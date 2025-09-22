20 mil “gostos”: esta é a foto de família de Maria Botelho Moniz que está a explodir no Instagram

Muito emocionada, Maria Botelho Moniz faz entrada apoteótica na final do Big Brother Verão. As imagens marcantes

Este fim de semana, Maria Botelho Moniz, 41 anos, voltou a derreter os corações dos fãs ao partilhar uma fotografia de família no parque.

Na imagem, a apresentadora surge ao lado do noivo, Pedro Bianchi Prata, 51 anos, enquanto segura o pequeno Vicente ao colo, num momento que rapidamente conquistou seguidores e gerou uma onda de ternura nas redes sociais.

Veja, em baixo, a publicação original.

Um passeio em família cheio de amor

Com simplicidade e carinho, Maria Botelho Moniz mostrou um pedaço da sua rotina familiar, num registo descontraído que deixou os fãs encantados. O ar feliz do casal e a doçura do bebé Vicente tornaram a fotografia num verdadeiro retrato de amor.

Reações dos fãs

Em poucos minutos, a publicação somou inúmeros comentários cheios de elogios e carinho: “Um bom passeio com o fofinho do Vicente”, “Família feliz!! ❤️❤️🥰”, “Que vida tão feliz, adoroooo 😍”, “Família linda ❤️🫶🙏🍀”, “Linda família. Sejam sempre muito felizes. ❤️” ou “Família linda, cheia de amor. ❤️❤️❤️”

As mensagens refletem o quanto os seguidores acompanham de perto a vida pessoal da apresentadora e celebram cada momento especial partilhado por Maria Botelho Moniz.

Um retrato que inspira

Mais do que uma simples fotografia, este registo transmite a felicidade e a união que marcam a vida do casal desde a chegada de Vicente, que tem sido o verdadeiro protagonista dos sorrisos de Maria e Pedro.

Maria Botelho Moniz e a última gala do BB Verão

A poucos dias da final do Big Brother Verão, Maria Botelho Moniz fez o balanço deste grande desafio que marcou a sua vida profissional.

A apresentadora das galas de domingo e do Especial partilhou que este projeto foi um verdadeiro desafio pessoal e profissional, no qual aprendeu a confiar mais no seu trabalho, sabendo agora que é mais do que capaz de agarrar um projeto destes com toda a força, empenho e paixão.

Com o coração cheio, a apresentadora não escondeu a emoção ao refletir sobre os últimos meses: «Saio com sentimento de missão cumprida. Não me podia ter dedicado mais».

Veja a entrevista completa, no vídeo em baixo.