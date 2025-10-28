É isto que Maria Botelho Moniz diz ao filho sempre que o pai não está. E emociona qualquer um

Maria Botelho Moniz, Pedro Bianchi Prata e o pequeno Vicente formam uma das famílias mais bonitas e inspiradoras de Portugal e encantam o público com os registos ternurentos que vão partilhando nas redes sociais.

Recentemente, o piloto partilhou um vídeo do bebé - que faz dois anos no próximo mês de novembro - e lamentou o facto de estar longe de casa muitas vezes, revelando uma frase que Maria Botelho Moniz diz sempre a Vicente nas ausências do pai.

«A Maria diz sempre ao Vicente: “O pai volta sempre.” E ele repete… para não ficar triste nem ansioso. 👨‍👦❤️», escreveu Pedro Bianchi Prata no final do longo texto, publicado na sua página de Instagram, onde fala do «lado mais duro do seu trabalho».

No desabafo, o piloto lamentou: «Viajar, estar longe de casa, longe da família, e saber que o meu filho tem saudades e chama por mim. Ele já sabe as horas em que, todos os dias, fazemos as nossas brincadeiras — e custa muito não poder estar lá nessas horas».

«Este fim de semana estive na Baja Portalegre, e agora sigo viagem para o deserto de Merzouga, em Marrocos, para uma expedição de 5 dias com um grupo de 8 italianos. Amo o que faço, amo as motos, as aventuras, as corridas… mas estas partidas estão a ficar cada vez mais difíceis», sublinhou.

Percorra a galeria de fotografias que preparámos para si com as melhores imagens da família de Maria Botelho Moniz.