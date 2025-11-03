Sem ideias para estimular o seu bebé? Este é o truque didático e infalível de Maria Botelho Moniz

Ao Minuto

20:39
Marisa atira: «Estou a olhar para a cara de certas pessoas e já estou a apanhar raiva» - Big Brother
02:56

Marisa atira: «Estou a olhar para a cara de certas pessoas e já estou a apanhar raiva»

20:20
Dylan afirma: «Bem se vê agora quem é que é o homem e quem são os meninos» - Big Brother
02:01

Dylan afirma: «Bem se vê agora quem é que é o homem e quem são os meninos»

19:56
Marisa fala mal de Pedro Jorge e Marcia Soares reage: «Ela não é de confiança (...) Deixa-me triste» - Big Brother
01:39

Marisa fala mal de Pedro Jorge e Marcia Soares reage: «Ela não é de confiança (...) Deixa-me triste»

19:54
Nova aliança? Marisa fala mal de Pedro Jorge e Bruno alerta para não confiar no seu grupo - Big Brother
03:33

Nova aliança? Marisa fala mal de Pedro Jorge e Bruno alerta para não confiar no seu grupo

19:50
Cadeira Quente continua à mesa: Leandro critica Ana Cristina e discussão termina em acusações - Big Brother
04:17

Cadeira Quente continua à mesa: Leandro critica Ana Cristina e discussão termina em acusações

19:43
Pedro Jorge lança farpa a Ana Cristina: «O abanico está a falar» - Big Brother
05:08

Pedro Jorge lança farpa a Ana Cristina: «O abanico está a falar»

19:32
Liliana aos berros com Bruno Simão: «Não me voltas a chamar nomes» - Big Brother
03:42

Liliana aos berros com Bruno Simão: «Não me voltas a chamar nomes»

19:27
Pedro Jorge passado com Ana: «Esta rapariga não deve ter mesmo um pingo de noção» - Big Brother
03:09

Pedro Jorge passado com Ana: «Esta rapariga não deve ter mesmo um pingo de noção»

19:25
Inês é confrontada pela Voz e pelos colegas sobre insulto “défice mental” - Big Brother
03:13

Inês é confrontada pela Voz e pelos colegas sobre insulto “défice mental”

19:17
Tensão nos intervalos da gala: Leandro aponta o dedo a Pedro Jorge depois de imagens polémicas - Big Brother
03:19

Tensão nos intervalos da gala: Leandro aponta o dedo a Pedro Jorge depois de imagens polémicas

18:55
Estalou o verniz durante um intervalo da gala! Raquel e Pedro Jorge em discussão: «Escusas de me estar a mandar calar» - Big Brother
03:11

Estalou o verniz durante um intervalo da gala! Raquel e Pedro Jorge em discussão: «Escusas de me estar a mandar calar»

18:54
As imagens da gala que ninguém viu! Dylan combina nomeações para prejudicar Fábio e Liliana - Big Brother
03:11

As imagens da gala que ninguém viu! Dylan combina nomeações para prejudicar Fábio e Liliana

18:49
Pedro Jorge fez “terror psicológico” na casa? As imagens do intervalo da gala que não viu - Big Brother
04:24

Pedro Jorge fez “terror psicológico” na casa? As imagens do intervalo da gala que não viu

18:48
Emissão do Última Hora interrompida: Marisa Susana e Ana em intensa discussão - Big Brother
04:27

Emissão do Última Hora interrompida: Marisa Susana e Ana em intensa discussão

18:48
Pedro Jorge e Marisa perto de serem apanhados? Vejas as imagens exclusivas - Big Brother
03:30

Pedro Jorge e Marisa perto de serem apanhados? Vejas as imagens exclusivas

18:39
Marcia Soares critica Bruno Simão: «Ele é perigoso» - Big Brother
04:28

Marcia Soares critica Bruno Simão: «Ele é perigoso»

18:31
Marcia Soares sobre fim do casamento entre Pedro e Marisa: «Ela perdeu o encanto» - Big Brother
07:47

Marcia Soares sobre fim do casamento entre Pedro e Marisa: «Ela perdeu o encanto»

18:14
Marisa Susana vai tentar beijar Bruno? Concorrente dá resposta inesperada que deixa todos surpreendidos - Big Brother
03:46

Marisa Susana vai tentar beijar Bruno? Concorrente dá resposta inesperada que deixa todos surpreendidos

18:13
Raquel sobre Leandro: «Está sempre a cair em cima de mim, não consigo respirar» - Big Brother
17:16

Raquel sobre Leandro: «Está sempre a cair em cima de mim, não consigo respirar»

17:53
Marisa Susana discute com Bruna: «Vou-te apanhar na curva» - Big Brother
01:52

Marisa Susana discute com Bruna: «Vou-te apanhar na curva»

17:53
Bruno confessa: «A minha mulher não vai para lado nenhum. Já estar a trabalhar com homens...» - Big Brother
02:26

Bruno confessa: «A minha mulher não vai para lado nenhum. Já estar a trabalhar com homens...»

