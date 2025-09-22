20 mil “gostos”: esta é a foto de família de Maria Botelho Moniz que está a explodir no Instagram

Ao Minuto

12:18
«Se ele tem interesse...»: Liliana já decidiu o que fará em relação a Fábio - Big Brother
02:14

«Se ele tem interesse...»: Liliana já decidiu o que fará em relação a Fábio

11:58
"Faz-se aos rapazes todos... até pela maneira de se vestir?": As novas acusações dirigidas a Liliana - Big Brother
01:10

"Faz-se aos rapazes todos... até pela maneira de se vestir?": As novas acusações dirigidas a Liliana

11:55
Acusada de traição? Liliana recebe avisos sobre o noivo Zé e acaba em lágrimas na Cadeira Quente - Big Brother

Acusada de traição? Liliana recebe avisos sobre o noivo Zé e acaba em lágrimas na Cadeira Quente

11:46
«Será que ele se sacrificou por alguma coisa?»: Ana Cristina repara em marcas nas costas de concorrente - Big Brother
01:02

«Será que ele se sacrificou por alguma coisa?»: Ana Cristina repara em marcas nas costas de concorrente

11:22
Afinal, os concorrentes viram ou não o avião enviado a Liliana? Cristina Ferreira explica tudo - Big Brother

Afinal, os concorrentes viram ou não o avião enviado a Liliana? Cristina Ferreira explica tudo

11:06
Segredos: Voz revela uma nova pista e deixa os concorrentes intrigados - Big Brother
04:38

Segredos: Voz revela uma nova pista e deixa os concorrentes intrigados

11:04
Liliana chora no ombro de Pedro Jorge e faz pedido à Voz. Irá desistir? - Big Brother
01:01

Liliana chora no ombro de Pedro Jorge e faz pedido à Voz. Irá desistir?

10:52
Lágrimas, gritos e palmas irónicas: As imagens explosivas da Cadeira Quente mais tensa de sempre - Big Brother

Lágrimas, gritos e palmas irónicas: As imagens explosivas da Cadeira Quente mais tensa de sempre

10:49
«Não quero mais conversa»: É um ponto final entre Liliana e Fábio? - Big Brother
04:05

«Não quero mais conversa»: É um ponto final entre Liliana e Fábio?

10:36
«Ninguém nesta casa vai chamar-me galdéria»: Liliana 'passada' com concorrente após acusações - Big Brother
03:38

«Ninguém nesta casa vai chamar-me galdéria»: Liliana 'passada' com concorrente após acusações

10:29
Cristina Ferreira esclarece avião com mensagem para Liliana, que ficou viral - Big Brother
00:51

Cristina Ferreira esclarece avião com mensagem para Liliana, que ficou viral

10:23
«A Liliana leva mesmo a peito...»: O gesto da concorrente para com Marisa que esta não gostou - Big Brother
01:00

«A Liliana leva mesmo a peito...»: O gesto da concorrente para com Marisa que esta não gostou

10:01
A frase polémica de Fábio que deixou todos de boca aberta e valeu palmas (de ironia) - Big Brother
03:05

A frase polémica de Fábio que deixou todos de boca aberta e valeu palmas (de ironia)

09:40
Pedro não poupa Fábio: «Diz tudo como homem. Isto já não existe em pleno século XXI» - Big Brother
02:12

Pedro não poupa Fábio: «Diz tudo como homem. Isto já não existe em pleno século XXI»

09:34
«Andar aqui a roçar-se todo...»: Marisa dá raspanete a Fábio por causa de Liliana - Big Brother
01:24

«Andar aqui a roçar-se todo...»: Marisa dá raspanete a Fábio por causa de Liliana

09:33
Falta de carácter ou segredo em conjunto? Inês lança nova teoria sobre Liliana e Fábio - Big Brother
03:27

Falta de carácter ou segredo em conjunto? Inês lança nova teoria sobre Liliana e Fábio

09:19
«Estou um bocado...»: Lídia assume-se triste com a saída de Bruno Miguel - Big Brother
01:15

