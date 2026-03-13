Noivo de Maria Botelho Moniz mostra «o vídeo mais bonito do dia» e o filho é protagonista

O pequeno Vicente, filho de Maria Botelho Moniz e Pedro Bianchi Prata, já é uma estrela da Internet e tudo graças aos muitos momentos que os pais partilham nas redes sociais. Desta vez não foi exceção.

O noivo da apresentadora da TVI mostrou um momento que derreteu os seguidores do Instagram, onde o filho festeja de forma efusiva o prémio que o pai recebeu - o ACP Elétrico do Ano 2025, na categoria de Desporto.

«Não há sensação melhor no mundo do que saber que o nosso filho é uma criança feliz», escreveu Pedro Bianchi Prata na legenda do vídeo, no qual se vê Vicente a celebrar a vitória do pai: «Elétrico do ano (...) ganhámos», diz o menino, cheio de felicidade.

Nos comentários, são muitos os elogios ao momento: «Já podem fechar a Internet hoje, vi o vídeo mais bonito do dia»; «Que amor ❤️❤️❤️ a melhor e mais genuína manifestação de alegria ❤️❤️❤️»; «Que maravilha de filhote. Obrigada pais pela vossa dedicação», são algumas das mensagens dos seguidores.

Percorra a galeria de fotografias que preparámos para si com as melhores imagens do pequeno Vicente.