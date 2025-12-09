Noivo de Maria Botelho Moniz homenageia Sara Carreira na Gala dos Sonhos com objeto arrepiante

Ao Minuto

20:07
«Revoltado» e «Liliana 2.0»: Pedro é arrasado pelas colegas - Big Brother
03:29

«Revoltado» e «Liliana 2.0»: Pedro é arrasado pelas colegas

19:55
«Amo-te tanto!»: Fábio e Liliana trocam juras de amor na cama - Big Brother
00:49

«Amo-te tanto!»: Fábio e Liliana trocam juras de amor na cama

19:47
Segredos de Marisa e Pedro estão por um fio! Fábio vai registar teoria certeira - Big Brother
02:59

Segredos de Marisa e Pedro estão por um fio! Fábio vai registar teoria certeira

19:45
Beijos roubados e carícias: Fábio e Liliana mais apaixonados do que nunca - Big Brother
01:46

Beijos roubados e carícias: Fábio e Liliana mais apaixonados do que nunca

19:40
«Inferiorizar as pessoas...»: Pedro e Leandro entram em picardia - Big Brother
03:14

«Inferiorizar as pessoas...»: Pedro e Leandro entram em picardia

19:39
Liliana lança duras farpas a Pedro: «Capazes de me chamarem nomes gravíssimos...» - Big Brother
03:10

Liliana lança duras farpas a Pedro: «Capazes de me chamarem nomes gravíssimos...»

18:39
Inês não reconhece elogios sobre Liliana: «Tu és uma besta» - Big Brother
07:05

Inês não reconhece elogios sobre Liliana: «Tu és uma besta»

18:32
Liliana desiludida com os colegas: «Esta gente não consegue perceber que...» - Big Brother
09:58

Liliana desiludida com os colegas: «Esta gente não consegue perceber que...»

18:23
Imperdível: Inês e Liliana atacam-se mutuamente em plena dinâmica - Big Brother
10:27

Imperdível: Inês e Liliana atacam-se mutuamente em plena dinâmica

18:08
Ana de boca aberta com atitude de Leandro numa dinâmica: «Não estava nada à espera» - Big Brother
10:42

Ana de boca aberta com atitude de Leandro numa dinâmica: «Não estava nada à espera»

17:49
O momento de que todos falam: Marisa intrigada com o facto de Pedro não estar nomeado - Big Brother
07:09

O momento de que todos falam: Marisa intrigada com o facto de Pedro não estar nomeado

17:42
Liliana passa-se com postura de Leandro: «Tu não vais mandar em ninguém» - Big Brother
07:10

Liliana passa-se com postura de Leandro: «Tu não vais mandar em ninguém»

17:22
Pedro Jorge lança farpa a Liliana e Fábio sai em defesa da namorada - Big Brother
02:10

Pedro Jorge lança farpa a Liliana e Fábio sai em defesa da namorada

17:10
O momento chegou! Após pista reveladora, concorrente descobre a verdade sobre Pedro e Marisa - Big Brother

O momento chegou! Após pista reveladora, concorrente descobre a verdade sobre Pedro e Marisa

17:03
Liliana incrédula com nova pista: «Não acredito que o Pedro é pai...» - Big Brother
04:43

Liliana incrédula com nova pista: «Não acredito que o Pedro é pai...»

17:00
Liliana acaba de acertar no segredo de Pedro Jorge: «Será que o Pedro é pai?» - Big Brother
10:07

Liliana acaba de acertar no segredo de Pedro Jorge: «Será que o Pedro é pai?»

16:46
Última Hora: Nova pista sobre Pedro Jorge e Marisa faz os concorrentes correrem para o botão dos segredos - Big Brother
04:08

Última Hora: Nova pista sobre Pedro Jorge e Marisa faz os concorrentes correrem para o botão dos segredos

16:35
Pedro Jorge e Leandro de costas voltadas? Veja as imagens da discussão que aqueceu a tarde - Big Brother
06:48

Pedro Jorge e Leandro de costas voltadas? Veja as imagens da discussão que aqueceu a tarde

15:52
Ex-concorrente dá 'alfinetada' inesperada a Pedro e Marisa: «Não sei como é que um casal se permite...» - Big Brother

Ex-concorrente dá 'alfinetada' inesperada a Pedro e Marisa: «Não sei como é que um casal se permite...»

15:33
Estalou o verniz! Liliana passa-se com comentário de Pedro Jorge - Big Brother
09:40

Estalou o verniz! Liliana passa-se com comentário de Pedro Jorge

15:33
Inês critica Liliana na cara: «Uma pessoa que não vale nada...» - Big Brother
06:50

Inês critica Liliana na cara: «Uma pessoa que não vale nada...»

15:33
Pedro Jorge em conflito com Liliana: «Tu devias estar era caladinha» - Big Brother
08:30

Pedro Jorge em conflito com Liliana: «Tu devias estar era caladinha»

14:50
«És baixa e és suja (...) Não tens nada na cabeça»: Pedro e Liliana em alta tensão - Big Brother
01:51

«És baixa e és suja (...) Não tens nada na cabeça»: Pedro e Liliana em alta tensão

14:45
«Porque é que a minha mulher está com os teus boxers na mão?»: Cuecas de Leandro geram o caos na casa - Big Brother
04:36

«Porque é que a minha mulher está com os teus boxers na mão?»: Cuecas de Leandro geram o caos na casa

14:38
«Se é o dinheiro do namorado que a vai manter aqui...»: Casal fala de Inês e Dylan - Big Brother
01:05

«Se é o dinheiro do namorado que a vai manter aqui...»: Casal fala de Inês e Dylan

Noivo de Maria Botelho Moniz homenageia Sara Carreira na Gala dos Sonhos com objeto arrepiante

  • Secret Story
  • Há 3h e 26min

  • Secret Story
  • Há 3h e 26min
Pedro Bianchi Prata esteve presente na Gala dos Sonhos da Associação Sara Carreira e levou consigo um objeto muito especial.

Pedro Bianchi Prata esteve presente na Gala dos Sonhos da Associação Sara Carreira e levou consigo um objeto muito especial.

Maria Botelho Moniz esteve presente na Gala dos Sonhos da Associação Sara Carreira, que decorreu no passado sábado, 6 de dezembro, e fez-se acompanhar pelo noivo, Pedro Bianchi Prata, que levou com ele um objeto carregado de significado.

O piloto de motas levou um capacete cor de rosa, com a marca da Associação Sara Carreira, que usou no campeonato do mundo de Baja, no Dubai, onde se sagrou campeão do Mundo.

Na altura, Pedro Bianchi Prata fez uma publicação nas redes sociais em que agradecia o apoio da família Carreira. «Foi uma luta inacreditável com o meu opositor, ele estava a arriscar tudo», começou por escrever.

«Optei por jogar seguro, poupar a moto… andar rápido mas sem cometer erros, porque eu sei que o deserto não perdoa», acrescentou. 

Já no final do vídeo, Pedro Bianchi Prata fez um agradecimento especial à Associação Sara Carreira. «Obrigado à Associação Sara Carreira por ter confiado em mim para divulgar com o meu capacete a vossa imagem. Deu-me sorte, foi especial», findou.

Pode ver aqui a publicação em questão:

Note-se que a Associação Sara Carreira foi criada em homenagem à filha de Tony Carreira. A malograda cantora faleceu a 5 de dezembro de 2020, num trágico acidente de viação. 

Temas: Maria Botelho Moniz Pedro Bianchi Prata Sara Carreira

