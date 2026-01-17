Partilha de derreter o coração! Marido de Maria Botelho Moniz deixa fãs rendidos ao declarar-se ao filho

Já viu o look que Maria Botelho Moniz escolheu para a estreia? A cor e o corte são inesperados

O marido de Maria botelho Moniz tem habituado os fãs às suas partilhas emotivas sobre o filho, Vicente, nas redes sociais.

Pedro Bianchi Prata partilhou uma fotografia do filho Vicente a andar de bicicleta num parque infantil, mas o que surpreendeu os fãs foi a descrição intimista e querida que o marido de Maria Botelho Moniz fez ao filho. «Como é possível. ??? Cada dia o amor cresce mais ❤️❤️❤️», começou por escrever. «Alguma vez pára de crescer ? O meu ❤️ um dia destes vai explodir 😍☺️», findou. Os fãs não pouparam os comentários e mostraram-se derretidos com a declaração de amor de pai para filho.

O vídeo mais ternurento da noite de gala. Filho de Maria Botelho Moniz beija a televisão antes de dormir

Um momento de pura ternura está a emocionar os fãs da apresentadora. O filho de Maria Botelho Moniz protagonizou um gesto irresistível ao aproximar-se da televisão para dar um beijo à mãe durante a gala

Hoje é dia de gala da 1ª Companhia e, por isso, é uma noite de trabalho para Maria Botelho Moniz. Apesar de não estar com o filho, Vicente, na hora de o deitar, o noivo da apresentadora, Pedro Bianchi Prata, arranjou uma maneira para que o menino possa matar saudades da mãe.

Mesmo antes de ir dormir, o pequeno Vicente esteve a ver a mãe na televisão.

«Chegámos a casa depois de três dias fora e a primeira coisa que o Vicente fez foi chamar pela mãe. Deixei-o ficar acordado só mais um bocadinho para lhe mostrar o início da gala da Primeira Companhia… e para ele ver a mãe na televisão.

Ficou mesmo feliz», relatou Pedro Bianchi Prata.



«Aqueles sorrisos que dizem tudo, sem precisar de palavras. Agora já está a dormir, porque amanhã é dia de escola logo de manhã. É um bom menino, porta-se muito bem e, acima de tudo, é feliz. E isso é o mais importante de tudo», acrescentou.