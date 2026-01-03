Noivo de Maria Botelho Moniz mostra um dia com o filho: «Momentos que ficam guardados»

Pedro Bianchi Prata, noivo de Maria Botelho Moniz, partilhou um vídeo emotivo nas redes sociais no qual mostra um dia passado com o filho de ambos, o pequeno Vicente de dois anos.

«Deixo-vos aqui um bocadinho do dia de ontem. O percurso que fizemos desde manhã até irmos visitar a Maria aos estúdios, para lhe desejar boa sorte na estreia da Primeira Companhia», começou por referir o piloto na legenda da publicação.

O noivo da apresentadora continuou: «Começámos cedo, da melhor forma possível: eu e o Vicente, os dois, no meio do monte, a ver e a ouvir as ventoinhas das eólicas que ele tanto adora. Um bocadinho de nevoeiro, silêncio, vento… e muita curiosidade».

«Depois seguimos para o Off-Road Center. Ali continuou a brincadeira: os meus drones, as pás a fazer de conta que eram ventoinhas, imaginação a trabalhar sem parar. Parámos um bocadinho para ver a Maria na televisão, a falar sobre a estreia da Primeira Companhia. Ele ali, super atento. A ouvir. A olhar. A prestar atenção», escreveu.

O dia seguiu com o almoço «no Off-Road Center, rodeados pelos nossos cães, com um dos pratos preferidos dele: arroz de pato 🦆❤️ Depois vieram as brincadeiras com as ferramentas dos mecânicos — a “arranjar motas”, a imitar tudo o que vê, sempre com um sorriso».

«E para fechar o dia, fomos até aos estúdios. Para desejar boa sorte à Maria. Para ver tudo de perto. E para o Vicente ficar completamente maravilhado com o jipe da tropa, os pneus, os bidões e todo o cenário. Foi um dia muito bem passado. Cheio de coisas simples. E desses momentos que ficam guardados», rematou.