Mais direto. Menos pausas. Sem segredos.
TORNE-SE PREMIUM

Ao Minuto

19:34
Renata Reis reage a acusações sobre Flávia e Pedro Jorge. E tem muito a dizer - Big Brother
05:42

Renata Reis reage a acusações sobre Flávia e Pedro Jorge. E tem muito a dizer

19:12
João Ricardo foi salvo em primeiro e picou Pedro Jorge: «Estás com azia?» - Big Brother
03:56

João Ricardo foi salvo em primeiro e picou Pedro Jorge: «Estás com azia?»

18:56
Afonso Leitão abre o coração e faz desabafo íntimo: «Aí fora...» - Big Brother
06:55

Afonso Leitão abre o coração e faz desabafo íntimo: «Aí fora...»

18:42
Pedro Jorge desabafa sobre o jogo: «O meu nome pesa...» - Big Brother
04:27

Pedro Jorge desabafa sobre o jogo: «O meu nome pesa...»

18:32
Pedro Jorge vai ao limite contra Liliana: «Nem o curso acabaste...» - Big Brother
02:35

Pedro Jorge vai ao limite contra Liliana: «Nem o curso acabaste...»

17:53
Sara aponta Pedro à expulsão e Liliana reage sem rodeios: «Tens medo dele» - Big Brother
06:41

Sara aponta Pedro à expulsão e Liliana reage sem rodeios: «Tens medo dele»

17:41
«Coitadinho (...) Ressabiado» Marcia Soares comenta postura do amigo João Ricardo - Big Brother
02:59

«Coitadinho (...) Ressabiado» Marcia Soares comenta postura do amigo João Ricardo

17:38
João Ricardo mostra-se desolado com a postura de Sara: «Tenho muita pena» - Big Brother
02:57

João Ricardo mostra-se desolado com a postura de Sara: «Tenho muita pena»

16:58
Quatro amores, e todos acabaram mal. Estas são as mulheres famosas que já fizeram parte da vida de Afonso Leitão - Big Brother

Quatro amores, e todos acabaram mal. Estas são as mulheres famosas que já fizeram parte da vida de Afonso Leitão

16:54
Contagem decrescente. O Big Brother Verão está a chegar e nós temos as primeiras imagens - Big Brother

Contagem decrescente. O Big Brother Verão está a chegar e nós temos as primeiras imagens

16:53
Catarina Miranda não foi a primeira: Recordamos em imagens todas as relações mediáticas que Afonso Leitão já teve - Big Brother

Catarina Miranda não foi a primeira: Recordamos em imagens todas as relações mediáticas que Afonso Leitão já teve

16:36
Secret Story ao rubro. Concorrentes entram em "guerra" uns com os outros - Big Brother
07:55

Secret Story ao rubro. Concorrentes entram em "guerra" uns com os outros

16:27
Como nunca os viu. João Ricardo e Pedro Jorge envolvem-se em forte discussão - Big Brother
05:20

Como nunca os viu. João Ricardo e Pedro Jorge envolvem-se em forte discussão

16:08
Marisa Susana revoltada com Bruno: «O meu nome não sai da boca dele» - Big Brother
04:59

Marisa Susana revoltada com Bruno: «O meu nome não sai da boca dele»

15:28
Nova pista surge na Casa. E a reação dos concorrentes é controversa - Big Brother
01:36

Nova pista surge na Casa. E a reação dos concorrentes é controversa

15:08
Noite agitada na Casa. Afonso Leitão revela tudo o que aconteceu na madrugada - Big Brother
01:36

Noite agitada na Casa. Afonso Leitão revela tudo o que aconteceu na madrugada

14:34
Gritos e agachamentos! João Ricardo deixa Nufla perdida de riso ao revelar superstições insólitas - Big Brother
04:10

Gritos e agachamentos! João Ricardo deixa Nufla perdida de riso ao revelar superstições insólitas

14:15
«Porque é que és assim comigo?»: João Ricardo desolado com atitude de Sara - Big Brother
05:08

«Porque é que és assim comigo?»: João Ricardo desolado com atitude de Sara

14:14
João Ricardo acaba a pedir desculpa a Sara após discussão acesa sobre Pedro Jorge: «Tentei procurar-te...» - Big Brother
04:32

João Ricardo acaba a pedir desculpa a Sara após discussão acesa sobre Pedro Jorge: «Tentei procurar-te...»

