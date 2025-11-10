Momento mãe e filho. Maria Botelho Moniz leva Vicente a lugar especial. E o sorriso do menino é encantador

Maria Botelho Moniz tem vindo a partilhar vários momentos com o filho, Vicente, nas redes sociais. O passeio deste domingo, dia 9 de novembro, não foi exceção: a apresentadora publicou um carrossel de fotografias, onde na primeira imagem, mãe e filho aparecem lado a lado numa selfie cheia de sorrisos e ternura. Já na segunda, o pequeno surge à beira de um lago repleto de peixes, observando o cenário com curiosidade.

Na legenda, Maria Botelho Moniz descreveu o momento com duas palavras simples, mas cativantes: «Peixinho feliz. 🐠», que arrancou centenas de comentários no Instagram.

Entre momentos de ternura ao lado do filho e novos desafios profissionais, Maria Botelho Moniz vive uma fase especial, a apresentadora prepara-se agora para abraçar um dos maiores projetos da sua carreira. A TVI anunciou que, após o Natal, vai estrear 1.ª Companhia, assinalando assim, o regresso de um formato marcante da televisão portuguesa, vinte anos depois da sua primeira emissão.

Maria Botelho Moniz prepara-se para o novo desafio da TVI de forma inédita: a foto que comprova

Maria Botelho Moniz vai abraçar um novo desafio na TVI: apresentar a nova edição da 1ª Companhia, que estreia já no próximo ano. A apresentadora não podia estar mais entusiasmada e até já se está a preparar para esta oportunidade.

Nas redes sociais, Maria partilhou um story em que se mostra no ginásio, a fazer exercício físico. «Também estou na recruta», disse, em tom de brincadeira.

Pode ver tudo aqui:

20 anos depois, regressa à TVI um dos reality shows mais emblemáticos de sempre

É a novidade do ano: a 1ª Companhia está de volta à TVI, 20 anos depois da estreia que meteu Portugal inteiro agarrado ao ecrã. A TVI anunciou hoje este regresso, através de um comunicado partilhado nas redes sociais, em que também revela quem é a apresentadora do formato.

«A TVI vai estrear, após o Natal, “1ª Companhia”, apresentada por Maria Botelho Moniz, assinalando o regresso de um formato marcante da televisão portuguesa, vinte anos depois de ter chegado pela primeira vez ao ecrã», começa por ler-se.

«O programa reúne um grupo de celebridades que aceitam o desafio de viver como recrutas, durante algumas semanas, numa base em Portugal. Durante esta “recruta”, as personalidades vão partilhar o mesmo espaço e submeter-se às regras e rotinas de uma vida militar, sob o comando de um Comandante da Companhia», prossegue.

Maria Botelho Moniz reagiu à novidade: «Fiquei super feliz quando me disseram que este seria o nosso próximo projeto. Enquanto espectadora tenho ótimas recordações da 1ª Companhia, por isso estou muito entusiasmada por fazer parte da equipa que traz agora de volta este formato único e incrivelmente desafiante, e tenho a certeza que o público vai adorar ver esta versão renovada. Já estamos a trabalhar em todos os detalhes e mal posso esperar pela estreia!»

«Com Maria Botelho Moniz na condução, esta edição da 1ª Companhia promete trazer de volta o espírito de desafio, camaradagem e superação que marcou o formato original, agora com uma abordagem contemporânea e uma nova geração de recrutas», conclui o comunicado.

A 1ª Companhia é reality-show em que várias celebridades são recrutadas para viver em verdadeiro regime militar, num quartel, com fardas e com a disciplina que lhes é imposta. Prepare-se porque a nova edição promete ser surpreendente.