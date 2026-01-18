Maria Botelho Moniz tem local de homenagem ao falecido pai. E a imagem do filho a vê-lo é arrebatadora

Ao Minuto

12:32
Exclusivo: Após término com Francisco Monteiro, Bárbara Parada tem novo namorado - Big Brother
06:57

Exclusivo: Após término com Francisco Monteiro, Bárbara Parada tem novo namorado

12:30
As condições alegadamente impostas por Bárbara Parada no namoro com Francisco Monteiro - Big Brother
05:16

As condições alegadamente impostas por Bárbara Parada no namoro com Francisco Monteiro

12:07
Cláudio Ramos ‘confronta’ Pedro: “Há alguma coisa que eu tenha dito que tu gostavas de me dizer?” - Big Brother
03:42

Cláudio Ramos ‘confronta’ Pedro: “Há alguma coisa que eu tenha dito que tu gostavas de me dizer?”

12:06
Pedro recorda passado com Marisa: “Nunca vai voltar” - Big Brother
08:33

Pedro recorda passado com Marisa: “Nunca vai voltar”

11:56
Leandro já ligou a Pedro. E esta foi a 'resposta' do vencedor do “Secret Story 9” - Big Brother
05:16

Leandro já ligou a Pedro. E esta foi a 'resposta' do vencedor do “Secret Story 9”

11:55
Pedro revela surpresa com Leandro: “Saímos e apanhamos este choque” - Big Brother
05:16

Pedro revela surpresa com Leandro: “Saímos e apanhamos este choque”

11:53
Cláudio Ramos questiona Pedro sobre amizade com Marisa Susana: “É uma amiga cá fora?” - Big Brother
02:28

Cláudio Ramos questiona Pedro sobre amizade com Marisa Susana: “É uma amiga cá fora?”

11:47
Pedro defende-se das críticas de Cláudio Ramos: “Estamos há 14 dias cá fora e eu gosto da Marisa de maneira igual” - Big Brother
05:45

Pedro defende-se das críticas de Cláudio Ramos: “Estamos há 14 dias cá fora e eu gosto da Marisa de maneira igual”

11:47
Cláudio Ramos e Pedro ‘confrontam-se’: “Houve atitudes dentro da casa que eu considerei machistas” - Big Brother
05:45

Cláudio Ramos e Pedro ‘confrontam-se’: “Houve atitudes dentro da casa que eu considerei machistas”

11:40
Cláudio Ramos 'confronta' Pedro: “Achas que eu tenho uma opinião errada?” - Big Brother
03:09

Cláudio Ramos 'confronta' Pedro: “Achas que eu tenho uma opinião errada?”

09:09
«Destruída», a caminho do funeral do sobrinho, Kina tem afirmação surpreendente sobre Filipe Delgado - Big Brother

«Destruída», a caminho do funeral do sobrinho, Kina tem afirmação surpreendente sobre Filipe Delgado

10:28
Leomarte sobre ex-concorrente do “Secret Story”: “Não quero esse fantasma na minha vida” - Big Brother
05:43

Leomarte sobre ex-concorrente do “Secret Story”: “Não quero esse fantasma na minha vida”

10:21
Leomarte e Diogo Alexandre reagem à morte de Maycon Douglas - Big Brother
03:19

Leomarte e Diogo Alexandre reagem à morte de Maycon Douglas

10:21
“Luto não é espetáculo”. Leomarte e Diogo Alexandre explicam por que não se pronunciaram sobre a morte de Maycon Douglas - Big Brother
03:19

“Luto não é espetáculo”. Leomarte e Diogo Alexandre explicam por que não se pronunciaram sobre a morte de Maycon Douglas

10:17
Depois de polémica, Leomarte chama Daniela Santo de “emplastra” e afirma: “Tenho medo” - Big Brother
04:50

Depois de polémica, Leomarte chama Daniela Santo de “emplastra” e afirma: “Tenho medo”

10:16
Leomarte avança morte de familiar de ex-concorrente do “Secret Story” - Big Brother
04:50

Leomarte avança morte de familiar de ex-concorrente do “Secret Story”

10:10
Cláudio Ramos questiona Diogo Alexandre sobre o prémio do “Secret Story”: “Já gastaste o dinheiro todo?” - Big Brother
06:03

Cláudio Ramos questiona Diogo Alexandre sobre o prémio do “Secret Story”: “Já gastaste o dinheiro todo?”