«Estou um bocado...»: Lídia assume-se triste com a saída de Bruno Miguel

09:08
Bruno implacável com Liliana: «Ela falta ao respeito ao namorado. Trair não é só beijar» - Big Brother
02:05

Bruno implacável com Liliana: «Ela falta ao respeito ao namorado. Trair não é só beijar»

09:02
«Não te aproximes de mim, senão...»: Pedro lança provocação a Liliana - Big Brother
01:05

«Não te aproximes de mim, senão...»: Pedro lança provocação a Liliana

08:48
Bruna arrasa Fábio e Liliana: «Não te incomoda ele dizer o que diz sobre ter namorada?» - Big Brother
03:41

Bruna arrasa Fábio e Liliana: «Não te incomoda ele dizer o que diz sobre ter namorada?»

08:43
Tensão alta! Aos gritos e em lágrimas, Liliana levanta-se para confrontar Marisa Susana - Big Brother
06:01

Tensão alta! Aos gritos e em lágrimas, Liliana levanta-se para confrontar Marisa Susana

08:43
Bruno e Dylan atacam Liliana: «Foste encher a cabeça ao Fábio a dizer coisas do Pedro» - Big Brother
06:01

Bruno e Dylan atacam Liliana: «Foste encher a cabeça ao Fábio a dizer coisas do Pedro»

08:36
Cadeira a ferver! Bruno insurge-se contra Liliana: «Não és correta com o teu namorado» - Big Brother
03:29

Cadeira a ferver! Bruno insurge-se contra Liliana: «Não és correta com o teu namorado»

08:31
Aos gritos, mulheres da casa acusam Fábio de ser cobarde: «Precisas de aprovação da Liliana?» - Big Brother
06:39

Aos gritos, mulheres da casa acusam Fábio de ser cobarde: «Precisas de aprovação da Liliana?»

01:27
Vera volta ao ataque a Leandro: «Ele acha que eu só me mantenho aqui pelo Dylan» - Big Brother
05:55

Vera volta ao ataque a Leandro: «Ele acha que eu só me mantenho aqui pelo Dylan»

Acompanhe ao minuto
Já chegámos ao whatsapp!
DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES
Siga-nos!

😎

20 mil “gostos”: esta é a foto de família de Maria Botelho Moniz que está a explodir no Instagram

20 mil “gostos”: esta é a foto de família de Maria Botelho Moniz que está a explodir no Instagram - Big Brother

Maria Botelho Moniz encantou os fãs ao partilhar uma fotografia de família com Pedro Bianchi Prata e o filho Vicente. Veja as reações ao retrato amoroso.

Este fim de semana, Maria Botelho Moniz, 41 anos, voltou a derreter os corações dos fãs ao partilhar uma fotografia de família no parque.

Na imagem, a apresentadora surge ao lado do noivo, Pedro Bianchi Prata, 51 anos, enquanto segura o pequeno Vicente ao colo, num momento que rapidamente conquistou seguidores e gerou uma onda de ternura nas redes sociais.

Veja, em baixo, a publicação original.

 

 

Um passeio em família cheio de amor

Com simplicidade e carinho, Maria Botelho Moniz mostrou um pedaço da sua rotina familiar, num registo descontraído que deixou os fãs encantados. O ar feliz do casal e a doçura do bebé Vicente tornaram a fotografia num verdadeiro retrato de amor.

Reações dos fãs

Em poucos minutos, a publicação somou inúmeros comentários cheios de elogios e carinho: “Um bom passeio com o fofinho do Vicente”, “Família feliz!! ❤️❤️🥰”, “Que vida tão feliz, adoroooo 😍”, “Família linda ❤️🫶🙏🍀”, “Linda família. Sejam sempre muito felizes. ❤️” ou “Família linda, cheia de amor. ❤️❤️❤️”

As mensagens refletem o quanto os seguidores acompanham de perto a vida pessoal da apresentadora e celebram cada momento especial partilhado por Maria Botelho Moniz.

