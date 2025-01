O vídeo adorável de Vicente que está a enternecer os fãs de Maria Botelho Moniz e Pedro Bianchi Prata

Vicente, filho de Maria Botelho Moniz e Pedro Bianchi Prata, tem enternecido os fãs do casal, sempre que aparece nas redes sociais.

Desta vez não foi diferente. O pai babado Pedro Bianchi Prata partilhou na rede social Instagram um dos momentos mais importantes do filho de um ano, os primeiros passos.

«Está quase a andar o nosso bebé»

Nesse preciso momento, os fãs começaram a comentar a publicação com emojis de corações, mas não só. É impossível ficar indiferente a Vicente.

Recorde-se que Maria Botelho Moniz foi mãe no dia 17 de novembro de 2023 e celebrou o primeiro aniversário do filho com uma fotografia adorável de ambos.