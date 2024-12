Passado um ano, Maria Botelho Moniz regressa a um lugar onde foi muito feliz... Com Vicente: «Um ano de diferença, a mesma...»

Maria Botelho Moniz, apresentadora do Secret Story - Casa dos Segredos, fez recentemente uma partilha maravilhosa na sua rede social Instagram e deixou os seus seguidores sem palavras.

Nada mais, nada menos do que dois vídeos de Vicente, no mesmo hotel, com um ano de diferença.

«Um ano de diferença, a mesma cama maravilhosa.»

A apresentadora refere-se a uma cama de hotel na bonita cidade do Porto. Os comentários dos seguidores de Maria não tardaram a chegar, «Cada vez mais bonitot!! Muita saúde da boa para todos. Feliz Natal família bonita!», «Que lindo menino sejam muito felizes», «Muito fofinho o teu principe», «Um bebé lindíssimo. Maravilhoso.», «Tão lindo!».

Ora espreite a publicação de Maria Botelho Moniz e do seu pequeno Vicente, de um ano de idade.

Recorde-se que Maria Botelho Moniz foi mãe no dia 17 de novembro de 2023 e celebrou o primeiro aniversário do filho com uma fotografia adorável de ambos.