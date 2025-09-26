Maria Botelho Moniz leva o filho ao local onde foi muito feliz há duas semanas

Ao Minuto

12:38
Em lágrimas, Marisa Susana atira: «É muito fácil apontar o dedo a uma pessoa que não teve tantos estudos como outros» - Big Brother
02:34

Em lágrimas, Marisa Susana atira: «É muito fácil apontar o dedo a uma pessoa que não teve tantos estudos como outros»

12:33
Fábio emociona Marisa Susana com forte abraço e pedido de desculpa - Big Brother
03:12

Fábio emociona Marisa Susana com forte abraço e pedido de desculpa

12:30
Marisa Susana não contém as lágrimas e emociona a casa em momento de partilha - Big Brother
04:53

Marisa Susana não contém as lágrimas e emociona a casa em momento de partilha

12:25
Personalidade de Sandro não passa despercebida e divide opiniões na casa - Big Brother
12:39

Personalidade de Sandro não passa despercebida e divide opiniões na casa

12:16
Sandro dá a sua opinião em relação a Leandro: «És um pouco incoerente» - Big Brother
14:21

Sandro dá a sua opinião em relação a Leandro: «És um pouco incoerente»

12:00
Afinal o que é um gémeo evanescente? Explicamos o segredo mais intrigante do Secret Story - Big Brother

Afinal o que é um gémeo evanescente? Explicamos o segredo mais intrigante do Secret Story

11:52
Secret Story a ferver: O forte confronto que levou Cristina Ferreira a interromper programa em direto - Big Brother

Secret Story a ferver: O forte confronto que levou Cristina Ferreira a interromper programa em direto

11:50
Opinião de Sandro gera controvérsia na casa. E há vozes que se fazem ouvir - Big Brother
05:37

Opinião de Sandro gera controvérsia na casa. E há vozes que se fazem ouvir

11:45
A não perder: Joana emociona-se ao partilhar algo inédito sobre si - Big Brother
07:03

A não perder: Joana emociona-se ao partilhar algo inédito sobre si

11:39
Vera aproveita dinâmica para mandar boca: «Há pessoas que não merecem mais oportunidades» - Big Brother
07:57

Vera aproveita dinâmica para mandar boca: «Há pessoas que não merecem mais oportunidades»

11:26
Liliana e Leandro em discussão sem fim: «Porque é que estás com esse pé atrás de mim?» - Big Brother
06:31

Liliana e Leandro em discussão sem fim: «Porque é que estás com esse pé atrás de mim?»

11:12
Liliana em discussão acesa com Leandro: «Estás a fazer uma tempestade num copo de água» - Big Brother
02:39

Liliana em discussão acesa com Leandro: «Estás a fazer uma tempestade num copo de água»

10:48
Inês é sincera com Vera: «A cena do trio e das popstars não me identifico» - Big Brother
03:33

Inês é sincera com Vera: «A cena do trio e das popstars não me identifico»

10:44
Vera sobre Dylan: «Tem que ir com calma (…) não vou deixar que queimem a minha imagem» - Big Brother
08:07

Vera sobre Dylan: «Tem que ir com calma (…) não vou deixar que queimem a minha imagem»

10:37
Inês confronta Vera sobre os seus sentimentos: «Não quero mexer com a minha relação lá fora» - Big Brother
04:31

Inês confronta Vera sobre os seus sentimentos: «Não quero mexer com a minha relação lá fora»

09:07
A verdadeira vida de Pedro e Marisa: Reveladas fotos inéditas fora do Secret Story - Big Brother

A verdadeira vida de Pedro e Marisa: Reveladas fotos inéditas fora do Secret Story

09:05
Pedro Jorge e Marisa: a relação fora da Casa dos Segredos em fotografias - Big Brother

Pedro Jorge e Marisa: a relação fora da Casa dos Segredos em fotografias

02:51
Inês sobre interesse de Vera: «Tenho levado na brincadeira, mas não quero que passe uma ideia errada» - Big Brother
04:42

Inês sobre interesse de Vera: «Tenho levado na brincadeira, mas não quero que passe uma ideia errada»

02:42
Dylan está decidido: «Vou confrontar a Vera porque quero saber se é verdade» - Big Brother
02:15

Dylan está decidido: «Vou confrontar a Vera porque quero saber se é verdade»

02:25
Marisa Susana avisa Leandro: «Tens de confrontar o Rui» - Big Brother
08:11

Marisa Susana avisa Leandro: «Tens de confrontar o Rui»

01:23
Roupa de Leandro é roubada mesmo à frente do seu nariz. E o ‘ladrão’ é o mais improvável de sempre - Big Brother
02:57

Roupa de Leandro é roubada mesmo à frente do seu nariz. E o ‘ladrão’ é o mais improvável de sempre

00:45
Rui confronta Ana Cristina com as limpezas. Vera intervém aos gritos e o caos instala-se - Big Brother
03:29

Rui confronta Ana Cristina com as limpezas. Vera intervém aos gritos e o caos instala-se

00:35
A ferver! Ana Cristina manda calar Joana e o que se segue é do mais tenso que há - Big Brother
03:33

A ferver! Ana Cristina manda calar Joana e o que se segue é do mais tenso que há

00:10
Clima a aquecer! Fábio derrete Liliana com elogios: «Gosto de te ver assim com o cabelo» - Big Brother
02:00

Clima a aquecer! Fábio derrete Liliana com elogios: «Gosto de te ver assim com o cabelo»

23:40
Sandro explica o motivo de querer juntar Liliana e Fábio. Mas é criticado - Big Brother
05:03

Sandro explica o motivo de querer juntar Liliana e Fábio. Mas é criticado

Maria Botelho Moniz leva o filho ao local onde foi muito feliz há duas semanas

  • Secret Story
  • Há 2h e 58min
Maria Botelho Moniz leva o filho ao local onde foi muito feliz há duas semanas - Big Brother

A apresentadora mostrou o pequeno Vicente num sítio onde já foi muito feliz.

Maria Botelho Moniz surpreendeu os seguidores ao mostrar uma fotografia do filho, Vicente, de quase dois anos, no mesmo sítio onde ela foi muito feliz há duas semanas: o Parque dos Poetas, em Oeiras. 

Na imagem, o pequeno mostra-se a passear pelo local onde decorreu a grande final do Big Brother Verão, edição que Maria Botelho Moniz apresentou com muita alegria e orgulho. 

 

«Há duas semanas estava tudo muito diferente… 👁️», escreveu Maria Botelho Moniz na legenda da publicação, referindo-se ao parque que agora está vazio e antes estava bem cheio de luzes, câmaras e milhares de pessoas que foram assistir ao vivo à grande final. 

Na caixa de comentários da partilha são vários os elogios a Vicente, mas também a Maria Botelho Moniz: «Beijinhos Maria e Vicente ele é um menino tão pequenino mas não têm medo de nada,vai ser um guerreiro», lê-se; «Para mim és sem dúvida a melhor apresentadora, és uma grande mulher e com um sorriso que contagia Maria?, lê-se ainda. 

Percorra a galeria de fotografias que preparámos para si com esta imagem do pequeno Vicente e muitas outras da família linda de Maria Botelho Moniz e Pedro Bianchi Prata. 

Temas: Maria Botelho Moniz Filho Vicente

