Maria Botelho Moniz guarda presente de Filipe Delgado no lugar mais especial de sempre. E feito pelas mãos da apresentadora

Maria Botelho Moniz decidiu remodelar por completo o escritório pessoal e mostrou o processo no Instagram. Há um pormenor que salta logo à vista: a apresentadora guarda lá, não só todas as lembranças do seu percurso na televisão, como também o presente oferecido por Filipe Delgado.

«Depois ➡️ Durante ➡️ Antes Escritório renovado, o que se segue? 😏», foi assim que Maria Botelho Moniz começou por escrever na publicação onde mostrou todo o processo de remodelação do escritório. A apresentadora aproveitou ainda para lançar uma 'farpa' ao noivo, assumindo que: «Escusado será dizer que o Pedro está desejoso que eu volte ao trabalho. 😅 🧰🪛🔨», em tom de riso.

Os comentários não pararam de surgir, e Filipe Delgado foi uma das pessoas que se sentiu em êxtase com o novo espaço da sua «Generala», como tão carinhosamente lhe chamava na base da 1ª Companhia.

Veja a publicação.