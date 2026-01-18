Maria Botelho Moniz tem local de homenagem ao falecido pai. E a imagem do filho a vê-lo é arrebatadora

Maria Botelho Moniz perdeu o pai há alguns anos, facto esse que a apresentadora nunca escondeu e é do conhecimento público. Este domingo, num carrossel de fotografias partilhadas no Instagram, há uma imagem relacionada com isso que está a emocionar tudo e todos.

«Janeiro, és longo mas tens sido bonito», lê-se na legenda da publicação com várias imagens do mês de Maria Botelho Moniz. Numa delas vê-se o filho a contemplar um altar com velas e uma fotografia do pai da apresentadora com ela ao colo, em bebé: «As velas do avô Zé Carlos», escreveu.

Na caixa de comentários da partilha são muitos os elogios e as mensagens positivas e de afeto para com Maria Botelho Moniz e a sua família, o que mostra que a apresentadora é muito acarinhada pelo público.

Veja a partilha em baixo: