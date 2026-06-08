Areias terapêuticas, águas quentes e mar calmo: o paraíso português onde Maria Botelho Moniz passou férias em família

Maria Botelho Moniz aproveitou os últimos dias para desfrutar de umas férias em família num dos destinos mais bonitos do País, que esconde um precioso segredo. A apresentadora escolheu o Porto Santo, na Madeira, uma ilha conhecida pelas praias de areia dourada, pelas águas amenas, mas também pelas propriedades terapêuticas das suas areias.

Através das redes sociais, Maria Botelho Moniz partilhou vários registos destes dias de descanso, na companhia do noivo, Pedro Bianchi Prata, e do filho, Vicente, mostrando momentos de tranquilidade junto à piscina do hotel, bem como passeios à beira-mar e pelas paisagens da ilha.

Com uma praia que se estende por cerca de nove quilómetros e um mar geralmente calmo, o Porto Santo voltou a ser o destino escolhido pela apresentadora para recarregar energias longe do ritmo intenso da televisão. É que Maria Botelho Moniz regressa ainda este mês à antena da TVI para mais uma edição do Big Brother Verão.

Porto Santo, a ilha onde as águas e as areias são ‘milagrosas’

Situado em pleno Oceano Atlântico, o Porto Santo é um paraíso português único. Apelidada de Ilha Dourada, pelo contraste entre a extensa praia e as paisagens rochosas, a ilha distingue-se pelas propriedades medicinais da sua areia, rica em vários minerais, incluindo componentes com efeitos anti-inflamatórios naturais.

Estas características são raras e existem apenas em mais dois locais do mundo, no Japão e em África. Também a água do mar apresenta um elevado teor de iodo, que pode ajudar no alívio de algumas patologias.

A Praia do Porto Santo já recebeu várias distinções ao longo dos anos e, em 2024, venceu os World Travel Awards, superando destinos de renome como Maiorca e Marbella.