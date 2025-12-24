Momento irresistível: Maria Botelho Moniz mostra o filho e revela o presente especial deste Natal

Ao Minuto

19:32
Terá Liliana problemas de confiança? Inês não tem dúvidas - Big Brother
04:59

Terá Liliana problemas de confiança? Inês não tem dúvidas

18:14
Emoção: Filho de Isabel Figueira declara-se à mãe em direto - Big Brother
02:09

Emoção: Filho de Isabel Figueira declara-se à mãe em direto

18:05
Inédito: Pedro Jorge recusa-se a desejar «Feliz Natal» - Big Brother
01:58

Inédito: Pedro Jorge recusa-se a desejar «Feliz Natal»

17:49
Pazes: Maria e Leandro dão abraço emotivo - Big Brother
03:12

Pazes: Maria e Leandro dão abraço emotivo

17:45
Sem espírito natalício. Liliana deixa Marisa aos berros e não vai acreditar no motivo - Big Brother
03:44

Sem espírito natalício. Liliana deixa Marisa aos berros e não vai acreditar no motivo

17:39
«Tudo ao contrário»: Inês entra em despique com Leandro - Big Brother
04:27

«Tudo ao contrário»: Inês entra em despique com Leandro

17:35
Amigo secreto envenenado. Marisa arrasa Liliana: «Para maquilhar a verdade» - Big Brother
04:31

Amigo secreto envenenado. Marisa arrasa Liliana: «Para maquilhar a verdade»

17:29
Grinch invade a Malveira e as reações são hilariantes - Big Brother
04:18

Grinch invade a Malveira e as reações são hilariantes

17:28
Instabilidade na casa: Marisa e Pedro unidos contra Leandro e Liliana - Big Brother
05:06

Instabilidade na casa: Marisa e Pedro unidos contra Leandro e Liliana

16:42
Voz presenteia concorrentes com surpresa inesperada - Big Brother
01:56

Voz presenteia concorrentes com surpresa inesperada

15:11
Mesmo na véspera de Natal, Leandro e Liliana continuam em picardia: «Isso já não muda em ti» - Big Brother
03:21

Mesmo na véspera de Natal, Leandro e Liliana continuam em picardia: «Isso já não muda em ti»

13:44
Não se podem ver. Liliana e Leandro em puro despique: «Não és nenhuma criança» - Big Brother
02:55

Não se podem ver. Liliana e Leandro em puro despique: «Não és nenhuma criança»

12:34
Liliana e Pedro Jorge indignados com Leandro: «Pára» - Big Brother
03:15

Liliana e Pedro Jorge indignados com Leandro: «Pára»

11:51
O espírito natalício invadiu a casa do Secret Story! Veja o desafio inesperado que os concorrentes receberam - Big Brother
04:31

O espírito natalício invadiu a casa do Secret Story! Veja o desafio inesperado que os concorrentes receberam

10:48
Não sabe quando o melão e a melancia estão maduros? Leandro ensina um truque infalível para comprar a melhor fruta - Big Brother
02:15

Não sabe quando o melão e a melancia estão maduros? Leandro ensina um truque infalível para comprar a melhor fruta

01:30
Marcelo surpreende Marta Cardoso com um pedido insólito e o inesperado acontece em direto - Big Brother
02:13

Marcelo surpreende Marta Cardoso com um pedido insólito e o inesperado acontece em direto

01:15
Mãe de Leandro recorda momento difícil: «Não pude fazer o luto da minha mãe por causa do Leandro» - Big Brother
03:54

Mãe de Leandro recorda momento difícil: «Não pude fazer o luto da minha mãe por causa do Leandro»

01:10
Leandro recusa-se a fazer dinâmica e é chamado pela Voz ao confessionário - Big Brother
04:09

Leandro recusa-se a fazer dinâmica e é chamado pela Voz ao confessionário

01:00
Leandro em lágrimas no confessionário: «Preciso de um abraço de quem me quer bem» - Big Brother
03:11

Leandro em lágrimas no confessionário: «Preciso de um abraço de quem me quer bem»

00:45
Pedro Jorge e Liliana em troca de farpas acesa: «A forma como tu falavas para as mulheres...» - Big Brother
04:36

Pedro Jorge e Liliana em troca de farpas acesa: «A forma como tu falavas para as mulheres...»

