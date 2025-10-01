É assim que Maria Botelho Moniz ‘aquece o coração’ do filho antes de dormir. E vai ‘aquecer’ o seu também

O noivo de Maria Botelho Moniz partilhou um momento irresistível entre ela e o filho, Vicente, antes de ir dormir, que derrete qualquer coração: «A melhor mãe», escreveu Pedro Bianchi Prata nas stories do Instagram.

No vídeo, vê-se o piloto a levar um biberão de leite até ao quarto do menino, onde está Maria Botelho Moniz a ler uma história ao bebé, que ouve atentamente a mãe.

Este registo é mais um dos momentos que Pedro Bianchi Prata e Maria Botelho Moniz partilham com o pequeno Vicente, que encanta tudo e todos que seguem as redes sociais dos pais.

