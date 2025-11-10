O ritual de Maria Botelho Moniz antes das galas que o vai "arrepiar"

Ao Minuto

22:09
Encontro secreto com Ana já é oficial, mas Liliana não fica de mãos vazias - Big Brother
02:20

Encontro secreto com Ana já é oficial, mas Liliana não fica de mãos vazias

22:08
Voz 'não deixa' Fábio recusar momento a sós com Ana e há novidades: «Na cave escura e...» - Big Brother
02:20

Voz 'não deixa' Fábio recusar momento a sós com Ana e há novidades: «Na cave escura e...»

21:59
«Foste tu que acabaste com a relação»: Fábio é confrontado com afirmação 'explosiva' de Liliana - Big Brother
00:56

«Foste tu que acabaste com a relação»: Fábio é confrontado com afirmação 'explosiva' de Liliana

21:55
«Se fosse o Bruno a ir para o quarto consigo, já não havia problema?»: Cristina Ferreira 'provoca' Fábio - Big Brother
02:43

«Se fosse o Bruno a ir para o quarto consigo, já não havia problema?»: Cristina Ferreira 'provoca' Fábio

21:47
Em lágrimas, Fábio recusa momento a sós com Ana e Pedro é mencionado: «Sinto-me desconfortável» - Big Brother
02:33

Em lágrimas, Fábio recusa momento a sós com Ana e Pedro é mencionado: «Sinto-me desconfortável»

20:54
Liliana chora ‘baba e ranho’ e desabafa com Marisa Susana: «Ele está muito frio» - Big Brother
06:16

Liliana chora ‘baba e ranho’ e desabafa com Marisa Susana: «Ele está muito frio»

20:52
Liliana desaba em lágrimas: «Eu estou a bater mal, não estou a conseguir gerir as minhas emoções» - Big Brother
03:29

Liliana desaba em lágrimas: «Eu estou a bater mal, não estou a conseguir gerir as minhas emoções»

20:51
Liliana acusa Fábio de jogar com ela: «És vingativo, podias recusar uma coisa que me deixou desconfortável» - Big Brother
03:39

Liliana acusa Fábio de jogar com ela: «És vingativo, podias recusar uma coisa que me deixou desconfortável»

20:48
Pazes duram pouco: Fábio e Liliana voltam a entrar em conflito e ele vira-lhe as costas - Big Brother
04:35

Pazes duram pouco: Fábio e Liliana voltam a entrar em conflito e ele vira-lhe as costas

20:42
Após discussão, Fábio e Liliana declaram-se e beijam-se, mas ele avisa: «Senti-me desvalorizado» - Big Brother
03:17

Após discussão, Fábio e Liliana declaram-se e beijam-se, mas ele avisa: «Senti-me desvalorizado»

20:05
«Tu sendo meu namorado...»: Com as luzes apagadas, Liliana e Fábio trocam juras de amor - Big Brother
01:48

«Tu sendo meu namorado...»: Com as luzes apagadas, Liliana e Fábio trocam juras de amor

20:04
Liliana usou Pedro para meter ciúmes a Fábio? A concorrente levanta-se do sofá e "passou-se" - Big Brother
03:52

Liliana usou Pedro para meter ciúmes a Fábio? A concorrente levanta-se do sofá e "passou-se"

19:51
«Quando tu chegas, as pessoas... Tu és oca»: O clima ferveu entre Ana Cristina e Bruno, e a plateia assiste - Big Brother
05:22

«Quando tu chegas, as pessoas... Tu és oca»: O clima ferveu entre Ana Cristina e Bruno, e a plateia assiste

19:41
A acontecer: Abraçados, Dylan e Inês mostram-se no 'quentinho' da cama - Big Brother
00:53

A acontecer: Abraçados, Dylan e Inês mostram-se no 'quentinho' da cama

19:38
«O Pedro já te passou a perna há semanas»: Dylan 'rasga' Leandro e este continua 'a rezar' - Big Brother
04:39

«O Pedro já te passou a perna há semanas»: Dylan 'rasga' Leandro e este continua 'a rezar'

19:14
O casal já viu melhores dias: Nova discussão entre Liliana e Fábio leva o concorrente a subir o tom de voz - Big Brother
02:45

O casal já viu melhores dias: Nova discussão entre Liliana e Fábio leva o concorrente a subir o tom de voz

19:12
Nomeações combinadas: Dylan 'obriga' Liliana a meter o 'quarteto' na chapa? - Big Brother
02:45

Nomeações combinadas: Dylan 'obriga' Liliana a meter o 'quarteto' na chapa?

