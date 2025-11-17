Maria Botelho Moniz celebra 2.º aniversário do filho. E ninguém está preparado para esta declaração de amor

O pequeno Vicente, filho de Maria Botelho Moniz e Pedro Bianchi Prata, celebra dois anos esta terça-feira, dia 17 de novembro e a apresentadora não deixou passar o momento em branco.

Neste dia especial, o que mais tocou os seguidores de Maria Botelho Moniz foi a declaração de amor que a apresentadora lhe dedicou: «Dois anos do coração a bater fora do peito. Parabéns, meu amor, que privilégio ouvir todos os dias a palavra “mãe”! 💙».

A mensagem, partilhada no Instagram junto a várias fotografias da festa, emocionou fãs e amigos, refletindo a intensidade e a doçura deste novo capítulo da sua vida.

A celebração, com o original tema da construção civil, ganhou ainda mais significado à luz destas palavras, transformando-se não apenas numa festa de aniversário, mas num testemunho de amor profundo e de gratidão.

Entre máquinas, miniaturas de obras e um bolo totalmente personalizado, brilhou sobretudo o sentimento de uma mãe que vê o seu mundo crescer todos os dias ao ritmo das descobertas do filho.

Percorra a galeria de fotografias que preparámos para si com as imagens da festa do filho de Maria Botelho Moniz.