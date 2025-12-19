Maria Botelho Moniz revela as tradições de Natal que criou com o filho Vicente. E são uma ternura

Ao Minuto

20:03
Pedro provoca Leandro e acusa-o de estar "viciado": «Tu se perdes este jogo, não sabes onde te meter» - Big Brother
04:11

Pedro provoca Leandro e acusa-o de estar "viciado": «Tu se perdes este jogo, não sabes onde te meter»

19:58
«A duas semanas da Final, é que se lembram...»: Leandro sente-se traído pelos amigos? - Big Brother
04:49

«A duas semanas da Final, é que se lembram...»: Leandro sente-se traído pelos amigos?

19:42
«Sê sincera: Tu estás farta de mim, não estás?»: Fábio ameaça carregar no botão e ir embora - Big Brother
04:35

«Sê sincera: Tu estás farta de mim, não estás?»: Fábio ameaça carregar no botão e ir embora

19:40
Marisa expõe o desejo de se casar com Pedro e esta foi a reação do concorrente - Big Brother
06:05

Marisa expõe o desejo de se casar com Pedro e esta foi a reação do concorrente

19:27
«Qual relação!?»: No meio de uma crise, Liliana questiona Fábio e este não reage bem - Big Brother
03:07

«Qual relação!?»: No meio de uma crise, Liliana questiona Fábio e este não reage bem

19:19
«Punha-te a ti em segundo lugar e o Pedro em terceiro»: Leandro surpreende Liliana - Big Brother
04:52

«Punha-te a ti em segundo lugar e o Pedro em terceiro»: Leandro surpreende Liliana

18:59
Resort da Malveira: Concorrente avalia o desempenho do casal e a cara de Liliana diz tudo - Big Brother
06:51

Resort da Malveira: Concorrente avalia o desempenho do casal e a cara de Liliana diz tudo

18:41
Do cabelo às unhas e ao clima de paixão: Marisa faz pedidos inusitados aos concorrentes e o momento com Pedro aquece - Big Brother
04:32

Do cabelo às unhas e ao clima de paixão: Marisa faz pedidos inusitados aos concorrentes e o momento com Pedro aquece

18:28
"Pinga amor falhado"? Pedro Jorge é "rasgado" em dinâmica e reage - Big Brother
06:03

"Pinga amor falhado"? Pedro Jorge é "rasgado" em dinâmica e reage

18:10
Bondosa porque lhe fez as pestanas? Liliana elogia Marisa e deixa Leandro em choque - Big Brother
03:47

Bondosa porque lhe fez as pestanas? Liliana elogia Marisa e deixa Leandro em choque

18:09
Fábio lança elogios inéditos a Inês e Liliana "passa-se" com ciúmes - Big Brother
03:47

Fábio lança elogios inéditos a Inês e Liliana "passa-se" com ciúmes

16:35
O abraço mais esperado? Marisa surpreende Leandro, mas leva "tacada" - Big Brother
01:07

O abraço mais esperado? Marisa surpreende Leandro, mas leva "tacada"

16:02
Kizomba para aquecer o clima entre Pedro Jorge e Marisa. E a "vela" ali ao lado... - Big Brother
03:26

Kizomba para aquecer o clima entre Pedro Jorge e Marisa. E a "vela" ali ao lado...

15:53
A desgarrada mais impressionante protagonizada por Leandro e Liliana: «Levas a mala vazia...» - Big Brother
06:10

A desgarrada mais impressionante protagonizada por Leandro e Liliana: «Levas a mala vazia...»

14:55
«Choro, amor e confusão» Esta é a visão de Leandro sobre o jogo de Liliana - Big Brother
07:07

«Choro, amor e confusão» Esta é a visão de Leandro sobre o jogo de Liliana

14:42
Leandro manda boca a Pedro: «Tu é que te preocupas com as aparências» - Big Brother
10:39

Leandro manda boca a Pedro: «Tu é que te preocupas com as aparências»

14:41
Liliana faz um reparo sobre a forma como Leandro come: «Parece...» - Big Brother
10:39

Liliana faz um reparo sobre a forma como Leandro come: «Parece...»

13:01
Beijos e mais beijos! Liliana e Fábio em clima de romance durante as limpezas - Big Brother
00:55

Beijos e mais beijos! Liliana e Fábio em clima de romance durante as limpezas

12:58
Pedro deixa Inês a rir à gargalhada: «Prepara-te para ver um vídeo do Dylan com a tua mãe...» - Big Brother
02:20

Pedro deixa Inês a rir à gargalhada: «Prepara-te para ver um vídeo do Dylan com a tua mãe...»

12:37
Completamente apaixonados! Pedro enche Marisa de beijos e faz provocação picante: «És ardente» - Big Brother
01:27

Completamente apaixonados! Pedro enche Marisa de beijos e faz provocação picante: «És ardente»

12:35
"Besties" fazem as pazes? Leandro deixa cair a capa e elogia Pedro: «Ele é muito...» - Big Brother
03:40

"Besties" fazem as pazes? Leandro deixa cair a capa e elogia Pedro: «Ele é muito...»

