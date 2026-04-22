Maria Botelho Moniz declara-se a vencedor de Reality Show: «Gosto muito de ti»

Cerca de dois meses após ter conquistado a vitória da 1ª Companhia, Rui Freitas marcou presença no Dois às Dez, onde esteve à conversa com Cláudio Ramos.

Ao longo da entrevista, o cantor foi surpreendido com várias mensagens de antigos colegas e instrutores. Entre essas surpresas, destacou-se também um vídeo enviado por Maria Botelho Moniz, que apresentou o programa.

A apresentadora começou por dizer: «Bom dia, Rui. Bom dia, Cláudio. O meu bom rebelde, o meu Rui. Sei que, na altura, matutaste bastante sobre esta palavra - rebelde -, mas acho que acabaste por compreender que, para mim, é um elogio chamar-te de rebelde.». Continuou, e acabou por destacar algumas características do ex recruta: «Não eras óbvio, questionavas, levavas a tua avante e seguias aquilo em que acreditavas. Isso, para mim, é muito bonito e é muito bom. É uma boa característica para alguém», afirmou a apresentadora.

«Serás sempre o meu bom rebelde, serás sempre o meu vencedor. E só tenho a agradecer-te, Rui, porque, se este programa foi um sucesso, foi porque foram vocês que lá estiveram dentro. Todos vocês têm um pedacinho do meu coração, todos vocês estão no meu dia-a-dia - literalmente, no meu escritório. Levo-vos a todos comigo», acrescentou ainda Maria Botelho Moniz, não escondendo a satisfação pelo percurso do vencedor da 1ª Companhia: «Gosto muito de ti. Fico muito feliz por ver todo este sucesso que estás a ter e todo o sucesso dos 4 Mens. Até breve!», finalizou.