10:02
Leomarte surge ao lado de ex-concorrente e revela comentários: “São um casal lindo” - Big Brother
01:30

Leomarte surge ao lado de ex-concorrente e revela comentários: “São um casal lindo”

19:14
Ainda há provocações e ciúmes? Saiba como está o amor de Pedro e Marisa após a grande vitória - Big Brother
05:28

Ainda há provocações e ciúmes? Saiba como está o amor de Pedro e Marisa após a grande vitória

19:08
Como era a vida de Pedro e de Marisa antes de entrarem no Secret Story? Eles contam tudo - Big Brother
04:24

Como era a vida de Pedro e de Marisa antes de entrarem no Secret Story? Eles contam tudo

19:03
Espreite o álbum de fotografias privado de Pedro e Marisa - Big Brother
01:24

Espreite o álbum de fotografias privado de Pedro e Marisa

12:38
Amigo de Maycon Douglas questiona postura da mãe do ex-concorrente: “Achamos estranho desistir tão facilmente de procurar o filho” - Big Brother
09:40

Amigo de Maycon Douglas questiona postura da mãe do ex-concorrente: “Achamos estranho desistir tão facilmente de procurar o filho”

12:37
Amigo de Maycon Douglas afirma: “Há pessoas que sabem mais do que o que dizem” - Big Brother
09:40

Amigo de Maycon Douglas afirma: “Há pessoas que sabem mais do que o que dizem”

12:34
Mensagem no telemóvel de Maycon Douglas levanta suspeitas: “Não era a maneira dele escrever” - Big Brother
09:40

Mensagem no telemóvel de Maycon Douglas levanta suspeitas: “Não era a maneira dele escrever”

12:34
Última pessoa a estar com Maycon Douglas revela: “Houve uma discussão entre ele e a rapariga que o acompanhou a casa” - Big Brother
09:40

Última pessoa a estar com Maycon Douglas revela: “Houve uma discussão entre ele e a rapariga que o acompanhou a casa”

Acompanhe ao minuto

Maria Botelho Moniz tem local de homenagem ao falecido pai. E a imagem do filho a vê-lo é arrebatadora

Maria Botelho Moniz tem local de homenagem ao falecido pai. E a imagem do filho a vê-lo é arrebatadora - Big Brother

A apresentadora partilhou uma imagem que emociona qualquer um.

Maria Botelho Moniz perdeu o pai há alguns anos, facto esse que a apresentadora nunca escondeu e é do conhecimento público. Este domingo, num carrossel de fotografias partilhadas no Instagram, há uma imagem relacionada com isso que está a emocionar tudo e todos. 

«Janeiro, és longo mas tens sido bonito», lê-se na legenda da publicação com várias imagens do mês de Maria Botelho Moniz. Numa delas vê-se o filho a contemplar um altar com velas e uma fotografia do pai da apresentadora com ela ao colo, em bebé: «As velas do avô Zé Carlos», escreveu. 

Na caixa de comentários da partilha são muitos os elogios e as mensagens positivas e de afeto para com Maria Botelho Moniz e a sua família, o que mostra que a apresentadora é muito acarinhada pelo público. 

Veja a partilha em baixo: 

 

Temas: Maria Botelho Moniz Filho Pai

Mais Vistos

Maria Botelho Moniz tem local de homenagem ao falecido pai. E a imagem do filho a vê-lo é arrebatadora

Maria Botelho Moniz tem local de homenagem ao falecido pai. E a imagem do filho a vê-lo é arrebatadora

Ontem às 22:22
«Sangue por todo o lado»: Cara da TVI vive “pesadelo” inesperado e as imagens impressionam

«Sangue por todo o lado»: Cara da TVI vive “pesadelo” inesperado e as imagens impressionam

Ontem às 18:33
Pedro é o grande vencedor do Secret Story 9. Entre lágrimas e euforia, a reação de Leandro não passou despercebida

Pedro é o grande vencedor do Secret Story 9. Entre lágrimas e euforia, a reação de Leandro não passou despercebida

1 jan, 01:02
Conflito agrava-se: Leandro responde a acusações de Pedro e fala em «desvaneios»

Conflito agrava-se: Leandro responde a acusações de Pedro e fala em «desvaneios»

14 jan, 20:05
Ex-noivo Zé expõe mensagens privadas que Liliana lhe enviou quando estava «sem o Fábio»

Ex-noivo Zé expõe mensagens privadas que Liliana lhe enviou quando estava «sem o Fábio»

16 jan, 10:37
Ver Mais

Notícias

Proibido a menores de 18! Casal de ex-concorrentes partilha vídeo ousado e avisa: «Cuidado pessoas sensíveis»

Proibido a menores de 18! Casal de ex-concorrentes partilha vídeo ousado e avisa: «Cuidado pessoas sensíveis»

Hoje às 00:02
Após mudança drástica, Francisco Monteiro confessa: «Pela primeira vez em dois anos, senti-me bem (…) "livre"»

Após mudança drástica, Francisco Monteiro confessa: «Pela primeira vez em dois anos, senti-me bem (…) "livre"»

Ontem às 22:55
Maria Botelho Moniz tem local de homenagem ao falecido pai. E a imagem do filho a vê-lo é arrebatadora

Maria Botelho Moniz tem local de homenagem ao falecido pai. E a imagem do filho a vê-lo é arrebatadora

Ontem às 22:22
Marisa e Pedro Jorge emocionam fãs com ida a local especial. E o motivo comove qualquer um

Marisa e Pedro Jorge emocionam fãs com ida a local especial. E o motivo comove qualquer um

Ontem às 21:32
Músico conhecido faz anúncio tocante relacionado com Maycon Douglas: «Está prestes a chegar»

