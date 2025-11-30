O vídeo mais amoroso do dia: Maria Botelho Moniz e o filho trocam um “beijinho à esquimó”

Ao Minuto

23:38
Pedro implora à Voz um quarto secreto com Marisa - Big Brother
03:03

Pedro implora à Voz um quarto secreto com Marisa

23:33
Lágrimas e mais lágrimas! Pedro chora ao receber foto única da família - Big Brother
02:07

Lágrimas e mais lágrimas! Pedro chora ao receber foto única da família

23:29
Acusado de «inferiorizar» os colegas, Leandro reage: «Vocês é que andam aí a insinuar...» - Big Brother
05:56

Acusado de «inferiorizar» os colegas, Leandro reage: «Vocês é que andam aí a insinuar...»

23:20
«Tu tens medo do Leandro!»: Liliana e Pedro têm discussão acesa - Big Brother
04:24

«Tu tens medo do Leandro!»: Liliana e Pedro têm discussão acesa

23:16
Liliana toma decisão explosiva e elimina concorrente da corrida ao Passaporte para a Final - Big Brother
05:51

Liliana toma decisão explosiva e elimina concorrente da corrida ao Passaporte para a Final

23:16
«Vamos ao Vídeo-árbitro!»: Prova pela luta do Passaporte para a Final dá falatório - Big Brother
05:51

«Vamos ao Vídeo-árbitro!»: Prova pela luta do Passaporte para a Final dá falatório

23:09
Quem é o maior jogador? Dinâmica gera discussão acesa entre Ana e Liliana: «Tem vergonha daquilo que és» - Big Brother
05:39

Quem é o maior jogador? Dinâmica gera discussão acesa entre Ana e Liliana: «Tem vergonha daquilo que és»

23:04
Euforia total: Estúdio do Secret Story em êxtase ao ser revelado o primeiro salvo da noite - Big Brother
01:39

Euforia total: Estúdio do Secret Story em êxtase ao ser revelado o primeiro salvo da noite

22:51
Até Ana Guiomar ficou rendida. Este é o vestido usado por Cristina Ferreira de que todos falam - Big Brother

Até Ana Guiomar ficou rendida. Este é o vestido usado por Cristina Ferreira de que todos falam

22:40
Bruna Gomes e Flávio Furtado incrédulos com a teoria de Leandro para o segredo de Pedro - Big Brother
01:05

Bruna Gomes e Flávio Furtado incrédulos com a teoria de Leandro para o segredo de Pedro

22:38
Leandro recebe pista bombástica do segredo de Pedro: «Dois bebés, um menino e uma menina» - Big Brother
02:08

Leandro recebe pista bombástica do segredo de Pedro: «Dois bebés, um menino e uma menina»

22:35
«Preferia que saísse o Fábio ou o Dylan?»: Cristina Ferreira 'provoca' mãe de Inês - Big Brother
01:03

«Preferia que saísse o Fábio ou o Dylan?»: Cristina Ferreira 'provoca' mãe de Inês

22:34
«Já tinha acontecido muita coisa com o Dylan, com a Vera...»: Inês fala sobre o fim da relação com o 'ex' - Big Brother
03:10

«Já tinha acontecido muita coisa com o Dylan, com a Vera...»: Inês fala sobre o fim da relação com o 'ex'

22:29
«Gosta mais do Fábio com ou sem Liliana?»: Irmã de Fábio responde a pergunta mordaz de Cristina Ferreira - Big Brother
00:46

«Gosta mais do Fábio com ou sem Liliana?»: Irmã de Fábio responde a pergunta mordaz de Cristina Ferreira

22:25
Mãe de Dylan chora em plena gala e recebe mensagem impactante de Cristina Ferreira - Big Brother
02:03

Mãe de Dylan chora em plena gala e recebe mensagem impactante de Cristina Ferreira

22:21
Dylan fala da intenção de desistência: «Acho que também foi um bocado de mimo dos meus pais...» - Big Brother
02:42

Dylan fala da intenção de desistência: «Acho que também foi um bocado de mimo dos meus pais...»

