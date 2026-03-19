Maria Botelho Moniz presta homenagem arrepiante ao pai em dia especial. E o filho Vicente também "entra" nela

Maria Botelho Moniz fez uma partilha emocionante para celebrar o Dia do Pai . A publicação não passou despercebida entre os seguidores, que ficaram derretidos à dupla homenagem da apresentadora, ao pai e ao noivo: «Feliz Dia do Pai♥️».

O carrossel começa com um vídeo no qual está o noivo e o filho, numa fase em que Vicente ainda era muito bebé. O vídeo é emocionante e o olhar ternurento de Pedro Bianchi Prata para com o filho, Vicente, está a deixar os fãs rendidos. A imagem rara desta publicação é marcada por uma fotografia onde a apresentadora surge abraçada ao falecido pai , ainda em tenra idade.

Os comentários já começaram a surgir e a publicação está a gerar uma onda de amor pelo Instagram da apresentadora da TVI, como é o caso de Ricardo Oliveira, que reagiu à homenagem: «Top ❤️».