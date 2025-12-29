Prestes a estrear-se na 1ª Companhia, Maria Botelho Moniz rende-se às tropas mais fofas (e temíveis) de sempre

Um pequeno apresentador em palco. Filho de Maria Botelho Moniz é protagonista nos bastidores do BB Verão

A 1ª Companhia está prestes a regressar à TVI e Maria Botelho Moniz vai ser a apresentadora desta edição. Entusiasmada com o novo desafio, a apresentadora tem partilhado nas redes sociais vários momentos da sua preparação e, agora, foi surpreendida por um vídeo muito especial de um centro de idosos.

Nas imagens, divulgadas pela página oficial do Centro Social de Carvalhosa, vários idosos vestiram as suas fardas de tropa e mostraram-se num treino intensivo.

Maria Botelho Moniz ficou rendida àquela partilha. «Adoroooooooo ❤️ 🫡🪖», escreveu, na caixa de comentários da publicação. Mas não se ficou por aqui: a comunicadora repartilhou nos stories do seu Instagram. «Não estou a saber lidar com este vídeo!», pode ler-se, na legenda daquela publicação.