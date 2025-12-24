Momento irresistível: Maria Botelho Moniz mostra o filho e revela o presente especial deste Natal

O Natal ganhou um significado ainda mais especial para Maria Botelho Moniz. A apresentadora partilhou, nas redes sociais, uma nova fotografia do pequeno Vicente, filho em comum com Pedro Bianchi Prata, e encantou os fãs com um momento irresistível.

Na imagem, publicada em story, vemos o menino a segurar um “school bus”, um pequeno autocarro amarelo de brincar, precisamente o presente que pediu ao Pai Natal. Orgulhosa e de coração cheio, Maria escreveu na legenda: «A melhor prenda de Natal». Uma frase que acaba por ter duplo significado: além do brinquedo tão desejado, o verdadeiro “presente” da vida da apresentadora continua a ser o filho, que tem enchido os seus dias de amor e ternura.

A partilha rapidamente conquistou os seguidores, que não resistiram à doçura do momento e voltaram a demonstrar todo o carinho pela família.

Veja a imagem:

Maria Botelho Moniz já tinha feito algumas revelações exclusivas de como será passado o Natal deste ano. Durante o momento, foi revelado qual o presente pedido por Vicente, o filho da apresentadora. Maria entrou em direto no ‘V+ Fama’, transmitido no V+ TVI, a 18 de dezembro.

Ao introduzir a apresentadora, Adriano Silva Martins referiu que Vicente, filho de Maria Botelho Moniz e Pedro Bianchi Prata, «já fala em inglês». A comunicadora confirmou e explicou o motivo: «Fala em inglês sim. Ele de manhã faz ali três horas num sítio de brincadeira para começar a socializar com alguns miúdos, em que uma das professoras só fala em inglês com eles, para eles também se irem familiarizando. E ele agora absorveu estas coisas e diz coisas como “yellow school bus”».

Foi precisamente essa expressão que esteve na origem de um pedido especial para o Natal. Em direto, Maria Botelho Moniz revelou o que o filho, de apenas dois anos, pediu ao Pai Natal: «Foi o que ele pediu para o Natal. O que é extraordinário. É aqueles autocarros da escola amarelos, típicos americanos. Ele deve ter visto aquilo em algum lado e disse que era o que ele queria. Disse-nos em inglês».

A apresentadora contou ainda que Pedro Bianchi Prata tratou rapidamente de satisfazer o desejo do filho: «O Pedro foi logo à internet, encontrou e já chegou. Já está embrulhado à espera dele».

A exatamente uma semana do Natal, Adriano Silva Martins quis também saber como será passada a quadra festiva. «Fazes cá em Lisboa?», perguntou. Maria explicou que a família vai dividir-se entre o Norte e a capital: «É dividido, porque o Pedro é do Porto e, portanto, vamos este domingo para cima, estamos lá três dias. No dia 24 ainda passamos lá até meio do dia, depois vimos para baixo para passar com a minha família».

Veja aqui o momento: