Só tem dois anos e já diz palavras inacreditáveis: Maria Botelho Moniz espantada com vocabulário do filho

Sem ideias para prendas de Natal? Esta é "feita" por Maria Botelho Moniz e é a mais original de sempre

Maria Botelho Moniz marcou presença no programa Bom Dia Alegria do V+ TVI, onde fez revelações inédita sobre o filho, Vicente, de dois anos. Um dos temas da entrevista foi o filho da apresentadora do Big Brother Verão, que tem conquistado todos nas redes sociais com o carisma e inteligência fora da norma.

O apresentador, Zé Lopes, começou por perguntar se a apresentadora da 1ª Companhia tinha noção que o filho é tão esperto. «É extraordinário o vocabulário que ele tem para a idade que tem.», começou por dizer. No decorrer da conversa, Maria Botelho Moniz acrescentou que uma das palavras proferidas pelo filho que mais a chocou foi o facto de ter respondido a uma expressão facial da mãe com: «Exatamente». «A criança tem dois anos e diz 'exatamente'», ressalvou.

Contudo, esta não foi a única expressão que suscitou uma reação de espanto por parte da apresentadora. «No outro dia perguntei-lhe o que foi o almoço na escola e ele respondeu 'arroz de pato', eu disse 'ai que bom', e ele respondeu: estupendo». Zé Lopes teve uma reação amorosa ao ouvir esta história.

Maria Botelho Moniz acrescentou ainda que não sabe onde é que Vicente aprende todas estas palavras. «Ele é muito avançado para a idade, identifica todas as letras do alfabeto mesmo sem estarem por ordem. Ele conta para lá do número que seria aceitável para dois anos... e a própria pediatra já disse, 'vamos ter que ter alguma atenção porque não sei se ele não é um bocadinho avançado'», findou.

Veja o vídeo.