«Não encontrei legenda possível»: Maria Botelho Moniz ‘inundada’ de amor com partilha apaixonante

Ao Minuto

22:09
Ataques e acusações feias: A discussão de Bruna e Liliana que deixou a casa num clima pesado - Big Brother
03:33

Ataques e acusações feias: A discussão de Bruna e Liliana que deixou a casa num clima pesado

22:06
Toda a casa em guerra com Leandro... até Pedro Jorge. Veja as imagens - Big Brother
02:17

Toda a casa em guerra com Leandro... até Pedro Jorge. Veja as imagens

21:55
«Ela está com uma moral... pensa que já está na final garantida»: Pedro e Marisa criticam concorrente - Big Brother
01:04

«Ela está com uma moral... pensa que já está na final garantida»: Pedro e Marisa criticam concorrente

20:33
De rir: Com um frio de rachar, Leandro deita-se no jacuzzi e Pedro e Dylan "aconchegam-no" - Big Brother
03:10

De rir: Com um frio de rachar, Leandro deita-se no jacuzzi e Pedro e Dylan "aconchegam-no"

20:03
«Oh minha franga depenada...!»: Tirada de Leandro provoca o riso e concorrentes quase vão ao chão - Big Brother
03:10

«Oh minha franga depenada...!»: Tirada de Leandro provoca o riso e concorrentes quase vão ao chão

19:59
Pedro e Liliana voltam a atacar a liderança de Leandro e invocam nome de ex-concorrente - Big Brother
04:33

Pedro e Liliana voltam a atacar a liderança de Leandro e invocam nome de ex-concorrente

19:47
Lavada em lágrimas por causa do tema "Zé", Liliana é acusada de se fazer de vítima - Big Brother
05:22

Lavada em lágrimas por causa do tema "Zé", Liliana é acusada de se fazer de vítima

19:34
Um cão, um pica-pau ou um garnizé: Qual é o animal que melhor descreve o Leandro? - Big Brother
05:44

Um cão, um pica-pau ou um garnizé: Qual é o animal que melhor descreve o Leandro?

19:14
«Eu vou reconquistá-lo através desta massagem»: Dylan e Leandro protagonizam momento inédito - Big Brother
05:26

«Eu vou reconquistá-lo através desta massagem»: Dylan e Leandro protagonizam momento inédito

19:07
Agora na casa: A Voz ordena Leandro a fazer um assalto à despensa! - Big Brother
03:15

Agora na casa: A Voz ordena Leandro a fazer um assalto à despensa!

19:03
Discussão entre Zaza e Teresa acende-se quando o tema é o 'ato de coragem' de Liliana. Veja a reação hilariante de Nuno Eiró - Big Brother
07:30

Discussão entre Zaza e Teresa acende-se quando o tema é o 'ato de coragem' de Liliana. Veja a reação hilariante de Nuno Eiró

18:47
«Mete-te no confessionário e acaba uma relação»: Dois concorrentes contra o resto do grupo 'incendeiam' a casa - Big Brother
05:17

«Mete-te no confessionário e acaba uma relação»: Dois concorrentes contra o resto do grupo 'incendeiam' a casa

18:37
«Poderia ter investido mais na primeira semana...»: Pedro surpreende Ana e esta foi a reação de Marisa - Big Brother
04:09

«Poderia ter investido mais na primeira semana...»: Pedro surpreende Ana e esta foi a reação de Marisa

18:26
A contradição de Liliana: Lá fora admite falha perante Inês e depois... - Big Brother
04:35

A contradição de Liliana: Lá fora admite falha perante Inês e depois...

18:08
«Inveja de ti, filha? Caladinha, eras perfeita»: Leandro perde a paciência com Ana e o clima ferve - Big Brother
02:49

«Inveja de ti, filha? Caladinha, eras perfeita»: Leandro perde a paciência com Ana e o clima ferve

17:41
Inédito: Pela primeira vez com melodia de fundo, os concorrentes cantam o hino desta edição - Big Brother
04:19

Inédito: Pela primeira vez com melodia de fundo, os concorrentes cantam o hino desta edição

16:58
«Tem tento nessa língua (...) Quem és tu!?»: Leandro é acusado de 'rebaixar as pessoas' por Ana e os berros começam - Big Brother
03:04

«Tem tento nessa língua (...) Quem és tu!?»: Leandro é acusado de 'rebaixar as pessoas' por Ana e os berros começam

16:35
De galo a garnizé: O verso do hino dedicado a Leandro que deixou a casa a rir, mas o visado não achou piada - Big Brother
05:20

De galo a garnizé: O verso do hino dedicado a Leandro que deixou a casa a rir, mas o visado não achou piada

16:18
A 'má-língua' reina na casa: Liliana, Dylan e Inês juntam-se contra concorrente? - Big Brother
07:07

A 'má-língua' reina na casa: Liliana, Dylan e Inês juntam-se contra concorrente?