Um retrato que inspira

Mais do que uma simples fotografia, este registo transmite a felicidade e a união que marcam a vida do casal desde a chegada de Vicente, que tem sido o verdadeiro protagonista dos sorrisos de Maria e Pedro.

Maria Botelho Moniz e a última gala do BB Verão

A poucos dias da final do Big Brother VerãoMaria Botelho Moniz fez o balanço deste grande desafio que marcou a sua vida profissional.

A apresentadora das galas de domingo e do Especial partilhou que este projeto foi um verdadeiro desafio pessoal e profissional, no qual aprendeu a confiar mais no seu trabalho, sabendo agora que é mais do que capaz de agarrar um projeto destes com toda a força, empenho e paixão.

Com o coração cheio, a apresentadora não escondeu a emoção ao refletir sobre os últimos meses: «Saio com sentimento de missão cumprida. Não me podia ter dedicado mais».

Veja a entrevista completa, no vídeo em baixo.

 

Em cima, espreite as galerias de imagens da apresentadora da TVI, que preparámos para si.

Relacionados

Todos os segredos que já foram revelados no Secret Story

Bruno Miguel revela o seu segredo. E a palavra é a mais pesquisada no Google

Bruna Gomes arrasa Liliana: «Talvez se tenha esquecido que ficou noiva»
Temas: Maria Botelho Moniz Pedro Bianchi Prata Vicente

Fora da Casa

Este hábito mudou a vida de Cristina Ferreira para sempre: «Faz-nos viver mais e melhor» 

Este hábito mudou a vida de Cristina Ferreira para sempre: «Faz-nos viver mais e melhor» 

Há 2h e 7min
Cristina Ferreira mostra o lado mais sexy e João Monteiro não resiste em comentar

Cristina Ferreira mostra o lado mais sexy e João Monteiro não resiste em comentar

Ontem às 23:06
Bárbara Parada partilha fotos ousadas e declara-se a Francisco Monteiro

Bárbara Parada partilha fotos ousadas e declara-se a Francisco Monteiro

Ontem às 20:08
As imagens apaixonadas de Francisco Monteiro e Barbara Parada nas férias

As imagens apaixonadas de Francisco Monteiro e Barbara Parada nas férias

Ontem às 19:33
Teresa Silva vai ser avó de novo. E a imagem está a emocionar

Teresa Silva vai ser avó de novo. E a imagem está a emocionar

Ontem às 18:55
«Os médicos deram-me um mês de vida» Ex-concorrente do Big Brother emocionada

«Os médicos deram-me um mês de vida» Ex-concorrente do Big Brother emocionada

20 set, 21:24
Mais Fora da Casa

Mais Vistos

Cristina Ferreira questiona Liliana: «Como é que acha que o seu noivo olha para estas imagens?»
08:18

Cristina Ferreira questiona Liliana: «Como é que acha que o seu noivo olha para estas imagens?»

Ontem às 23:46
Vestido azul de Cristina Ferreira brilha, mas o olhar é que domina. Veja o look que está a dar que falar

Vestido azul de Cristina Ferreira brilha, mas o olhar é que domina. Veja o look que está a dar que falar

Ontem às 22:23
Bruno Miguel revela o seu segredo. E a palavra é a mais pesquisada no Google

Bruno Miguel revela o seu segredo. E a palavra é a mais pesquisada no Google

Hoje às 00:34
Noivo Zé tem atitude surpreendente com Liliana após imagens polémicas

Noivo Zé tem atitude surpreendente com Liliana após imagens polémicas

Ontem às 23:59
Zé ficou à porta mas é o nome do momento: o ‘não concorrente’ (e noivo) mais popular do Secret Story

Zé ficou à porta mas é o nome do momento: o ‘não concorrente’ (e noivo) mais popular do Secret Story

18 set, 16:18
Ver Mais

Notícias

Acusada de traição? Liliana recebe avisos sobre o noivo Zé e acaba em lágrimas na Cadeira Quente

Acusada de traição? Liliana recebe avisos sobre o noivo Zé e acaba em lágrimas na Cadeira Quente

Há 24 min
Afinal, os concorrentes viram ou não o avião enviado a Liliana? Cristina Ferreira explica tudo

