Partilha de derreter o coração! Marido de Maria Botelho Moniz deixa fãs rendidos ao declarar-se ao filho

12:32
06:57

Exclusivo: Após término com Francisco Monteiro, Bárbara Parada tem novo namorado

12:30
05:16

As condições alegadamente impostas por Bárbara Parada no namoro com Francisco Monteiro

12:07
03:42

Cláudio Ramos ‘confronta’ Pedro: “Há alguma coisa que eu tenha dito que tu gostavas de me dizer?”

12:06
08:33

Pedro recorda passado com Marisa: “Nunca vai voltar”

11:56
05:16

Leandro já ligou a Pedro. E esta foi a 'resposta' do vencedor do “Secret Story 9”

11:55
05:16

Pedro revela surpresa com Leandro: “Saímos e apanhamos este choque”

11:53
02:28

Cláudio Ramos questiona Pedro sobre amizade com Marisa Susana: “É uma amiga cá fora?”

11:47
05:45

Pedro defende-se das críticas de Cláudio Ramos: “Estamos há 14 dias cá fora e eu gosto da Marisa de maneira igual”

11:47
05:45

Cláudio Ramos e Pedro ‘confrontam-se’: “Houve atitudes dentro da casa que eu considerei machistas”

11:40
03:09

Cláudio Ramos 'confronta' Pedro: “Achas que eu tenho uma opinião errada?”

09:09
«Destruída», a caminho do funeral do sobrinho, Kina tem afirmação surpreendente sobre Filipe Delgado

10:28
05:43

Leomarte sobre ex-concorrente do “Secret Story”: “Não quero esse fantasma na minha vida”

10:21
03:19

Leomarte e Diogo Alexandre reagem à morte de Maycon Douglas

10:21
03:19

“Luto não é espetáculo”. Leomarte e Diogo Alexandre explicam por que não se pronunciaram sobre a morte de Maycon Douglas

10:17
04:50

Depois de polémica, Leomarte chama Daniela Santo de “emplastra” e afirma: “Tenho medo”

10:16
04:50

Leomarte avança morte de familiar de ex-concorrente do “Secret Story”

10:10
06:03

Cláudio Ramos questiona Diogo Alexandre sobre o prémio do “Secret Story”: “Já gastaste o dinheiro todo?”

10:02
01:30

Leomarte surge ao lado de ex-concorrente e revela comentários: “São um casal lindo”

19:14
05:28

Ainda há provocações e ciúmes? Saiba como está o amor de Pedro e Marisa após a grande vitória

19:08
04:24

Como era a vida de Pedro e de Marisa antes de entrarem no Secret Story? Eles contam tudo

19:03
01:24

Espreite o álbum de fotografias privado de Pedro e Marisa

12:38
09:40

Amigo de Maycon Douglas questiona postura da mãe do ex-concorrente: “Achamos estranho desistir tão facilmente de procurar o filho”

12:37
09:40

Amigo de Maycon Douglas afirma: “Há pessoas que sabem mais do que o que dizem”

12:34
09:40

Mensagem no telemóvel de Maycon Douglas levanta suspeitas: “Não era a maneira dele escrever”

12:34
09:40

Última pessoa a estar com Maycon Douglas revela: “Houve uma discussão entre ele e a rapariga que o acompanhou a casa”

Partilha de derreter o coração! Marido de Maria Botelho Moniz deixa fãs rendidos ao declarar-se ao filho

Pedro Bianchi Prata usou as redes sociais para fazer uma partilha carinhosa ao filho, Vicente.

O marido de Maria botelho Moniz tem habituado os fãs às suas partilhas emotivas sobre o filho, Vicente, nas redes sociais. 

Pedro Bianchi Prata partilhou uma fotografia do filho Vicente a andar de bicicleta num parque infantil, mas o que surpreendeu os fãs foi a descrição intimista e querida que o marido de Maria Botelho Moniz fez ao filho. «Como é possível. ??? Cada dia o amor cresce mais ❤️❤️❤️», começou por escrever. «Alguma vez pára de crescer ? O meu ❤️ um dia destes vai explodir 😍☺️», findou. Os fãs não pouparam os comentários e mostraram-se derretidos com a declaração de amor de pai para filho. 

Veja a publicação.

O vídeo mais ternurento da noite de gala. Filho de Maria Botelho Moniz beija a televisão antes de dormir

Um momento de pura ternura está a emocionar os fãs da apresentadora. O filho de Maria Botelho Moniz protagonizou um gesto irresistível ao aproximar-se da televisão para dar um beijo à mãe durante a gala

Hoje é dia de gala da 1ª Companhia e, por isso, é uma noite de trabalho para Maria Botelho Moniz. Apesar de não estar com o filho, Vicente, na hora de o deitar, o noivo da apresentadora, Pedro Bianchi Prata, arranjou uma maneira para que o menino possa matar saudades da mãe.

Mesmo antes de ir dormir, o pequeno Vicente esteve a ver a mãe na televisão.

«Chegámos a casa depois de três dias fora e a primeira coisa que o Vicente fez foi chamar pela mãe. Deixei-o ficar acordado só mais um bocadinho para lhe mostrar o início da gala da Primeira Companhia… e para ele ver a mãe na televisão.

Ficou mesmo feliz», relatou Pedro Bianchi Prata.


«Aqueles sorrisos que dizem tudo, sem precisar de palavras. Agora já está a dormir, porque amanhã é dia de escola logo de manhã. É um bom menino, porta-se muito bem e, acima de tudo, é feliz. E isso é o mais importante de tudo», acrescentou.