12:30
Alegria da casa! Inês rendida à postura de Leandro - Big Brother
01:26

Alegria da casa! Inês rendida à postura de Leandro

12:29
Liliana ataca Inês com ironia: «O que és mais é leal, então em relação à Vera e ao Dylan...» - Big Brother
02:20

Liliana ataca Inês com ironia: «O que és mais é leal, então em relação à Vera e ao Dylan...»

12:28
Fábio desfaz-se em elogios a Inês: «És bastante leal. Foste a mais inteligente» - Big Brother
02:20

Fábio desfaz-se em elogios a Inês: «És bastante leal. Foste a mais inteligente»

12:25
«Tem muita paciência, sei que não sou fácil...»: Liliana declara-se a Fábio - Big Brother
01:07

«Tem muita paciência, sei que não sou fácil...»: Liliana declara-se a Fábio

Acompanhe ao minuto
Já chegámos ao whatsapp!
DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES
Siga-nos!

😎

Maria Botelho Moniz revela as tradições de Natal que criou com o filho Vicente. E são uma ternura

Maria Botelho Moniz revela as tradições de Natal que criou com o filho Vicente. E são uma ternura - Big Brother

Maria Botelho Moniz revelou os desejos que tem para este Natal e ainda as tradições natalícias que já tem com o filhote, Vicente.

Maria Botelho Moniz prepara-se para entrar em 2026 em grande, com a estreia da 1ª Companhia. Mas antes, a apresentadora vai celebrar o Natal em família e contou, em exclusivo ao digital da TVI, que já tem algumas tradições natalícias bem especiais com o filho, Vicente.

«Já começamos a ter algumas tradições, apesar de ele ser muito pequenino. Na manhã de dia 25 de dezembro, faço sempre um grande pequeno almoço. Fazemos sempre panquecas todos juntos», começou por contar a comunicadora.

Mas há mais: «E já fomos ver as luzes de Natal. Todos os anos vamos ver as luzes de Natal e ele começa agora a entender a magia do Natal.»

Maria Botelho Moniz aproveitou ainda para deixar uma mensagem muito especial ao fãs que a acompanham. «Por isso mesmo, aproveito para desejar a todos um feliz Natal, um Ano Novo só com coisas boas e, não se esqueça: no dia 1 de janeiro, faço-lhe companhia», findou.

Pode ver aqui o vídeo do momento:

 

 

Relacionados

25 anos depois: Esta é uma das grandes novidades da 1.ª Companhia e não tem a ver com a recruta

1.ª Companhia: Num gesto inédito, Maria Botelho Moniz revela o regresso de uma cara bem conhecida

Pela primeira vez, Maria Botelho Moniz mostra-se na casa da Primeira Companhia: «Fui visitar a Base»

Maria Botelho Moniz fala pela primeira vez sobre o regresso da 1.ª Companhia: «Tenho rédeas para agarrar esta tropa»
Temas: Maria Botelho Moniz Filho

Fora da Casa

Inesperado: Vencedor do Secret Story 1 tem encontro especial com Goucha

Inesperado: Vencedor do Secret Story 1 tem encontro especial com Goucha

Há 56 min
Passaram quase 15 anos: veja como está hoje António Queirós, o vencedor do Secret Story 1

Passaram quase 15 anos: veja como está hoje António Queirós, o vencedor do Secret Story 1

Há 1h e 8min
Bárbara Parada submete-se a intervenção estética: Veja o antes e depois

Bárbara Parada submete-se a intervenção estética: Veja o antes e depois

Há 2h e 35min
Tudo para expulsar Pedro? Bruna expõe plano de Sandro em direto: «É absolutamente ridículo»

Tudo para expulsar Pedro? Bruna expõe plano de Sandro em direto: «É absolutamente ridículo»

Hoje às 15:58
Jéssica Galhofas atravessa momento difícil: «Esta fase é apenas mais um desafio»

Jéssica Galhofas atravessa momento difícil: «Esta fase é apenas mais um desafio»

Hoje às 15:44
Vera expõe mensagens e telefonemas privados com Dylan: «Queria encontrar-se comigo...»

Vera expõe mensagens e telefonemas privados com Dylan: «Queria encontrar-se comigo...»

Hoje às 15:26
Mais Fora da Casa

Mais Vistos

Morreu figura ligada a reality shows e Francisco Monteiro está de luto: «Pessoas que nos marcam»

Morreu figura ligada a reality shows e Francisco Monteiro está de luto: «Pessoas que nos marcam»

Hoje às 11:49
Vera expõe mensagens e telefonemas privados com Dylan: «Queria encontrar-se comigo...»

Vera expõe mensagens e telefonemas privados com Dylan: «Queria encontrar-se comigo...»

