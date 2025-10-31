«Travessura? Ele é a própria doçura!»: Filho de Maria Botelho Moniz 'vence' o disfarce mais fofo de Halloween

Maria Botelho Moniz surpreendeu tudo e todos com as novas fotografias que partilhou do filho, Vicente, com o seu disfarce de Halloween.

A apresentadora da TVI partilhou, no Instagram, um conjunto de fotografias assustadoramente fofas do menino vestido de esqueleto, mas sempre muito sorridente!

«O meu esqueleto 🤍🥹», escreveu, na legenda da publicação.

Os fãs ficaram rendidos aos registos fotográficos e encheram a caixa de comentários de rasgados elogios à fofura de Vicente. «Não consigo ficar assustada! Só mesmo encantada com esta carinha doce! 🫶🏻», «O Vicente está cada vez mais lindo e risonho 😍», «Que amoroso! 😍», «Que travessura mais linda 😍», «Que carinha linda e fofinha que ele tem ❤️», «Que maravilha de menino 😍», «O verdadeiro Nenuco 😍», «Doçura ou travessura? Ele é a própria doçura! Coisinha linda!💙», «um susto com muita fofura 💖», pode ler-se.