22:16
Dylan fala sobre a expulsão de hoje: «Se a Inês sair, tem de esperar por mim um mesinho» - Big Brother
01:10

Dylan fala sobre a expulsão de hoje: «Se a Inês sair, tem de esperar por mim um mesinho»

22:15
Leandro perde a cabeça com colega: «Andas à procura? Semeia mais a ver se colhes. Está caladinha» - Big Brother
01:14

Leandro perde a cabeça com colega: «Andas à procura? Semeia mais a ver se colhes. Está caladinha»

22:14
Pedro recebe pista e aponta para segredo de Leandro: «Foi assaltado...» - Big Brother
02:56

Pedro recebe pista e aponta para segredo de Leandro: «Foi assaltado...»

22:10
Flávio Furtado entra em despique com público em estúdio... por causa de Fábio! - Big Brother
02:02

Flávio Furtado entra em despique com público em estúdio... por causa de Fábio!

22:06
Leandro sem papas na língua para Liliana: «Preocupa-te contigo que tens muito por onde olhar» - Big Brother
02:07

Leandro sem papas na língua para Liliana: «Preocupa-te contigo que tens muito por onde olhar»

22:05
Quis fazer as 'pazes' com a casa por jogo? Dylan reage às acusações dos colegas - Big Brother
02:45

Quis fazer as 'pazes' com a casa por jogo? Dylan reage às acusações dos colegas

22:04
Cristina Ferreira usa vestido épico de Victoria Beckham e até lhe envia uma mensagem - Big Brother

Cristina Ferreira usa vestido épico de Victoria Beckham e até lhe envia uma mensagem

22:03
Fábio recebe chorrilho de críticas: «Nunca incomodou ninguém, ele sem a Liliana...» - Big Brother
04:15

Fábio recebe chorrilho de críticas: «Nunca incomodou ninguém, ele sem a Liliana...»

22:03
Ana e Fábio 'pegam-se' em plena gala: «A ovelha não se cala» - Big Brother
04:15

Ana e Fábio 'pegam-se' em plena gala: «A ovelha não se cala»

Acompanhe ao minuto
Já chegámos ao whatsapp!
DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES
Siga-nos!

😎

O vídeo mais amoroso do dia: Maria Botelho Moniz e o filho trocam um “beijinho à esquimó”

O vídeo mais amoroso do dia: Maria Botelho Moniz e o filho trocam um “beijinho à esquimó” - Big Brother

Maria Botelho Moniz encanta seguidores ao partilhar um vídeo ternurento com o filho Vicente durante as férias nas Maldivas. Veja as imagens e saiba o que a apresentadora prepara a seguir.

Maria Botelho Moniz, 41 anos, está a viver dias de pura felicidade ao lado do noivo, Pedro Bianchi Prata, 51 anos, e do filho de ambos, o pequeno e irresistível Vicente. A família rumou às Maldivas, onde tem partilhado registos que estão a conquistar os seguidores pela sua doçura e simplicidade.

O vídeo mais amoroso do dia: um “beijinho à esquimó” que derrete corações

A mais recente publicação da apresentadora foi suficiente para iluminar as redes sociais. No vídeo, Maria Botelho Moniz surge a dar um beijinho à esquimó ao filho — aquele gesto ternurento de encostar nariz com nariz — num momento de verdadeira cumplicidade mãe-filho.

 

 

Além do vídeo, a apresentadora partilhou ainda várias fotografias em família, onde se vê a harmonia do trio num cenário paradisíaco de cortar a respiração.

Os fãs não tardaram a reagir, enchendo a caixa de comentários com elogios e palavras de carinho para a família, que se tem revelado uma das mais acarinhadas do público português.

Um fim de ano especial… e novos desafios pela frente

Recorde-se que Maria Botelho Moniz foi a apresentadora das galas e do especial do Big Brother Verão. Agora, prepara-se para abraçar um novo desafio profissional: a condução do reality show “1.ª Companhia”, cuja estreia está marcada para 1 de janeiro.