19:02
«Eu nem queria que ele falasse com ela sequer»: Liliana fica 'em chamas' ao pensar em Ana e Fábio a sós no quarto - Big Brother
03:58

«Eu nem queria que ele falasse com ela sequer»: Liliana fica 'em chamas' ao pensar em Ana e Fábio a sós no quarto

18:52
Nos "bastidores", Dylan comenta o facto de Marisa e Pedro poderem ser um casal: «É asqueroso» - Big Brother
03:52

Nos "bastidores", Dylan comenta o facto de Marisa e Pedro poderem ser um casal: «É asqueroso»

18:49
Dylan é implacável: «Já perdeu o impacto todo lá fora (...) Ninguém lhe passa cartão» - Big Brother
03:04

Dylan é implacável: «Já perdeu o impacto todo lá fora (...) Ninguém lhe passa cartão»

18:34
O momento emocionante entre Marisa e Pedro que levou Isabel Figueira às lágrimas em estúdio - Big Brother
02:31

O momento emocionante entre Marisa e Pedro que levou Isabel Figueira às lágrimas em estúdio

18:27
Liliana e Pedro entram em colisão: «Tu és muito baixo» e «Vais calcar o Fábio até ao fim» - Big Brother
02:02

Liliana e Pedro entram em colisão: «Tu és muito baixo» e «Vais calcar o Fábio até ao fim»

17:46
Marisa tenta desvendar o segredo de Bruno. Conheça o desfecho - Big Brother
01:39

Marisa tenta desvendar o segredo de Bruno. Conheça o desfecho

17:31
Marisa para Marisa Susana e Pedro: «A nossa amizade está-se a estragar» - Big Brother
01:18

Marisa para Marisa Susana e Pedro: «A nossa amizade está-se a estragar»

17:27
Marisa e Pedro combinam estratégia para enganar Dylan. E é surpreendente - Big Brother
05:22

Marisa e Pedro combinam estratégia para enganar Dylan. E é surpreendente

O ritual de Maria Botelho Moniz antes das galas que o vai "arrepiar"

O ritual de Maria Botelho Moniz antes das galas que o vai "arrepiar" - Big Brother

Maria Botelho Moniz foi uma das convidadas especiais do programa “Para Si”, conduzido por Ana Rita Clara, onde revelou alguns dos seus "dons" e partilhou um ritual emocionante em memória do pai.

Este último fim de semana, a apresentadora de televisão Maria Botelho Moniz, 41 anos, esteve no programa “Para Si”, do canal V+, levado a cabo por Ana Rita Clara. Numa conversa intimista e cheia de revelações, uma das caras mais acarinhadas da TVI abriu o coração e partilhou detalhes desconhecidos do seu lado mais pessoal, mostrando-se, como sempre, genuína e próxima do público.

Entre os vários tópicos de conversa, Maria Botelho Moniz recordou a sua última experiência na Televisão, quando se estreou na condução das galas e do especial do Big Brother - Verão. Um momento decisivo na sua carreira, vivido com muita intensidade, emoção, entusiasmo e um toque de espiritualidade. 

E foi precisamente ao falar do seu pai, já falecido, que a apresentadora deixou o público comovido. Maria Botelho Moniz revelou um ritual que mantém antes de cada direto — uma forma simbólica e sentida de continuar ligada a quem mais amou.

“Falo sempre com o meu pai, mas antes de todas as galas... e olho para cima que é para ele e naquela gala final... ele estava lá. Estava lá sentadinho”, confidenciou, visivelmente emocionada.

 

Já no que toca ao seu lado mais pessoal e criativo, Maria Botelho Moniz revelou alguns dos seus “dons secretos”, como a paixão pela jardinagem, pela cozinha e pelas artes manuais — passatempos que, confessa, lhe trazem equilíbrio e tranquilidade.

“Tudo o que é pintar, bordar, estar atenta àquele pormenor... desliga-me a cabeça. Tudo o que sejam coisas com as mãos... cozinhar, a jardinagem, desliga-me muito a cabeça. Dizem que herdei o dedo verde da minha mãe. Ela faz crescer qualquer coisa... é um dom! E eu tento ir buscar essa arte à minha mãe”, partilhou com um sorriso.

 

Com esta partilha, Maria Botelho Moniz voltou a mostrar o motivo pelo qual é uma das figuras mais queridas da televisão portuguesa: a sua autenticidade, empatia e capacidade de se abrir ao público sem filtros.

Veja, abaixo, as galerias de imagens exclusivas da apresentadora que preparámos para si.

Maria Botelho Moniz não brilha só na Televisão. Este é o dom da apresentadora que poucos conhecem

Maria Botelho Moniz não brilha só na Televisão. Este é o dom da apresentadora que poucos conhecem

Hoje às 17:24
Casa de sonho e anel de noivado no dedo. Liliana Filipa aumenta mistério sobre alegada separação

Casa de sonho e anel de noivado no dedo. Liliana Filipa aumenta mistério sobre alegada separação

Hoje às 12:53
Recordamos como começou a história de amor de Liliana Filipa e Daniel Gregório e as imagens são fortes

Recordamos como começou a história de amor de Liliana Filipa e Daniel Gregório e as imagens são fortes

Hoje às 12:04
Liliana Filipa e Daniel Gregório estarão separados. E há Imagens chocantes da alegada traição

Liliana Filipa e Daniel Gregório estarão separados. E há Imagens chocantes da alegada traição

Hoje às 11:35
Momento mãe e filho. Maria Botelho Moniz leva Vicente a lugar especial. E o sorriso do menino é encantador

Momento mãe e filho. Maria Botelho Moniz leva Vicente a lugar especial. E o sorriso do menino é encantador

Hoje às 10:24
Maria Botelho Moniz leva o filho a lugar especial. E o sorriso de Vicente é encantador

Maria Botelho Moniz leva o filho a lugar especial. E o sorriso de Vicente é encantador

Hoje às 10:23
