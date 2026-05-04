Este foi o presente que Maria Botelho Moniz recebeu do filho no Dia da Mãe: «Não aguento»

O Dia da Mãe é sempre um momento especial e para Maria Botelho Moniz não foi exceção. A apresentadora partilhou um momento especialmente ternurento: o presente que recebeu do filho, Vicente — um gesto simples, mas carregado de significado.

O presente consistia num saco de pano personalizado, decorado com manchas de tinta coloridas. Entre pinceladas de azul, vermelho e outras cores, destaca-se a espontaneidade típica de um trabalho feito por uma criança, o que tornou a oferta ainda mais especial.

Junto ao saco, via-se também um pequeno cartão com a mensagem “Feliz Dia da Mãe! Love Vicente”, acompanhado de um padrão alegre de flores.Visivelmente emocionada, Maria Botelho Moniz não escondeu o impacto do momento e escreveu na legenda: “Não aguento. 🥺”.

Este tipo de presentes acabam por ter um valor emocional incalculável. Mais do que o objeto em si, representam carinho, dedicação e os primeiros sinais de criatividade das crianças — algo que, para os pais, se torna inesquecível.

A publicação rapidamente conquistou a simpatia dos fãs, que se identificaram com a emoção partilhada. Afinal, são estes pequenos grandes momentos que tornam o Dia da Mãe verdadeiramente especial.