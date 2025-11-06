Maria Botelho Moniz tem novo desafio na TVI e esta foi a reação de Pedro Bianchi Prata

Após brilhar no Big Brother Verão, Maria Botelho Moniz vive a maternidade em pleno - e estas fotos derretem qualquer um

É oficial: vinte anos depois, a 1ª Companhia está de volta à TVI. O reality show que marcou gerações regressa ao pequeno ecrã já depois do Natal, desta vez com Maria Botelho Moniz na condução.

A notícia foi anunciada pela estação de Queluz de Baixo através das redes sociais, revelando que o programa vai desafiar um grupo de celebridades a viver como verdadeiros recrutas, numa base militar em Portugal. Durante várias semanas, as figuras públicas terão de seguir regras rigorosas, partilhar alojamento e enfrentar o espírito de disciplina e superação que marcou a edição original.

Maria Botelho Moniz não escondeu o entusiasmo com o novo projeto: «Fiquei super feliz quando me disseram que este seria o nosso próximo projeto. Enquanto espectadora tenho ótimas recordações da 1ª Companhia, por isso estou muito entusiasmada por fazer parte da equipa que traz agora de volta este formato único e incrivelmente desafiante, e tenho a certeza que o público vai adorar ver esta versão renovada. Já estamos a trabalhar em todos os detalhes e mal posso esperar pela estreia», afirmou.

Mas foi nas redes sociais que chegou a reação mais especial. O noivo e pai do pequeno Vicente, Pedro Bianchi Prata, demonstrou orgulho pela nova fase profissional da apresentadora, comentando a publicação oficial da TVI com os emojis «👏🙌❤️», um gesto simples, mas cheio de carinho e apoio.

Outras figuras públicas também celebraram a novidade. Catarina Miranda, Afonso Leitão, Zé Lopes e Isabel Figueira foram alguns dos rostos que deixaram mensagens de entusiasmo e felicitações à apresentadora.

Veja aqui:

Com o regresso de 1ª Companhia e Maria Botelho Moniz na linha da frente, a TVI promete recuperar o espírito de camaradagem e desafio que conquistou o público há duas décadas, agora com uma abordagem moderna e uma nova geração de “recrutas”.