17:52
Bruno desconfia de postura de Inês para com Dylan: «Só se é uma situação como a da Liliana» - Big Brother
09:06

Bruno desconfia de postura de Inês para com Dylan: «Só se é uma situação como a da Liliana»

17:51
Bruno faz revelação sobre a sua relação: «Vir para aqui já foi o que foi, os avisos por causa das mulheres» - Big Brother
09:06

Bruno faz revelação sobre a sua relação: «Vir para aqui já foi o que foi, os avisos por causa das mulheres»

17:50
Bruno: «Não vou por aqui nomes, mas há aqui homens que...» - Big Brother
09:06

Bruno: «Não vou por aqui nomes, mas há aqui homens que...»

17:31
Bruno passa-se com Pedro Jorge: «Vais meter a mão na consciência» - Big Brother
01:43

Bruno passa-se com Pedro Jorge: «Vais meter a mão na consciência»

Acompanhe ao minuto
Já chegámos ao whatsapp!
DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES
Siga-nos!

😎

Sem ideias para estimular o seu bebé? Este é o truque didático e infalível de Maria Botelho Moniz

  • Secret Story
  • Há 3h e 33min
Sem ideias para estimular o seu bebé? Este é o truque didático e infalível de Maria Botelho Moniz - Big Brother

Muitas vezes não sabemos o que fazer para estimular os nossos bebés e Maria Botelho Moniz deu a ideia perfeita.

Maria Botelho Moniz já nos habituou a partilhar registos do seu dia a dia, que incluem na maior parte das vezes o seu filho Vicente, fruto da relação com Pedro Bianchi Prata.

Desta vez não foi exceção. Foi o próprio companheiro de Maria Botelho Moniz que partilhou mais um momento ternurento da apresentadora com o pequeno, que faz dois anos neste mês de novembro. 

«Home» (casa), escreveu Pedro Bianchi Prata na legenda de um storie, partilhado na sua página de Instagram e no qual se vê Maria Botelho Moniz a ler uma história ao filho. 

E é aqui que entra a ideia perfeita para estimular os bebés a todos os níveis: ler histórias, concretamente histórias da coleção de livros infantis de Jim Field e Rachel Bright, que Maria Botelho Moniz escolheu para ler ao pequeno Vicente. 

Veja a imagem em cima e percorra a galeria de fotografias que preparámos para si com as melhores imagens da família de Maria Botelho Moniz. 

Relacionados

«Travessura? Ele é a própria doçura!»: Filho de Maria Botelho Moniz 'vence' o disfarce mais fofo de Halloween

Longe dos holofotes, Maria Botelho Moniz mostra a sua nova vida
Temas: Maria Botelho Moniz Filho Vicente

Fora da Casa

Após expulsão, Mariana falou com uma ex-concorrente do Secret Story. E foi surpreendida

Após expulsão, Mariana falou com uma ex-concorrente do Secret Story. E foi surpreendida

Agora
Isto é o dizem as redes sociais do fim da relação de Pedro e Marisa

Isto é o dizem as redes sociais do fim da relação de Pedro e Marisa

Hoje às 17:21
O que ninguém viu na TV. Zé abandona gala no carro de ex-concorrente

O que ninguém viu na TV. Zé abandona gala no carro de ex-concorrente

Hoje às 16:22
Solteira, Inês Morais abre as portas da nova casa em Lisboa e mostra os detalhes

Solteira, Inês Morais abre as portas da nova casa em Lisboa e mostra os detalhes

Hoje às 14:30
Estado de saúde de Teresa Silva preocupa fãs. O esclarecimento que todos esperavam: «O diagnóstico...»

Estado de saúde de Teresa Silva preocupa fãs. O esclarecimento que todos esperavam: «O diagnóstico...»

Hoje às 12:19
Zé, ex-noivo de Liliana, tem uma amiga muito especial. Descobrimos quem é e mostramos-lhe tudo

Zé, ex-noivo de Liliana, tem uma amiga muito especial. Descobrimos quem é e mostramos-lhe tudo

Hoje às 10:50
Mais Fora da Casa

Mais Vistos

A bonita família de Marisa e Pedro: Todas as imagens da história de amor antes do Secret Story

A bonita família de Marisa e Pedro: Todas as imagens da história de amor antes do Secret Story

29 out, 12:25
Entraram 'casados' no Secret Story e era o seu segredo. Acabaram hoje uma relação de vários anos perante todo o País

Entraram 'casados' no Secret Story e era o seu segredo. Acabaram hoje uma relação de vários anos perante todo o País

Hoje às 15:28
Após acabar relação com Marisa, Pedro Jorge faz as malas para deixar o Secret Story
04:56

Após acabar relação com Marisa, Pedro Jorge faz as malas para deixar o Secret Story