Hoje às 15:26
Francisco Monteiro faz comunicado nas redes sociais: «Para me despedir de vocês»

Francisco Monteiro faz comunicado nas redes sociais: «Para me despedir de vocês»

17 dez, 09:53
A Internet não fala de outra coisa. Fora do Secret Story, Vera volta a viralizar: as imagens que mostram tudo

A Internet não fala de outra coisa. Fora do Secret Story, Vera volta a viralizar: as imagens que mostram tudo

28 out, 15:53
Tudo para expulsar Pedro? Bruna expõe plano de Sandro em direto: «É absolutamente ridículo»

Tudo para expulsar Pedro? Bruna expõe plano de Sandro em direto: «É absolutamente ridículo»

Hoje às 15:58
Ver Mais

Notícias

Inesperado: Vencedor do Secret Story 1 tem encontro especial com Goucha

Inesperado: Vencedor do Secret Story 1 tem encontro especial com Goucha

Há 56 min
Maria Botelho Moniz revela as tradições de Natal que criou com o filho Vicente. E são uma ternura

Maria Botelho Moniz revela as tradições de Natal que criou com o filho Vicente. E são uma ternura

Há 2h e 33min
Bárbara Parada submete-se a intervenção estética: Veja o antes e depois

Bárbara Parada submete-se a intervenção estética: Veja o antes e depois

Há 2h e 35min
Tudo para expulsar Pedro? Bruna expõe plano de Sandro em direto: «É absolutamente ridículo»

Tudo para expulsar Pedro? Bruna expõe plano de Sandro em direto: «É absolutamente ridículo»

Hoje às 15:58
Jéssica Galhofas atravessa momento difícil: «Esta fase é apenas mais um desafio»

Jéssica Galhofas atravessa momento difícil: «Esta fase é apenas mais um desafio»

Hoje às 15:44
Ver Mais Notícias

EXCLUSIVOS

Em entrevista exclusiva, mãe de Inês comenta a relação da filha com Dylan
03:37

Em entrevista exclusiva, mãe de Inês comenta a relação da filha com Dylan

Hoje às 02:00
O que não passou na TV. As imagens secretas do pânico dos concorrentes após a revelação do segredo de Pedro
03:41

O que não passou na TV. As imagens secretas do pânico dos concorrentes após a revelação do segredo de Pedro

11 dez, 19:27
Imagens exclusivas: Liliana quase se sente mal no confessionário devido ao choque com o segredo de Pedro: «Deem-me açúcar...»
03:41

Imagens exclusivas: Liliana quase se sente mal no confessionário devido ao choque com o segredo de Pedro: «Deem-me açúcar...»

11 dez, 19:24
Pedro conta aos colegas a história de amor com Marisa. E ninguém quer acreditar
07:01

Pedro conta aos colegas a história de amor com Marisa. E ninguém quer acreditar

10 dez, 22:43
Voz dá consequência a Marisa após esta beijar Pedro na boca à frente de todos. E esta foi a reação
05:42

Voz dá consequência a Marisa após esta beijar Pedro na boca à frente de todos. E esta foi a reação

10 dez, 22:21
Ver Mais Exclusivos

TVI Reality

Maria Botelho Moniz revela as tradições de Natal que criou com o filho Vicente. E são uma ternura

Maria Botelho Moniz revela as tradições de Natal que criou com o filho Vicente. E são uma ternura

Há 2h e 33min
Vera expõe mensagens e telefonemas privados com Dylan: «Queria encontrar-se comigo...»

Vera expõe mensagens e telefonemas privados com Dylan: «Queria encontrar-se comigo...»

Hoje às 15:26
Liliana ataca Inês com ironia: «O que és mais é leal, então em relação à Vera e ao Dylan...»
02:20

Liliana ataca Inês com ironia: «O que és mais é leal, então em relação à Vera e ao Dylan...»

Hoje às 12:29
Fábio ataca: «Meteu-se num casal, desrespeita a mulher. Não vejo nada positivo no Pedro»
02:32

Fábio ataca: «Meteu-se num casal, desrespeita a mulher. Não vejo nada positivo no Pedro»

Hoje às 11:22
Grávida de 9 meses, Vânia Sá faz desabafo honesto sobre a experiência da gravidez: «Não é fixe»

Grávida de 9 meses, Vânia Sá faz desabafo honesto sobre a experiência da gravidez: «Não é fixe»

Hoje às 11:14
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Francisco Macau vive pós-operatório "muito difícil": "Melhores dias virão"

Francisco Macau vive pós-operatório "muito difícil": "Melhores dias virão"

Há 37 min
Este foi o exercício que ajudou Francisco Monteiro a perder 10 quilos em 15 dias

Este foi o exercício que ajudou Francisco Monteiro a perder 10 quilos em 15 dias

Hoje às 14:40
Jéssica Vieira fala sobre distância da mãe: "Ela sofre um bocadinho"

Jéssica Vieira fala sobre distância da mãe: "Ela sofre um bocadinho"

Hoje às 14:02
Jéssica Vieira abre o coração: "O Natal foi perdendo a magia"

Jéssica Vieira abre o coração: "O Natal foi perdendo a magia"

Ontem às 08:07
Jéssica Galhofas enfrenta fase difícil: "Nem sempre tudo é um mar de rosas"

Jéssica Galhofas enfrenta fase difícil: "Nem sempre tudo é um mar de rosas"

17 dez, 21:55
Ver Mais Outros Sites