Filho de Maria Botelho Moniz surpreende no papel de ‘mini chef’: «O miúdo mais fofo da Internet»

Maria Botelho Moniz partilhou mais um registo delicioso do filho e este é mesmo o termo mais adequado, uma vez que o pequeno Vicente mostrou os seus dotes de 'mini chef', ajudando a mãe enquanto ela cozinhava.

No vídeo, partilhado na sua página de Instagram, a apresentadora da TVI mostrou-se a fazer panquecas e, ao lado, o seu pequeno ajudante lavava a loiça muito animado.

«Pancake Sunday 🥞 cada um com a sua tarefa 😅 🧼», escreveu Maria Botelho Moniz na legenda da publicação, que recebeu milhares de 'gostos' e centenas de comentários.

«O menino mais fofinho que conheço. ❤️ Parabéns Maria ...este menino é criado com muito amor e carinho e sempre em contacto com a natureza😊 até com um pauzinho brinca.❤️ parabéns ao pai também ☺️», lê-se.

Num outro comentário lê-se ainda: «O miúdo mais fofo da internet!», ou «O melhor ajudante. A melhor companhia 😍😍😍 e gosto tanto de ouvir o Vicente falar ❤️❤️❤️ riqueza de menino ❤️❤️❤️».

Recorde-se que Vicente faz dois anos já no próximo mês de novembro e é fruto da atual relação de Maria Botelho Moniz com o piloto Pedro Bianchi Prata. Percorra a galeria de fotografias que preparámos para si com as melhores imagens desta bonita família.