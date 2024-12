Em ambiente natalício, Vicente arrasa os corações dos seguidores de Maria Botelho Moniz

Maria Botelho Moniz, apresentadora do Secret Story - Casa dos Segredos, fez recentemente uma partilha adorável na sua rede social Instagram que deixou os seus seguidores enternecidos.

Uma sequência maravilhosa de Vicente, filho de Maria Botelho Moniz e Pedro Bianchi Prata, junto da árvore de Natal rodeada de presentes.

Maria Botelho Moniz confessou que vai ter um desafio até ao Natal,

«Desafio do mês: tentar que os presentes cheguem intactos ao Natal.»

Assim que fez a partilha, não tardaram os comentários dos seus seguidores completamente embevecidos com o bebé Vicente. “Não aguento tão lindooooo”, “Nenuco”, “Que miúdo lindo”, “Que fofinho.”, “Lindo demais parabéns papás e felicidades”, são alguns dos comentários que se puderam ler.

Recorde-se que Maria Botelho Moniz foi mãe no dia 17 de novembro de 2023 e celebrou o primeiro aniversário do filho com uma fotografia adorável de ambos.