Maria Botelho Moniz leva o filho ao local onde foi muito feliz há duas semanas

Maria Botelho Moniz surpreendeu os seguidores ao mostrar uma fotografia do filho, Vicente, de quase dois anos, no mesmo sítio onde ela foi muito feliz há duas semanas: o Parque dos Poetas, em Oeiras.

Na imagem, o pequeno mostra-se a passear pelo local onde decorreu a grande final do Big Brother Verão, edição que Maria Botelho Moniz apresentou com muita alegria e orgulho.

«Há duas semanas estava tudo muito diferente… 👁️», escreveu Maria Botelho Moniz na legenda da publicação, referindo-se ao parque que agora está vazio e antes estava bem cheio de luzes, câmaras e milhares de pessoas que foram assistir ao vivo à grande final.

Na caixa de comentários da partilha são vários os elogios a Vicente, mas também a Maria Botelho Moniz: «Beijinhos Maria e Vicente ele é um menino tão pequenino mas não têm medo de nada,vai ser um guerreiro», lê-se; «Para mim és sem dúvida a melhor apresentadora, és uma grande mulher e com um sorriso que contagia Maria?, lê-se ainda.

Percorra a galeria de fotografias que preparámos para si com esta imagem do pequeno Vicente e muitas outras da família linda de Maria Botelho Moniz e Pedro Bianchi Prata.