Músico conhecido faz anúncio tocante relacionado com Maycon Douglas: «Está prestes a chegar»

Ontem às 19:25
Ver Mais Notícias

EXCLUSIVOS

Quem é? Vera confessa que já tem o coração ocupado
01:55

Quem é? Vera confessa que já tem o coração ocupado

30 dez 2025, 01:10
Vera e Dylan reencontram-se após polémica. E nós mostramos o que ninguém viu

Vera e Dylan reencontram-se após polémica. E nós mostramos o que ninguém viu

25 dez 2025, 14:00
Vera viaja para destino de sonho com as filhas pago pelos fãs

Vera viaja para destino de sonho com as filhas pago pelos fãs

25 dez 2025, 13:00
Telmo Ferreira conta histórias caricatas da Primeira Companhia. E a mais surpreendente envolve uma conhecida apresentadora

Telmo Ferreira conta histórias caricatas da Primeira Companhia. E a mais surpreendente envolve uma conhecida apresentadora

23 dez 2025, 21:31
Recorde como Telmo Ferreira foi primeiro vencedor da «1.ª Companhia»
04:33

Recorde como Telmo Ferreira foi primeiro vencedor da «1.ª Companhia»

23 dez 2025, 11:25
Ver Mais Exclusivos

FORA DA CASA

Proibido a menores de 18! Casal de ex-concorrentes partilha vídeo ousado e avisa: «Cuidado pessoas sensíveis»

Proibido a menores de 18! Casal de ex-concorrentes partilha vídeo ousado e avisa: «Cuidado pessoas sensíveis»

Hoje às 00:02
Após mudança drástica, Francisco Monteiro confessa: «Pela primeira vez em dois anos, senti-me bem (…) "livre"»

Após mudança drástica, Francisco Monteiro confessa: «Pela primeira vez em dois anos, senti-me bem (…) "livre"»

Ontem às 22:55
Maria Botelho Moniz tem local de homenagem ao falecido pai. E a imagem do filho a vê-lo é arrebatadora

Maria Botelho Moniz tem local de homenagem ao falecido pai. E a imagem do filho a vê-lo é arrebatadora

Ontem às 22:22
Músico conhecido faz anúncio tocante relacionado com Maycon Douglas: «Está prestes a chegar»

Músico conhecido faz anúncio tocante relacionado com Maycon Douglas: «Está prestes a chegar»

Ontem às 19:25
«Sangue por todo o lado»: Cara da TVI vive “pesadelo” inesperado e as imagens impressionam

«Sangue por todo o lado»: Cara da TVI vive “pesadelo” inesperado e as imagens impressionam

Ontem às 18:33
Ver Mais Fora da Casa

TVI Reality

Momento de arrepiar: Recrutas cantam o Hino Nacional e hasteiam a Bandeira de Portugal
05:34

Momento de arrepiar: Recrutas cantam o Hino Nacional e hasteiam a Bandeira de Portugal

Ontem às 09:41
Soraia Sousa esclarece rumores de romance com Rodrigo Castelhano: «Isso para mim está muito claro»

Soraia Sousa esclarece rumores de romance com Rodrigo Castelhano: «Isso para mim está muito claro»

16 jan, 17:35
Quase que meteu Marisa em prejuízos! Pedro Jorge comete gafe hilariante em pleno direto

Quase que meteu Marisa em prejuízos! Pedro Jorge comete gafe hilariante em pleno direto

16 jan, 14:15
A ferver. Andrea Soares condena profundamente uma atitude: «Aqui ninguém desautoriza ninguém»
01:58

A ferver. Andrea Soares condena profundamente uma atitude: «Aqui ninguém desautoriza ninguém»

16 jan, 13:30
«Ó Senhor marido D'arc»: Filipe Delgado deixa recado ao marido de Joana D'arc
01:17

«Ó Senhor marido D'arc»: Filipe Delgado deixa recado ao marido de Joana D'arc

16 jan, 13:16
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

"Feitos um para o outro": a noite romântica de Cristina Ferreira e João Monteiro nas Maldivas!

"Feitos um para o outro": a noite romântica de Cristina Ferreira e João Monteiro nas Maldivas!

Ontem às 14:55
De férias com João Monteiro, Cristina Ferreira passa por transformação: "A idade muda-nos"

De férias com João Monteiro, Cristina Ferreira passa por transformação: "A idade muda-nos"

Ontem às 11:34
João Oliveira anuncia novidade: "Não é ser perfeito. É recomeçar"

João Oliveira anuncia novidade: "Não é ser perfeito. É recomeçar"

Ontem às 10:23
Irreconhecível: em imagens inéditas, Joana Sobral já não é mais a mesma!

Irreconhecível: em imagens inéditas, Joana Sobral já não é mais a mesma!

17 jan, 17:42
Cristina Ferreira e João Monteiro: "O nosso primeiro nós"

Cristina Ferreira e João Monteiro: "O nosso primeiro nós"

17 jan, 16:25
Ver Mais Outros Sites