anos, recorreu, recentemente, à sua página de Instagram para assinalar um momento especial e cheio de emoção: a despedida de Daniela Magalhães da equipa do Big Brother.

Na fotografia partilhada pela apresentadora da TVI, que conduziu o Big Brother Verão, é possível ver Maria Botelho Moniz ao lado de Nuno Eiró, Marta Cardoso, Daniela Magalhães – que costumava marcar presença no segmento Extra, assegurando o acompanhamento digital do programa – e ainda outros elementos da produção do reality show.

Na legenda, Maria escreveu de forma simples, mas carregada de sentimento: "A BB Team diz até já à Dani. 🥹❤️"

A publicação não passou despercebida e, rapidamente, surgiram inúmeras reações dos seguidores, entre mensagens de carinho para Daniela e elogios à equipa do formato. Comentários como "Ooooh.... Gosto tanto da Dani 😍 mas se for para melhor que vá com Deus...", "Uma equipa fantástica no BB Verão 👏" e "Equipa 5 estrelas" multiplicaram-se.

Maria Botelho Moniz também foi alvo de palavras de afeto, com um seguidor a escrever: "Maria você foi o maior sucesso deste Big Brother Portugal. Você é uma referência para os apresentadores do Brasil."

No passado dia 11 de setembro, que assinalou a apresentação da nova grelha da TVI e antes da final do Big Brother Verão, Maria Botelho Moniz fez o balanço deste grande desafio que marcou a sua vida profissional.

A apresentadora das galas de domingo e do Especial partilhou que este projeto foi um verdadeiro desafio pessoal e profissional, no qual aprendeu a confiar mais no seu trabalho, sabendo agora que é mais do que capaz de agarrar um projeto destes com toda a força, empenho e paixão.

Com o coração cheio, a apresentadora não escondeu a emoção ao refletir sobre os últimos meses: «Saio com sentimento de missão cumprida. Não me podia ter dedicado mais».

