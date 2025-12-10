Contagem decrescente! Maria Botelho Moniz mostra a «preparação» para o maior desafio da sua carreira

A 1ª Companhia está prestes a regressar à antena da TVI e Maria Botelho Moniz está a preparar o programa a todo o gás. Num post no Instagram, a apresentadora mostra todo o material que considera necessário para a organização. São dossiers, micas e post-its, cada concorrente organizado por cores e sublinhadores que salientam o que cada um leva de melhor para a casa mais vigiada do país. «Cada um tem uma cor, uma divisória no dossier, uma biografia escrita por mim depois de horas de entrevistas vistas e lidas, e cada um tem - ainda antes sequer de os conhecer - um bocadinho do meu coração.», acrescenta.

Esta publicação contou com comentários de apoio vindos de algumas figuras conhecidas do universo reality, tais como, Jéssica Vieira, Vencedora do Big Brother Verão e Fábio Paim, ex-concorrente do Big Brother Verão, Diana Lopes, comentadora do Secret Story e Zé Lopes, que também já comentou algumas edições de reality shows.

Maria Botelho Moniz apresentou o Big Brother Verão

Esta preparação não vem de agora. Há duas semanas, a apresentadora partilhou que estava a assistir a uma edição anterior da “1º Companhia” de forma a reavivar a memória do conteúdo do programa.

Maria Botelho Moniz já se está a preparar para apresentar o seu segundo Reality Show. Depois do sucesso no Big Brother Verão, a apresentadora da TVI volta aos ecrãs já no início de 2026 para enfrentar mais um grande desafio.