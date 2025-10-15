Pedro Bianchi Prata, noivo de Maria Botelho Moniz, derrete fãs com novas aventuras do filho

Pedro Bianchi Prata, noivo de Maria Botelho Moniz, partilhou esta terça-feira, 14 de outubro, um vídeo cheio de ternura que rapidamente derreteu os corações dos seus seguidores. O piloto publicou nas redes sociais um video que contempla um conjunto de momentos vividos com o filho Vicente e mostrou-se um pai completamente rendido às descobertas da criança.

Nas imagens, pode ver-se o menino a andar de mota em miniatura e a brincar com a cadelinha da família, Hope, num ambiente familiar descontraído e cheio de amor.

Na legenda, Pedro deixou um texto comovente sobre o tempo que passa depressa demais e sobre a alegria que é ver o filho crescer: «Os dias passam a correr… e o Vicente cresce a cada instante. Às vezes olho para ele e penso: “pára de crescer, meu pequenino”… mas é tão bonito vê-lo descobrir o mundo. Adora aprender, ajudar, brincar — até dar de comer à Hope faz parte das suas aventuras. É incrível ver como vive tudo com tanta alegria e curiosidade.»

A publicação não passou despercebida e rapidamente se encheu de elogios e mensagens de carinho. Muitos fãs destacaram a ternura das imagens e a cumplicidade entre pai e filho, num registo que mostra o lado mais doce e familiar de Pedro Bianchi Prata.