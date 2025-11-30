O vídeo mais amoroso do dia: Maria Botelho Moniz e o filho trocam um “beijinho à esquimó”

Maria Botelho Moniz prepara o Natal com o filho Vicente: veja as imagens do momento especial em família

Maria Botelho Moniz, 41 anos, está a viver dias de pura felicidade ao lado do noivo, Pedro Bianchi Prata, 51 anos, e do filho de ambos, o pequeno e irresistível Vicente. A família rumou às Maldivas, onde tem partilhado registos que estão a conquistar os seguidores pela sua doçura e simplicidade.

O vídeo mais amoroso do dia: um “beijinho à esquimó” que derrete corações

A mais recente publicação da apresentadora foi suficiente para iluminar as redes sociais. No vídeo, Maria Botelho Moniz surge a dar um beijinho à esquimó ao filho — aquele gesto ternurento de encostar nariz com nariz — num momento de verdadeira cumplicidade mãe-filho.

Além do vídeo, a apresentadora partilhou ainda várias fotografias em família, onde se vê a harmonia do trio num cenário paradisíaco de cortar a respiração.

Os fãs não tardaram a reagir, enchendo a caixa de comentários com elogios e palavras de carinho para a família, que se tem revelado uma das mais acarinhadas do público português.

Um fim de ano especial… e novos desafios pela frente

Recorde-se que Maria Botelho Moniz foi a apresentadora das galas e do especial do Big Brother Verão. Agora, prepara-se para abraçar um novo desafio profissional: a condução do reality show “1.ª Companhia”, cuja estreia está marcada para 1 de janeiro.

Com uma carreira em ascensão e uma vida pessoal repleta de amor, Maria fecha o ano com chave de ouro — e com imagens que já se tornaram das mais queridas pelos seus seguidores.