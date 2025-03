Maria Botelho Moniz em destino paradisíaco. E as imagens são de derreter o coração

Maria Botelho Moniz está de férias e não podia estar em melhor companhia. A apresentadora encantou ao partilhar fotografias da sua viagem de sonho em família até ao Brasil. As fotografias do seu filho Vicente estão a derreter corações! A apresentadora do programa da TVI, não poupou as partilhas de momentos de ternura e entusiasmo!

Acompanhada pelo noivo, Pedro Bianchi Prata, Maria Botelho Moniz fez uma partilhou uma fotografia antes de embarcar para o destino de férias. Nas imagens, a apresentadora aparece com o filho no Aeroporto, pouco antes de embarcarem para o voo rumo ao Brasil: «Vamos em busca do verão».

Chegados ao Brasil, Maria Botelho Moniz tem partilhado com os fãs registos fotográficos dos primeiros momentos de descontração e lazer, em pleno clima tropical.

Numa das imagens, o noivo Pedro Bianchi Prata surge em momento de cumplicidade com o bebé, ambos a desfrutar da calma e boa temperatura do destino.

«Bom dia», foi a legenda simples, mas cheia de felicidade, com que a apresentadora partilhou a imagem nas suas redes sociais.

Veja as imagens partilhadas por Maria Botelho Moniz na galeria que preparámos para si.