Maria Botelho Moniz responde sem rodeios a critica de uma seguidora

Domingo foi noite de nomeações na base. Na sequência das eleições presidenciais realizadas, a TVI emitiu, um “Especial Nomeações” da 1ª Companhia, no qual Maria Botelho Moniz revelou também aos recrutas o resultado da noite eleitoral.

Foi neste contexto que Maria Botelho Moniz recorreu às redes sociais para partilhar com os seguidores que se tratava de uma “noite de nomeações”. Entre as muitas mensagens de carinho e apoio que recebeu, a Apresentadora da 1ª Companhia, deparou-se também com um comentário menos positivo. Sempre com o sentido de humor que lhe é reconhecido, Maria Botelho Moniz optou por responder de forma irónica: «Sim, decidi vir fazer um direto de livre e espontânea vontade, porque quero mesmo estar à força.», frisou.

Veja a publicação.