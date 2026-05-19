Prestes a estrear um novo programa, Maria Botelho Moniz conquista feito que está ao alcance de poucos

Maria Botelho Moniz continua a somar motivos para celebrar. Numa fase em que se prepara para estrear um novo projecto televisivo - 'O Big Brother Verão' - a apresentadora acaba de alcançar uma distinção de destaque no universo digital.

A comunicadora conquistou o oitavo lugar no ranking da Forbes dos criadores e personalidades mais influentes nas redes sociais em Portugal, na categoria de entretenimento — um feito que está ao alcance de poucos nomes nacionais.

A lista da prestigiada publicação distingue figuras públicas com forte impacto digital, avaliando critérios como alcance, engagement e relevância junto do público nas diferentes plataformas online. Nas stories do Instagram,a comunicadora partilhou a novidade e mostrou-se orgulhosa.

Ao longo dos últimos anos, Maria Botelho Moniz tem consolidado uma presença muito próxima dos seguidores, partilhando não só momentos ligados ao trabalho em televisão, mas também episódios do quotidiano, da maternidade e da vida pessoal. Essa autenticidade tem sido frequentemente apontada como uma das razões para o sucesso que mantém nas redes sociais.

A distinção surge numa altura particularmente importante da carreira da apresentadora, que se prepara para regressar ao pequeno ecrã com um novo desafio profissional. Apesar da expectativa em torno da estreia, Maria continua também a afirmar-se como uma das figuras públicas portuguesas com maior impacto digital.

Nas redes sociais, os fãs não demoraram a reagir à novidade, deixando inúmeras mensagens de felicitações pela conquista alcançada.

Com uma carreira marcada pela versatilidade e pela forte ligação ao público, Maria Botelho Moniz reforça agora o seu estatuto como uma das personalidades mais influentes do entretenimento em Portugal, tanto dentro como fora da televisão.