Afinal, os concorrentes viram ou não o avião enviado a Liliana? Cristina Ferreira explica tudo

Há 57 min
Este hábito mudou a vida de Cristina Ferreira para sempre: «Faz-nos viver mais e melhor» 

Este hábito mudou a vida de Cristina Ferreira para sempre: «Faz-nos viver mais e melhor» 

Há 2h e 7min
20 mil “gostos”: esta é a foto de família de Maria Botelho Moniz que está a explodir no Instagram

20 mil “gostos”: esta é a foto de família de Maria Botelho Moniz que está a explodir no Instagram

Há 2h e 24min
Todos os segredos que já foram revelados no Secret Story

Todos os segredos que já foram revelados no Secret Story

Hoje às 01:00
Ver Mais Notícias

EXCLUSIVOS

Cristina Ferreira questiona Liliana: «Como é que acha que o seu noivo olha para estas imagens?»
08:18

Cristina Ferreira questiona Liliana: «Como é que acha que o seu noivo olha para estas imagens?»

Ontem às 23:46
Segredo revelado. Saiba a quem pertence o segredo: «Tenho um altar de objetos sexuais»
01:44

Segredo revelado. Saiba a quem pertence o segredo: «Tenho um altar de objetos sexuais»

Ontem às 23:27
Missão de Ana e Pedro falha e a consequência deixa os concorrentes boquiabertos
02:56

Missão de Ana e Pedro falha e a consequência deixa os concorrentes boquiabertos

Ontem às 22:40
Beijo na boca prolongado! Dylan e Vera entregam-se um ao outro
00:49

Beijo na boca prolongado! Dylan e Vera entregam-se um ao outro

Ontem às 18:28
Segredo em risco? Marisa e Pedro choram ao ouvir música especial
03:11

Segredo em risco? Marisa e Pedro choram ao ouvir música especial

20 set, 21:45
Ver Mais Exclusivos

TVI Reality

Revelado o concorrente expulso da noite. Saiba quem é
04:41

Revelado o concorrente expulso da noite. Saiba quem é

Hoje às 00:08
Primeira salvação da noite surpreende com 32% da votação. Saiba quem é
02:30

Primeira salvação da noite surpreende com 32% da votação. Saiba quem é

Ontem às 22:27
Novamente próximos? Fábio faz festinhas nas costas de Liliana
03:00

Novamente próximos? Fábio faz festinhas nas costas de Liliana

Ontem às 18:59
Ciúmes à Flor da Pele: Fábio Assume Frase Polémica sobre Pedro
04:49

Ciúmes à Flor da Pele: Fábio Assume Frase Polémica sobre Pedro

20 set, 08:19
Pedro recebe insultos e acaba a chorar: As imagens completas da situação que abalou a casa
04:27

Pedro recebe insultos e acaba a chorar: As imagens completas da situação que abalou a casa

19 set, 19:16
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Filho mais velho de Telmo e Célia Ferreira completa 21 anos e não há dúvidas: "É a cara do paizinho"

Filho mais velho de Telmo e Célia Ferreira completa 21 anos e não há dúvidas: "É a cara do paizinho"

Há 1h e 31min
Reparámos no secador que Bruna Gomes usa para ter o cabelo sempre tão perfeito

Reparámos no secador que Bruna Gomes usa para ter o cabelo sempre tão perfeito

Há 1h e 58min
Foi dia de casamento para Afonso Leitão!

Foi dia de casamento para Afonso Leitão!

Ontem às 17:20
Em biquíni vermelho e num destino tropical, Bárbara Parada aquece a temperatura... com homem especial!

Em biquíni vermelho e num destino tropical, Bárbara Parada aquece a temperatura... com homem especial!

Ontem às 15:17
Miguel Vicente: "Este domingo, fomos assaltados ao almoço. Felizmente, corri atrás do criminoso"

Miguel Vicente: "Este domingo, fomos assaltados ao almoço. Felizmente, corri atrás do criminoso"

Ontem às 14:50
Ver Mais Outros Sites