14:08
Discussão entre Sara e João Ricardo escala e esta acaba a virar-lhe as coisas. E a 'culpa' é de Pedro Jorge - Big Brother
04:52

Discussão entre Sara e João Ricardo escala e esta acaba a virar-lhe as coisas. E a 'culpa' é de Pedro Jorge

14:07
Cena de ciúmes? João Ricardo não cala revolta perante relação de Sara com Pedro Jorge: «Ecoas o que ele diz» - Big Brother
04:27

Cena de ciúmes? João Ricardo não cala revolta perante relação de Sara com Pedro Jorge: «Ecoas o que ele diz»

13:10
«Estive mal...»: Liliana justifica-se após discussão com Nufla - Big Brother
01:37

«Estive mal...»: Liliana justifica-se após discussão com Nufla

13:00
Na casa não sabem, mas Afonso teve um gesto subtil que denunciou o fim com Miranda: e houve quem reparasse - Big Brother

Na casa não sabem, mas Afonso teve um gesto subtil que denunciou o fim com Miranda: e houve quem reparasse

12:40
Sara e Pedro Jorge cada vez mais próximos. A amizade está a dar que falar - Big Brother
03:38

Sara e Pedro Jorge cada vez mais próximos. A amizade está a dar que falar

12:39
«Se esse é o teu conceito de amizade...»: Liliana volta a criticar a postura de Leandro - Big Brother
04:01

«Se esse é o teu conceito de amizade...»: Liliana volta a criticar a postura de Leandro

Acompanhe ao minuto

Contagem decrescente. O Big Brother Verão está a chegar e nós temos as primeiras imagens

  • Há 3h e 12min
Contagem decrescente. O Big Brother Verão está a chegar e nós temos as primeiras imagens - Big Brother
Maria Botelho Moniz

A estreia do Big Brother Verão está para breve. Maria Botelho Moniz já iniciou os preparativos

Está para breve. O Big Brother Verão regressa à TVI com a apresentação de Maria Botelho Moniz. Os preparativos para aquele que promete ser um reality show inesquecível já começaram.

No Instagram da TVI, foi revelada uma promo na qual é possível ver o entusiasmo da apresentadora, que se mostra ansiosa por mais este desafio.

A primeira edição do formato foi um sucesso e, este ano, há uma grande novidade. Depois de, no ano passado, o programa ter sido protagonizado por um grupo de caras conhecidas, chegou a vez de dar oportunidade aos anónimos.

A TVI já anunciou também que a casa vai contar com «uma nova área» que promete surpreender o público e colocar os concorrentes à prova, «com condições exigentes, recursos limitados e desafios constantes para quem lá viver».

Recorde-se que Jéssica Vieira foi a vencedora da primeira edição, que teve uma final inédita, com uma emissão em direto no Parque dos Poetas, em Oeiras. 

Temas: Maria Botelho Moniz TVI

Mais Vistos

O confronto mais esperado: Catarina Miranda entra na casa e termina relação com Afonso. Veja todas as imagens 

O confronto mais esperado: Catarina Miranda entra na casa e termina relação com Afonso. Veja todas as imagens 

1 jun, 10:01
No meio da polémica com Afonso, Catarina Miranda declara-se a outro homem, que já venceu um Reality Show

No meio da polémica com Afonso, Catarina Miranda declara-se a outro homem, que já venceu um Reality Show

Ontem às 18:35
Afinal, quem fica com a casa? Após término com Afonso, Miranda responde à pergunta que não quer calar

Afinal, quem fica com a casa? Após término com Afonso, Miranda responde à pergunta que não quer calar

Hoje às 11:35
Apaixonou-se e viu a relação falhar com dois vencedores do Big Brother. Sabe quem é esta menina?

