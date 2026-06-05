Filho de Maria Botelho Moniz faz aos dois anos o que muitos adultos nunca fizeram

O pequeno Vicente, filho de Maria Botelho Moniz e de Pedro Bianchi Prata, continua a somar experiências memoráveis. Desta vez, o menino de apenas dois anos aventurou-se num passeio de buggy pela ilha de Porto Santo, na Madeira, uma experiência que muitos adultos nunca chegaram a viver.

Foi o pai Pedro Bianchi Prata quem partilhou alguns momentos da aventura nas redes sociais. Através do Instagram, mostrou um vídeo do passeio em família e não escondeu o entusiasmo com a experiência: «Hoje tivemos a oportunidade de descobrir Porto Santo de uma forma diferente», começou por escrever.

Ao longo da publicação, Pedro explicou que a família participou num tour organizado pela Porto Santo Buggy, destacando as paisagens e os locais únicos que tiveram oportunidade de conhecer.

«Fomos fazer um tour com a equipa da Porto Santo Buggy e foi simplesmente espetacular. Paisagens incríveis, trilhos tranquilos e locais a que dificilmente se chega num carro normal. Uma experiência perfeita para fazer em família e conhecer uma faceta da ilha que muitos nunca chegam a ver», referiu.

O companheiro de Maria Botelho Moniz aproveitou ainda para agradecer a forma como foram recebidos pela equipa responsável pela atividade: Um agradecimento especial ao meu amigo Tiago Magalhães e a toda a equipa, ao Tiago e ao Martim, pela simpatia e profissionalismo», escreveu.

No final, deixou uma recomendação para quem visita a ilha dourada do arquipélago da Madeira: «Se estão em Porto Santo e procuram uma experiência diferente, recomendo sem qualquer dúvida.»

Nas imagens partilhadas, Vicente surge a acompanhar os pais nesta aventura sobre rodas, mostrando que, apesar da pouca idade, já coleciona experiências que muitos só sonham realizar. Uma recordação especial para a família, que continua a desfrutar de momentos únicos durante a estadia em Porto Santo.