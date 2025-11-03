Sem ideias para estimular o seu bebé? Este é o truque didático e infalível de Maria Botelho Moniz

Maria Botelho Moniz já nos habituou a partilhar registos do seu dia a dia, que incluem na maior parte das vezes o seu filho Vicente, fruto da relação com Pedro Bianchi Prata.

Desta vez não foi exceção. Foi o próprio companheiro de Maria Botelho Moniz que partilhou mais um momento ternurento da apresentadora com o pequeno, que faz dois anos neste mês de novembro.

«Home» (casa), escreveu Pedro Bianchi Prata na legenda de um storie, partilhado na sua página de Instagram e no qual se vê Maria Botelho Moniz a ler uma história ao filho.

E é aqui que entra a ideia perfeita para estimular os bebés a todos os níveis: ler histórias, concretamente histórias da coleção de livros infantis de Jim Field e Rachel Bright, que Maria Botelho Moniz escolheu para ler ao pequeno Vicente.

