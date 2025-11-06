Maria Botelho Moniz tem novo projeto na TVI: e é dos mais especiais que já teve

Maria Botelho Moniz tem um novo projeto na TVI, e é um dos mais desafiantes de todos! A TVI anunciou hoje o regresso do reality show 1ª Companhia, 20 anos depois da estreia que deixou Portugal rendido.

Maria Botelho Moniz reagiu à novidade: «Fiquei super feliz quando me disseram que este seria o nosso próximo projeto. Enquanto espectadora tenho ótimas recordações da 1ª Companhia, por isso estou muito entusiasmada por fazer parte da equipa que traz agora de volta este formato único e incrivelmente desafiante, e tenho a certeza que o público vai adorar ver esta versão renovada. Já estamos a trabalhar em todos os detalhes e mal posso esperar pela estreia!»

Leia aqui o comunicado completo:

«A TVI vai estrear, após o Natal, “1ª Companhia”, apresentada por Maria Botelho Moniz, assinalando o regresso de um formato marcante da televisão portuguesa, vinte anos depois de ter chegado pela primeira vez ao ecrã», começa por ler-se.

«O programa reúne um grupo de celebridades que aceitam o desafio de viver como recrutas, durante algumas semanas, numa base em Portugal. Durante esta “recruta”, as personalidades vão partilhar o mesmo espaço e submeter-se às regras e rotinas de uma vida militar, sob o comando de um Comandante da Companhia», prossegue.

«Com Maria Botelho Moniz na condução, esta edição da 1ª Companhia promete trazer de volta o espírito de desafio, camaradagem e superação que marcou o formato original, agora com uma abordagem contemporânea e uma nova geração de recrutas», conclui o comunicado.

A 1ª Companhia é reality-show em que várias celebridades são recrutadas para viver em verdadeiro regime militar, num quartel, com fardas e com a disciplina que lhes é imposta. Prepare-se porque a nova edição promete ser surpreendente.