Apaixonou-se e viu a relação falhar com dois vencedores do Big Brother. Sabe quem é esta menina?

Ontem às 16:16
Quatro amores, e todos acabaram mal. Estas são as mulheres famosas que já fizeram parte da vida de Afonso Leitão

Quatro amores, e todos acabaram mal. Estas são as mulheres famosas que já fizeram parte da vida de Afonso Leitão

Há 3h e 8min
Ver Mais

Notícias

Olé! Daniela Santos assume novo namorado: é futebolista e irmão de um outro craque do futebol 

Olé! Daniela Santos assume novo namorado: é futebolista e irmão de um outro craque do futebol 

Há 1h e 35min
Fim do mistério das chaves: Jéssica Vieira quebra silêncio sobre os rumores de romance com Marcelo Palma

Fim do mistério das chaves: Jéssica Vieira quebra silêncio sobre os rumores de romance com Marcelo Palma

Há 2h e 32min
Carro de luxo de finalista do Secret Story é vandalizado. As imagens impressionam 

Carro de luxo de finalista do Secret Story é vandalizado. As imagens impressionam 

Há 2h e 33min
Quatro amores, e todos acabaram mal. Estas são as mulheres famosas que já fizeram parte da vida de Afonso Leitão

Quatro amores, e todos acabaram mal. Estas são as mulheres famosas que já fizeram parte da vida de Afonso Leitão

Há 3h e 8min
Contagem decrescente. O Big Brother Verão está a chegar e nós temos as primeiras imagens

Contagem decrescente. O Big Brother Verão está a chegar e nós temos as primeiras imagens

Há 3h e 12min
Ver Mais Notícias

Opinião

«Coitadinho (...) Ressabiado» Marcia Soares comenta postura do amigo João Ricardo

«Coitadinho (...) Ressabiado» Marcia Soares comenta postura do amigo João Ricardo

Há 2h e 25min
Toda a verdade! Jéssica Vieira e Marcelo Palma quebram o silêncio sobre misteriosas chaves que levantaram rumores

Toda a verdade! Jéssica Vieira e Marcelo Palma quebram o silêncio sobre misteriosas chaves que levantaram rumores

Ontem às 19:53
Aborto espontâneo de Miranda volta a ser tema. Marcelo Palma é implacável: «Fico triste. Não devia ter ido falar disto»

Aborto espontâneo de Miranda volta a ser tema. Marcelo Palma é implacável: «Fico triste. Não devia ter ido falar disto»

Ontem às 19:22
«Já sofri na pele as mentiras da Catarina»: Marcelo Palma 'ataca' Miranda

«Já sofri na pele as mentiras da Catarina»: Marcelo Palma 'ataca' Miranda

Ontem às 19:22
Marcelo Palma revela: «Eu vi as mensagens (do Afonso). Mas há uma coisa na gala que descredebilizou a Catarina»

Marcelo Palma revela: «Eu vi as mensagens (do Afonso). Mas há uma coisa na gala que descredebilizou a Catarina»

Ontem às 19:16
Ver Mais Opinião

EXCLUSIVOS

De ir às lagrimas. Concorrentes do Desafio Final fazem a partilha mais tocante e arrepiante de sempre
05:38

De ir às lagrimas. Concorrentes do Desafio Final fazem a partilha mais tocante e arrepiante de sempre

29 mai, 22:08
Mal chegou a estúdio, Ana confessou não estar à espera de ser expulsa. E levantou o véu para uma "novidade a caminho"
02:18

Mal chegou a estúdio, Ana confessou não estar à espera de ser expulsa. E levantou o véu para uma "novidade a caminho"

26 mai, 01:29
Conheça o leque de nomeados. Descubra quem são os quatro concorrentes em risco
02:25

Conheça o leque de nomeados. Descubra quem são os quatro concorrentes em risco

25 mai, 22:29
As imagens que não passaram na Televisão. Foi assim que começou a confusão entre Norberto e Catarina Miranda
00:28

As imagens que não passaram na Televisão. Foi assim que começou a confusão entre Norberto e Catarina Miranda