Hoje às 14:51
O impensável aconteceu. Pedro acaba relação com Marisa. Vira-lhe costas e recebe resposta chocante
04:18

O impensável aconteceu. Pedro acaba relação com Marisa. Vira-lhe costas e recebe resposta chocante

Hoje às 14:44
Relação de Marisa e Pedro chega ao fim. As imagens mais fortes da decisão drástica
09:40

Relação de Marisa e Pedro chega ao fim. As imagens mais fortes da decisão drástica

Hoje às 15:22
Ver Mais

Notícias

Sem ideias para estimular o seu bebé? Este é o truque didático e infalível de Maria Botelho Moniz

Sem ideias para estimular o seu bebé? Este é o truque didático e infalível de Maria Botelho Moniz

Há 3h e 33min
Isto é o dizem as redes sociais do fim da relação de Pedro e Marisa

Isto é o dizem as redes sociais do fim da relação de Pedro e Marisa

Hoje às 17:21
Pedro e Marisa: Esta foi a 'gota de água' que fez com que tudo terminasse

Pedro e Marisa: Esta foi a 'gota de água' que fez com que tudo terminasse

Hoje às 16:36
Secret Story: Casal sensação separa-se e o motivo envolve outro homem e outra mulher

Secret Story: Casal sensação separa-se e o motivo envolve outro homem e outra mulher

Hoje às 16:35
O que ninguém viu na TV. Zé abandona gala no carro de ex-concorrente

O que ninguém viu na TV. Zé abandona gala no carro de ex-concorrente

Hoje às 16:22
Ver Mais Notícias

EXCLUSIVOS

Viral: Mariana descobre que Marisa e Pedro são um casal e tem reação única

Viral: Mariana descobre que Marisa e Pedro são um casal e tem reação única

Hoje às 00:50
Dylan faz confissão sobre Inês: «(A esperança) aumentou um bocadinho»
01:06

Dylan faz confissão sobre Inês: «(A esperança) aumentou um bocadinho»

Hoje às 00:28
Voz faz o anúncio do ano: «O Secret Story vai regressar em 2026. As inscrições estão abertas»
01:27

Voz faz o anúncio do ano: «O Secret Story vai regressar em 2026. As inscrições estão abertas»

Ontem às 22:48
Exclusivo: Quer voltar a falar com Dylan? Vera dá a resposta que todos querem saber
01:50

Exclusivo: Quer voltar a falar com Dylan? Vera dá a resposta que todos querem saber

26 out, 23:36
Massagens de Pedro deixam Marisa roída ciúmes e desconfianças
01:41

Massagens de Pedro deixam Marisa roída ciúmes e desconfianças

26 out, 19:19
Ver Mais Exclusivos

TVI Reality

Conheça as nomeações desta noite na íntegra e veja os resultados provisórios
18:45

Conheça as nomeações desta noite na íntegra e veja os resultados provisórios

Hoje às 00:53
Euforia em estúdio: Conhecidos os dois primeiros salvos da noite
03:39

Euforia em estúdio: Conhecidos os dois primeiros salvos da noite

Ontem às 23:06
Como nunca se viu! Liliana e Bruno aos berros: «Não vales nada (...) Tem vergonha»
03:45

Como nunca se viu! Liliana e Bruno aos berros: «Não vales nada (...) Tem vergonha»

Ontem às 11:24
Votações suspensas! Saiba quem foi o primeiro salvo da noite, que deixou todos em choque
03:34

Votações suspensas! Saiba quem foi o primeiro salvo da noite, que deixou todos em choque

26 out, 22:15
Liliana faz as malas e dispara contra Fábio
02:51

Liliana faz as malas e dispara contra Fábio

23 out, 18:25
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Carolina Braga internada de urgência: finalista do "Big Brother" submetida a cirurgia!

Carolina Braga internada de urgência: finalista do "Big Brother" submetida a cirurgia!

Hoje às 15:58
Alvo de críticas, namorado de Marie responde à letra: "Talvez seja um pouco de inveja"

Alvo de críticas, namorado de Marie responde à letra: "Talvez seja um pouco de inveja"

Hoje às 15:49
No Dubai, Liliana Aguiar desabafa: "Vim de um meio muito pobre e, agora que cheguei aqui, não quero voltar lá"

No Dubai, Liliana Aguiar desabafa: "Vim de um meio muito pobre e, agora que cheguei aqui, não quero voltar lá"

Ontem às 21:01
Perante separações, Iury Mellany deixa mensagem inesperada... sobre Daniel Monteiro!

Perante separações, Iury Mellany deixa mensagem inesperada... sobre Daniel Monteiro!

Ontem às 09:05
Antes de entrar em "Secret Story", Liliana recebeu mensagens... de Nuno Brito?

Antes de entrar em "Secret Story", Liliana recebeu mensagens... de Nuno Brito?

1 nov, 21:19
Ver Mais Outros Sites