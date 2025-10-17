Maria Botelho Moniz 'abre a porta' da sua vida privada e derrete fãs com as fotos mais fofas de sempre

Maria Botelho Moniz está a atravessar uma fase de pura felicidade e decidiu partilhá-la com os seguidores. Nesta sexta-feira, 17 de outubro, a apresentadora publicou no Instagram um carrossel de fotografias que mostram momentos ternos e divertidos ao lado do filho Vicente. Nas imagens, mãe e filho surgem a brincar ao ar livre, entre baloiços e risos, rodeados pela natureza, numa demonstração clara do vínculo especial que os une.

Na legenda, Maria resumiu o sentimento de forma simples, mas intensa: «A vida ultimamente. 🍀». Poucas palavras que refletem a serenidade, o amor e a alegria desta fase da sua vida, depois do sucesso que marcou a sua apresentação do Big Brother Verão.

Para além dos milhares de likes, muitos foram os comentários deixados pelos fãs na publicação: “Uma princesa e um boneco ❤️”, “Que sorrisos lindos de felicidade 😍” e “Lindos, esse menino é delicioso, parabéns!” encheram a publicação, mostrando a admiração pelo laço entre mãe e filho e pelo lado humano da apresentadora.

Entre compromissos profissionais e a maternidade, Maria prova que sabe aproveitar cada instante com Vicente, tornando os pequenos momentos do dia a dia memoráveis.