25 mai, 09:53
Imagens exclusivas! Liliana e Nufla pegam-se como nunca as viu: «Cambada de interesseiras»
02:03

Imagens exclusivas! Liliana e Nufla pegam-se como nunca as viu: «Cambada de interesseiras»

24 mai, 22:10
Ver Mais Exclusivos

FORA DA CASA

Olé! Daniela Santos assume novo namorado: é futebolista e irmão de um outro craque do futebol 

Olé! Daniela Santos assume novo namorado: é futebolista e irmão de um outro craque do futebol 

Há 1h e 35min
Fim do mistério das chaves: Jéssica Vieira quebra silêncio sobre os rumores de romance com Marcelo Palma

Fim do mistério das chaves: Jéssica Vieira quebra silêncio sobre os rumores de romance com Marcelo Palma

Há 2h e 32min
Carro de luxo de finalista do Secret Story é vandalizado. As imagens impressionam 

Carro de luxo de finalista do Secret Story é vandalizado. As imagens impressionam 

Há 2h e 33min
Lisa Schincariol volta a falar com Nuno Brito? Ex-concorrente expõe mensagens privadas e a polémica instala-se

Lisa Schincariol volta a falar com Nuno Brito? Ex-concorrente expõe mensagens privadas e a polémica instala-se

Hoje às 12:39
Já vivem juntos... e até já falam de filhos! Diogo Maia e Ariana Miranda expõem planos para o futuro

Já vivem juntos... e até já falam de filhos! Diogo Maia e Ariana Miranda expõem planos para o futuro

Hoje às 12:21
Ver Mais Fora da Casa

TVI Reality

Fim do mistério das chaves: Jéssica Vieira quebra silêncio sobre os rumores de romance com Marcelo Palma

Fim do mistério das chaves: Jéssica Vieira quebra silêncio sobre os rumores de romance com Marcelo Palma

Há 2h e 32min
Contagem decrescente. O Big Brother Verão está a chegar e nós temos as primeiras imagens

Contagem decrescente. O Big Brother Verão está a chegar e nós temos as primeiras imagens

Há 3h e 12min
Sara e Pedro Jorge cada vez mais próximos. A amizade está a dar que falar
03:38

Sara e Pedro Jorge cada vez mais próximos. A amizade está a dar que falar

Hoje às 12:40
«Se esse é o teu conceito de amizade...»: Liliana volta a criticar a postura de Leandro
04:01

«Se esse é o teu conceito de amizade...»: Liliana volta a criticar a postura de Leandro

Hoje às 12:39
João Ricardo comenta discussão de Liliana e Leandro contra Pedro Jorge e afirma: «Está completamente perdido»
03:49

João Ricardo comenta discussão de Liliana e Leandro contra Pedro Jorge e afirma: «Está completamente perdido»

Hoje às 12:10
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Antes do "Big Brother Verão", Maria Botelho Moniz vai de férias... na melhor companhia!

Antes do "Big Brother Verão", Maria Botelho Moniz vai de férias... na melhor companhia!

Há 3 min
Catarina Miranda arrasa mãe de Afonso Leitão e faz-lhe acusação: "Não se deixem enganar"

Catarina Miranda arrasa mãe de Afonso Leitão e faz-lhe acusação: "Não se deixem enganar"

Há 2h e 8min
Em dia especial, Jéssica Antunes expressa sonho: "Hoje e para toda a vida"

Em dia especial, Jéssica Antunes expressa sonho: "Hoje e para toda a vida"

Há 2h e 30min
Soraia Moreira abre o coração: "Não tem sido fácil, confesso"

Soraia Moreira abre o coração: "Não tem sido fácil, confesso"

Hoje às 09:00
"Desnecessário": Jéssica Vieira quebra o silêncio sobre polémica de Catarina Miranda e Afonso Leitão

"Desnecessário": Jéssica Vieira quebra o silêncio sobre polémica de Catarina Miranda e Afonso Leitão

Ontem às 19:40
Ver Mais Outros Sites