15:45
«Se a Inês sair...»: Dylan revela o que fará caso a namorada seja expulsa - Big Brother
01:11

«Se a Inês sair...»: Dylan revela o que fará caso a namorada seja expulsa

15:10
O abraço a Pedro Jorge e uma confissão rara de Leandro sobre o amor... - Big Brother
01:55

O abraço a Pedro Jorge e uma confissão rara de Leandro sobre o amor...

14:47
Em clima de romance com Pedro, Marisa assusta-se e são apanhados por Leandro? Veja por si - Big Brother
01:58

Em clima de romance com Pedro, Marisa assusta-se e são apanhados por Leandro? Veja por si

14:31
«Decidam qual é o casal que querem desmanchar»: A frase de Fábio que não gerou grande reação em Liliana - Big Brother
01:10

«Decidam qual é o casal que querem desmanchar»: A frase de Fábio que não gerou grande reação em Liliana

14:27
Concílio de nomeados: Fábio foi acusado de ser 'provocador' e todos escolheram a mesma concorrente para ser expulsa - Big Brother
05:19

Concílio de nomeados: Fábio foi acusado de ser 'provocador' e todos escolheram a mesma concorrente para ser expulsa

12:59
Nem uma atividade natalícia traz paz à casa: Tensão sobe com Leandro no centro das provocações - Big Brother
06:43

Nem uma atividade natalícia traz paz à casa: Tensão sobe com Leandro no centro das provocações

«Não encontrei legenda possível»: Maria Botelho Moniz 'inundada' de amor com partilha apaixonante

  • Secret Story
  • Hoje às 16:20

  • Secret Story
  • Hoje às 16:20
«Não encontrei legenda possível»: Maria Botelho Moniz ‘inundada’ de amor com partilha apaixonante - Big Brother

Maria Botelho Moniz partilhou uma fotografia em família que emocionou os seguidores. A apresentadora recebeu milhares de mensagens de carinho depois de fazer uma partilha especial.

Maria Botelho Moniz e Pedro Bianchi Prata têm vindo a partilhar no Instagram vários registos das férias em família que são de meter inveja a qualquer um.  Depois de um verão sem férias devido à apresentação do Big Brother Verão, a apresentadora está finalmente a desfrutar de uns dias de descanso.  

Na manhã desta sexta-feira, dia 28 de novembro, a apresentadora partilhou um registo especial, uma fotografia em família com a descrição: «Não encontrei legenda possível.»

Nas Maldivas, acompanhada por Pedro Bianchi Prata e pelo filho Vicente as fotografias arrancaram milhares de gostos. Nos comentários podem ler-se várias mensagens de carinho: «Eu tenho legenda. Família unida!», «AMOR! Não encontro outra palavra para vos descrever! AMOR!», «Boas férias.».

De férias, Maria Botelho Moniz ruma a um dos destinos mais luxuosos do mundo em ótima companhia

Maria Botelho Moniz está a aproveitar uns merecidos dias de descanso nas Maldivas, na companhia de Pedro Bianchi Prata e do filho de ambos, o pequeno Vicente. A apresentadora partilhou nas redes sociais uma sequência de fotografias ternurentas da família, acompanhada da legenda: «O verão que não tivemos. ❤️🐠»Recorde que, Maria Botelho Moniz foi pedida em casamento por Pedro Biachi Prata nas Maldivas há mais de 3 anos.

A frase não passou despercebida, sobretudo porque Maria esteve à frente do Big Brother Verão, o que a deixou sem oportunidade para gozar férias durante a época estival. Agora, já longe das câmaras e do ritmo intenso das galas, a apresentadora está finalmente a usufruir de momentos de tranquilidade e de tempo em família.

 

 

 

 

 

O noivo da apresentadora, aproveitou também para se manifestar nas redes sociais e partilhou um vídeo do filho Vicente com a seguinte legenda:

«Depois de muitos meses de trabalho e de não termos conseguido férias no verão, finalmente parámos uns dias para estar em família.

Areia, mar, sol e zero preocupações. Só nós.

E o melhor de tudo: ver o Vicente a brincar na areia, a fazer castelinhos, a correr para o mar e a saltar nas poças de água — simplesmente a ser uma criança feliz.

Estes momentos valem tudo. ❤️🏖️»

 

 

O descanso, no entanto, terá curta duração. Maria Botelho Moniz prepara-se para regressar ao ecrã já a 1 de janeiro de 2026, data em que assumirá a condução do novo programa da TVI, “A Primeira Companhia”, marcando o arranque do ano com um novo desafio profissional.

De férias, Maria Botelho Moniz ruma a um dos destinos mais luxuosos do mundo em ótima companhia

Cheia de detalhes! Maria Botelho Moniz mostra a árvore de Natal lá de casa: feita com um ajudante muito especial

Quase de regresso! Maria Botelho Moniz revela como se está a preparar para a 1ª Companhia
