Maria Botelho Moniz partilha fotografia adorável de Vicente, mas é a descrição que está a chamar todas as atenções

Maria Botelho Moniz, apresentadora do Secret Story - Desafio Final, fez uma partilha na rede social Instagram do seu filho Vicente. No entanto, há um pormenor que está a chamar as atenções todas.

Em todas as publicações que Maria Botelho Moniz faz de Vicente, são inúmeros os comentários sobre o quão bonito e fofo o bebé é. Desta vez não foi diferente. Comentários como: «Tão, mas tão fofinho», «O mais lindo», «Que amoooor» rapidamente encheram o post de Maria.

A apresentadora escreveu na descrição do seu post,

«Se for um sonho, não me acordem»

O amor de uma mãe é enternecedor em todos os momentos e este é sem dúvida um deles.

Recorde-se que Maria Botelho Moniz foi mãe no dia 17 de novembro de 2023 e celebrou o primeiro aniversário do filho com uma fotografia adorável de ambos.