Cheia de detalhes! Maria Botelho Moniz mostra a árvore de Natal lá de casa: feita com um ajudante muito especial

O Natal já chegou a casa de Maria Botelho Moniz. A apresentadora da TVI partilhou um momento ternurento ao lado do filho, Vicente, enquanto montavam juntos a árvore de Natal.

Nas redes sociais, Maria publicou várias fotografias onde surge com o bebé ao colo a colocar decorações festivas na árvore de Natal recém montada. A apresentadora descreveu o momento com uma frase simples, mas carregada de carinho: «Já é Natal cá em casa».

Os registos fotográficos conquistaram centenas de reações e comentários, com muitos seguidores a elogiarem a doçura do momento familiar e o entusiasmo da apresentadora nesta quadra especial.

Maria Botelho Moniz prepara-se agora para assumir um novo desafio profissional: a condução do reality show 1.ª Companhia. Entre projetos televisivos e a maternidade, a apresentadora mostra que continua a viver intensamente cada etapa. O Natal não é exceção.

O ambiente festivo, aliado à cumplicidade entre mãe e filho, tornou esta partilha uma das mais comentadas do dia.