Maria Botelho Moniz 'abre a porta' da sua vida privada e derrete fãs com as fotos mais fofas de sempre

22:45
Picardias continuam entre Leandro e Rui: «Vê bem a importância que tu tens para mim» - Big Brother
02:27

22:41
«Não vais ter paz enquanto estiver aqui. Tu e todos aqui»: Leandro atira para Rui - Big Brother
01:16

22:27
Postas à prova! Marisa, Vera, Inês e Mariana enfrentam prova e conquistam privilégio único - Big Brother
04:53

22:23
Quem vai sair no domingo? Casa vira-se quase toda contra concorrente inesperada - Big Brother
13:12

22:19
Marisa Susana lança-se contra Rui: «Com os teus 21 anos, há coisas que ainda tens de aprender» - Big Brother
01:22

22:04
«Só faz coisas com maldade»: Marisa Susana leva com duras críticas no concílio dos nomeados - Big Brother
03:30

22:00
Marisa ataca Pedro Jorge: «Estás com medo que diga o meu segredo e não consegues engatar nenhuma?» - Big Brother
03:35

22:00
Marisa passa-se com Pedro Jorge: «Este não é o pai dos meus filhos. Eu digo o meu segredo!» - Big Brother
03:35

21:27
Liliana e Vera rasgam Dylan de cima a baixo: «Precisa de pegar noutras para sobressair» - Big Brother
02:50

21:19
'Strips' sensuais deixam a casa virada do avesso: «Aqui se vê quem ultrapassa limites» - Big Brother
02:25

21:19
Vera critica Bruno: «Já vi elogiar mulheres nos corredores. Se é casado...» - Big Brother
02:25

19:52
Casal em guerra. Marisa ameaça revelar segredo e Pedro reage: «Faz as malas e sai» - Big Brother
05:18

19:44
Corte e costura: Dylan diz que Liliana lhe dá «asco» e colegas juntam-se às críticas - Big Brother
02:01

19:37
Regresso triunfal: Leandro volta após falsa desistência e traz presente para Mariana - Big Brother
04:40

19:25
«Tenho sentimentos»: Marisa entra em desespero ao falar com Pedro Jorge - Big Brother
05:16

19:17
Pós-Especial explosivo: Dylan 'arrasa' Vera e a concorrente desabafa com Liliana - Big Brother
05:44

19:15
Casamento com Pedro em risco? Marisa desaba em lágrimas: «Não é isto que quero para a minha vida» - Big Brother
00:23

18:48
Tensão entre Rui e Mariana: acusações sem fim e más influências marcaram a conversa entre os 'amigos' - Big Brother
03:40

18:43
Fábio furioso com Dylan após ataques a Liliana: «Fiquei calado para não ser expulso» - Big Brother
03:39

18:27
Raquel arrasa Mariana, Vera e Liliana após ver imagens exclusivas: «Só têm uma nota: dó» - Big Brother
04:57

18:26
Inédito: Liliana reage a pista de Segredo sobre Fábio e Vera - Big Brother
01:00

18:15
Escândalo na Casa: Liliana ataca Ana Cristina em confronto explosivo - Big Brother
03:58

18:03
Caos na Casa: Pedro expõe Ana Cristina e Raquel chama-lhe «falso» - Big Brother
03:06

17:57
Strip de Vera a Dylan deixa o concorrente sem palavras - Big Brother
01:42

17:44
Completamente apaixonados. Fábio confronta Liliana: «Como é que te sentes em ter um 'mulherengo' caidinho por ti?» - Big Brother
01:57

Maria Botelho Moniz 'abre a porta' da sua vida privada e derrete fãs com as fotos mais fofas de sempre

  • Secret Story
  • Hoje às 17:01
Maria Botelho Moniz 'abre a porta' da sua vida privada e derrete fãs com as fotos mais fofas de sempre - Big Brother

Maria Botelho Moniz encantou os seguidores ao 'abrir uma janela' para a sua vida privada. Em novas fotos partilhadas nas redes sociais, a apresentadora mostra momentos ternos e divertidos ao lado do filho Vicente.

Maria Botelho Moniz está a atravessar uma fase de pura felicidade e decidiu partilhá-la com os seguidores. Nesta sexta-feira, 17 de outubro, a apresentadora publicou no Instagram um carrossel de fotografias que mostram momentos ternos e divertidos ao lado do filho Vicente. Nas imagens, mãe e filho surgem a brincar ao ar livre, entre baloiços e risos, rodeados pela natureza, numa demonstração clara do vínculo especial que os une.

Na legenda, Maria resumiu o sentimento de forma simples, mas intensa: «A vida ultimamente. 🍀». Poucas palavras que refletem a serenidade, o amor e a alegria desta fase da sua vida, depois do sucesso que marcou a sua apresentação do Big Brother Verão.

Para além dos milhares de likes, muitos foram os comentários deixados pelos fãs na publicação: “Uma princesa e um boneco ❤️”, “Que sorrisos lindos de felicidade 😍” e “Lindos, esse menino é delicioso, parabéns!” encheram a publicação, mostrando a admiração pelo laço entre mãe e filho e pelo lado humano da apresentadora.

Entre compromissos profissionais e a maternidade, Maria prova que sabe aproveitar cada instante com Vicente, tornando os pequenos momentos do dia a dia memoráveis. 

Temas: Maria Botelho Moniz Felicidade

