Há uma coincidência arrepiante sobre o filho de Maria Botelho Moniz. A história deixa todos sem fôlego

Pedro Bianchi Prata, noivo de Maria Botelho Moniz, partilhou uma história emocionante, que envolve o filho em comum com a apresentadora - Vicente de dois anos - mas também um amigo de longa data que faleceu há seis anos.

«Esta foto que vou partilhar é de antes do Dakar 2010. Nesse Dakar, o Paulo Gonçalves correu com o número 17.Foi nesse Dakar que ganhámos uma etapa. Fizemos história», começou por referir o piloto numa publicação no Instagram.

O noivo de Maria Botelho Moniz acrescentou: «Uma moto desenvolvida por nós, feita nas nossas oficinas, preparada pelos nossos mecânicos. Um projeto construído com muito trabalho, muitas horas e uma enorme vontade de fazer diferente. Foi uma aventura espetacular, daquelas que ficam para a vida».





«Nestes seis anos desde que o Paulo partiu, não houve um único dia em que não me lembrasse dele. De uma corrida, de uma conversa, de uma dificuldade, de uma vitória ou de um momento simples vivido juntos. Partilhámos muito dentro e fora das pistas», sublinhou.

Pedro continuou: «Tenho muitas saudades dele. Às vezes aparece-me nos sonhos, e gosto de acreditar que é a forma que tem de continuar presente».

«O número 17 tem um significado muito especial para mim. Com ele conquistei muitas, muitas vitórias e muitos campeonatos. Foi também o dia em que nasceu o meu filho. É, e será sempre, o meu número preferido. Hoje marco este dia com esta foto nossa. Em memória do Paulo», rematou.