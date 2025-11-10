O ritual de Maria Botelho Moniz antes das galas que o vai "arrepiar"

Maria Botelho Moniz leva o filho a lugar especial. E o sorriso de Vicente é encantador

Este último fim de semana, a apresentadora de televisão Maria Botelho Moniz, 41 anos, esteve no programa “Para Si”, do canal V+, levado a cabo por Ana Rita Clara. Numa conversa intimista e cheia de revelações, uma das caras mais acarinhadas da TVI abriu o coração e partilhou detalhes desconhecidos do seu lado mais pessoal, mostrando-se, como sempre, genuína e próxima do público.

Entre os vários tópicos de conversa, Maria Botelho Moniz recordou a sua última experiência na Televisão, quando se estreou na condução das galas e do especial do Big Brother - Verão. Um momento decisivo na sua carreira, vivido com muita intensidade, emoção, entusiasmo e um toque de espiritualidade.

E foi precisamente ao falar do seu pai, já falecido, que a apresentadora deixou o público comovido. Maria Botelho Moniz revelou um ritual que mantém antes de cada direto — uma forma simbólica e sentida de continuar ligada a quem mais amou.

“Falo sempre com o meu pai, mas antes de todas as galas... e olho para cima que é para ele e naquela gala final... ele estava lá. Estava lá sentadinho”, confidenciou, visivelmente emocionada.

Já no que toca ao seu lado mais pessoal e criativo, Maria Botelho Moniz revelou alguns dos seus “dons secretos”, como a paixão pela jardinagem, pela cozinha e pelas artes manuais — passatempos que, confessa, lhe trazem equilíbrio e tranquilidade.

“Tudo o que é pintar, bordar, estar atenta àquele pormenor... desliga-me a cabeça. Tudo o que sejam coisas com as mãos... cozinhar, a jardinagem, desliga-me muito a cabeça. Dizem que herdei o dedo verde da minha mãe. Ela faz crescer qualquer coisa... é um dom! E eu tento ir buscar essa arte à minha mãe”, partilhou com um sorriso.

Com esta partilha, Maria Botelho Moniz voltou a mostrar o motivo pelo qual é uma das figuras mais queridas da televisão portuguesa: a sua autenticidade, empatia e capacidade de se abrir ao público sem filtros.

Veja, abaixo, as galerias de imagens exclusivas da apresentadora que preparámos para si.