Com uma carreira em ascensão e uma vida pessoal repleta de amor, Maria fecha o ano com chave de ouro — e com imagens que já se tornaram das mais queridas pelos seus seguidores.

Em cima, percorra as galerias com algumas das melhores imagens de Maria Botelho Moniz com a família, que preparámos para si.

Relacionados

De venda nos olhos, Fanny Rodrigues é surpreendida com um anel nas Maldivas

Pedro Jorge e Marisa apanhados em flagrante em momento íntimo... Por quem menos esperavam

«Não encontrei legenda possível»: Maria Botelho Moniz ‘inundada’ de amor com partilha apaixonante
Temas: Maria Botelho Moniz Pedro Bianchi Prata Vicente Maldivas Apresentadora De Televisão

Fora da Casa

“Naquelas fotos, eu tinha 100 quilos”: Katia Aveiro fala da sua transformação física e não esquece quem a “feriu”

“Naquelas fotos, eu tinha 100 quilos”: Katia Aveiro fala da sua transformação física e não esquece quem a “feriu”

Hoje às 19:13
De venda nos olhos, Fanny Rodrigues é surpreendida com um anel nas Maldivas

De venda nos olhos, Fanny Rodrigues é surpreendida com um anel nas Maldivas

Hoje às 17:47
Bruno Simão partilha imagens com Marisa Susana e é arrasado por ex-concorrente: «Poupem-me ao cinismo»

Bruno Simão partilha imagens com Marisa Susana e é arrasado por ex-concorrente: «Poupem-me ao cinismo»

Ontem às 16:56
O inesperado acontece: Fora do Secret Story, Bruno oferece ajuda à família de Pedro e elogia-o

O inesperado acontece: Fora do Secret Story, Bruno oferece ajuda à família de Pedro e elogia-o

Ontem às 16:18
Rita Almeida revela algo que a ligava a Sara Carreira... E mostra presente único: «O mais especial»

Rita Almeida revela algo que a ligava a Sara Carreira... E mostra presente único: «O mais especial»

Ontem às 15:39
Pedro pediu Marisa em namoro. E há vídeo do momento inédito e mais do que especial

Pedro pediu Marisa em namoro. E há vídeo do momento inédito e mais do que especial

Ontem às 14:56
Mais Fora da Casa

Mais Vistos

O inesperado acontece: Fora do Secret Story, Bruno oferece ajuda à família de Pedro e elogia-o

O inesperado acontece: Fora do Secret Story, Bruno oferece ajuda à família de Pedro e elogia-o

Ontem às 16:18
As imagens do choque. Foi assim que Bruno reagiu ao saber que Pedro e Marisa são casados

As imagens do choque. Foi assim que Bruno reagiu ao saber que Pedro e Marisa são casados

26 nov, 09:49
Um tratamento que lhe vai mudar a vida. Solteira, Sónia Jesus abraça nova aventura

Um tratamento que lhe vai mudar a vida. Solteira, Sónia Jesus abraça nova aventura

Ontem às 12:35
Separada, Sónia Jesus partilha fotos de saída à noite com ex-concorrentes

Separada, Sónia Jesus partilha fotos de saída à noite com ex-concorrentes

9 nov, 18:12
Mãe de Dylan chora em plena gala e recebe mensagem impactante de Cristina Ferreira
02:03

Mãe de Dylan chora em plena gala e recebe mensagem impactante de Cristina Ferreira

Há 1h e 15min
Ver Mais

Notícias

Até Ana Guiomar ficou rendida. Este é o vestido usado por Cristina Ferreira de que todos falam

Até Ana Guiomar ficou rendida. Este é o vestido usado por Cristina Ferreira de que todos falam

Há 49 min
Corrida ao Passaporte para a Final e um botão que vai tocar: A gala desta noite vai mudar tudo

Corrida ao Passaporte para a Final e um botão que vai tocar: A gala desta noite vai mudar tudo

Hoje às 19:32
“Naquelas fotos, eu tinha 100 quilos”: Katia Aveiro fala da sua transformação física e não esquece quem a “feriu”

