Maria Botelho Moniz não brilha só na Televisão. Este é o dom da apresentadora que poucos conhecem

Após brilhar no Big Brother Verão, Maria Botelho Moniz vive a maternidade em pleno - e estas fotos derretem qualquer um

Maria Botelho Moniz leva o filho a lugar especial. E o sorriso de Vicente é encantador

Durante o fim de semana, Maria Botelho Moniz, 41 anos, foi uma das convidadas do programa “Para Si”, do canal V+, apresentado por Ana Rita Clara. Numa conversa intimista e cheia de revelações, a apresentadora abriu o coração e partilhou detalhes desconhecidos do seu lado mais pessoal, mostrando-se, como sempre, genuína e próxima do público.

Entre os temas abordados, Maria Botelho Moniz revelou alguns dos seus “dons secretos”, como a paixão pela jardinagem, pela cozinha e pelas artes manuais — hobbies que, confessa, lhe trazem equilíbrio e tranquilidade.

“Tudo o que é pintar, bordar, estar atenta àquele pormenor... desliga-me a cabeça. Tudo o que sejam coisas com as mãos... cozinhar, a jardinagem, desliga-me muito a cabeça. Dizem que herdei o dedo verde da minha mãe. Ela faz crescer qualquer coisa... é um dom! E eu tento ir buscar essa arte à minha mãe”, partilhou com um sorriso.

Além desse lado criativo, Maria Botelho Moniz falou ainda sobre a sua mais recente experiência televisiva, quando se estreou na condução das galas e do especial Big Brother – Verão. Foi um momento marcante na sua carreira, vivido com emoção, entusiasmo e um toque de nostalgia.

Mas foi ao recordar o seu pai, já falecido, que a apresentadora deixou o público comovido. Maria Botelho Moniz revelou um ritual que mantém antes de cada direto — uma forma simbólica e sentida de continuar ligada a quem mais amou.

“Falo sempre com o meu pai, mas antes de todas as galas... e olho para cima que é para ele e naquela gala final... ele estava lá. Estava lá sentadinho”, confidenciou, visivelmente emocionada.

Com esta partilha, Maria Botelho Moniz voltou a mostrar o motivo pelo qual é uma das figuras mais queridas da televisão portuguesa: a sua autenticidade, empatia e capacidade de se abrir ao público sem filtros.

Veja, abaixo, as galerias de imagens exclusivas da apresentadora que preparámos para si.