00:37
Imperdível: Pais de Liliana revelam o que pensam sobre Fábio - Big Brother
03:54

Imperdível: Pais de Liliana revelam o que pensam sobre Fábio

00:36
Pai de Liliana fala pela primeira vez da polémica em torno da filha no Secret Story - Big Brother
03:54

Pai de Liliana fala pela primeira vez da polémica em torno da filha no Secret Story

00:35
Inédito! Pais de Liliana quebram o silêncio sobre a polémica e explicam porque nunca apareceram - Big Brother
03:54

Inédito! Pais de Liliana quebram o silêncio sobre a polémica e explicam porque nunca apareceram

00:19
Liliana rasga Inês num frente a frente: «Tu espalhas ódio!» - Big Brother
03:32

Liliana rasga Inês num frente a frente: «Tu espalhas ódio!»

00:04
Marisa desiludida com Leandro: «Agora consigo ver muitas coisas que não via» - Big Brother
03:37

Marisa desiludida com Leandro: «Agora consigo ver muitas coisas que não via»

Momento irresistível: Maria Botelho Moniz mostra o filho e revela o presente especial deste Natal

  • Secret Story
  • Hoje às 14:56
Momento irresistível: Maria Botelho Moniz mostra o filho e revela o presente especial deste Natal - Big Brother

Maria Botelho Moniz partilhou uma nova imagem do pequeno Vicente, fruto da relação com Pedro Bianchi Prata, e deixou os seguidores completamente rendidos com um momento cheio de ternura e com um detalhe especial.

O Natal ganhou um significado ainda mais especial para Maria Botelho Moniz. A apresentadora partilhou, nas redes sociais, uma nova fotografia do pequeno Vicente, filho em comum com Pedro Bianchi Prata, e encantou os fãs com um momento irresistível.

Na imagem, publicada em story, vemos o menino a segurar um “school bus”, um pequeno autocarro amarelo de brincar, precisamente o presente que pediu ao Pai Natal. Orgulhosa e de coração cheio, Maria escreveu na legenda: «A melhor prenda de Natal». Uma frase que acaba por ter duplo significado: além do brinquedo tão desejado, o verdadeiro “presente” da vida da apresentadora continua a ser o filho, que tem enchido os seus dias de amor e ternura.

A partilha rapidamente conquistou os seguidores, que não resistiram à doçura do momento e voltaram a demonstrar todo o carinho pela família.

Veja a imagem:

Maria Botelho Moniz já tinha feito algumas revelações exclusivas de como será passado o Natal deste ano. Durante o momento, foi revelado qual o presente pedido por Vicente, o filho da apresentadora. Maria entrou em direto no ‘V+ Fama’, transmitido no V+ TVI, a 18 de dezembro.

Ao introduzir a apresentadora, Adriano Silva Martins referiu que Vicente, filho de Maria Botelho Moniz e Pedro Bianchi Prata, «já fala em inglês». A comunicadora confirmou e explicou o motivo: «Fala em inglês sim. Ele de manhã faz ali três horas num sítio de brincadeira para começar a socializar com alguns miúdos, em que uma das professoras só fala em inglês com eles, para eles também se irem familiarizando. E ele agora absorveu estas coisas e diz coisas como “yellow school bus”».

Foi precisamente essa expressão que esteve na origem de um pedido especial para o Natal. Em direto, Maria Botelho Moniz revelou o que o filho, de apenas dois anos, pediu ao Pai Natal: «Foi o que ele pediu para o Natal. O que é extraordinário. É aqueles autocarros da escola amarelos, típicos americanos. Ele deve ter visto aquilo em algum lado e disse que era o que ele queria. Disse-nos em inglês».

A apresentadora contou ainda que Pedro Bianchi Prata tratou rapidamente de satisfazer o desejo do filho: «O Pedro foi logo à internet, encontrou e já chegou. Já está embrulhado à espera dele».

A exatamente uma semana do Natal, Adriano Silva Martins quis também saber como será passada a quadra festiva. «Fazes cá em Lisboa?», perguntou. Maria explicou que a família vai dividir-se entre o Norte e a capital: «É dividido, porque o Pedro é do Porto e, portanto, vamos este domingo para cima, estamos lá três dias. No dia 24 ainda passamos lá até meio do dia, depois vimos para baixo para passar com a minha família».

Veja aqui o momento:

 

Temas: Maria Botelho Moniz Vicente Natal