“Naquelas fotos, eu tinha 100 quilos”: Katia Aveiro fala da sua transformação física e não esquece quem a “feriu”

Hoje às 19:13
O vídeo mais amoroso do dia: Maria Botelho Moniz e o filho trocam um “beijinho à esquimó”

O vídeo mais amoroso do dia: Maria Botelho Moniz e o filho trocam um “beijinho à esquimó”

Hoje às 18:31
De venda nos olhos, Fanny Rodrigues é surpreendida com um anel nas Maldivas

De venda nos olhos, Fanny Rodrigues é surpreendida com um anel nas Maldivas

Hoje às 17:47
Ver Mais Notícias

EXCLUSIVOS

Reação viral: Bruno descobre que Pedro e Marisa são casados
03:10

Reação viral: Bruno descobre que Pedro e Marisa são casados

25 nov, 22:15
Bruno e Cristina Ferreira têm a primeira conversa após desistência
02:52

Bruno e Cristina Ferreira têm a primeira conversa após desistência

25 nov, 22:13
«Lá dentro é cobra»: Marisa Susana expõe Marisa e faz revelação explosiva sobre Pedro

«Lá dentro é cobra»: Marisa Susana expõe Marisa e faz revelação explosiva sobre Pedro

24 nov, 18:39
Revelação em estúdio: Marisa Susana em lágrimas descobre finalmente o segredo de Marisa e Pedro Jorge
02:23

Revelação em estúdio: Marisa Susana em lágrimas descobre finalmente o segredo de Marisa e Pedro Jorge

24 nov, 00:40
Lágrimas sem fim: A reação inesperada do concorrente à própria expulsão
06:14

Lágrimas sem fim: A reação inesperada do concorrente à própria expulsão

24 nov, 00:16
Ver Mais Exclusivos

TVI Reality

«Disse coisas aqui que não me orgulho» O emocionante discurso de despedida de Bruno
04:21

«Disse coisas aqui que não me orgulho» O emocionante discurso de despedida de Bruno

25 nov, 22:06
Inédito! Pedro em lágrimas com a desistência de Bruno: «Lá fora vai perceber...»
04:21

Inédito! Pedro em lágrimas com a desistência de Bruno: «Lá fora vai perceber...»

25 nov, 22:05
Bruno comunica à casa que quer desistir e estas foram as reações dos colegas
04:21

Bruno comunica à casa que quer desistir e estas foram as reações dos colegas

25 nov, 22:05
Emoção sem fim: Marisa Susana chega em lágrimas a estúdio
03:50

Emoção sem fim: Marisa Susana chega em lágrimas a estúdio

24 nov, 00:38
Tenso: Concorrentes lavados em lágrimas após serem confrontados com imagens
01:38

Tenso: Concorrentes lavados em lágrimas após serem confrontados com imagens

24 nov, 00:29
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Mafalda Diamond não é o nome verdadeiro da ex-concorrente do "Big Brother"?

Mafalda Diamond não é o nome verdadeiro da ex-concorrente do "Big Brother"?

Hoje às 17:41
Após dois anos, Carolina Nunes mostra-se com pessoa especial: "Num piscar de olhos"

Após dois anos, Carolina Nunes mostra-se com pessoa especial: "Num piscar de olhos"

Hoje às 09:45
Foi dia de casamento para Joana Schreyer e Ricardo Pereira!

Foi dia de casamento para Joana Schreyer e Ricardo Pereira!

Ontem às 16:18
"La Vie de Maria Manuela": documentário revela tudo sobre a vida de Marie!

"La Vie de Maria Manuela": documentário revela tudo sobre a vida de Marie!

28 nov, 18:21
Reconciliação que os fãs suspeitavam aconteceu. Ex-concorrente de reality show volta para «o grande amor» da sua vida

Reconciliação que os fãs suspeitavam aconteceu. Ex-concorrente de reality show volta para «o grande amor» da sua vida

26 nov, 10:43
Ver Mais Outros Sites