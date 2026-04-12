Foi nas pernas que aconteceu a magia: o look de Maria Cerqueira Gomes que está a dar que falar

Maria Cerqueira Gomes voltou a conquistar todas as atenções, e desta vez não foi apenas pela forma irrepreensível como conduz o Simply The Best – O Melhor dos Melhores, da TVI, mas também pelo look sofisticado, ousado e absolutamente viral que escolheu para subir ao palco. O programa, que junta grandes talentos e emoções ao sábado à noite, tem contado também com momentos muito estilosos.

Nas imagens partilhadas nas redes sociais e já amplamente comentadas pelos fãs, a apresentadora surge com um visual all black com um toque arrojado desenhado pela estilista Margarida conhecida no meio por Donna Noir, onde o clássico e o sensual se encontram na medida certa. O destaque vai para o blazer oversized de corte estruturado e acetinado, uma peça de alfaiataria poderosa que transmite sofisticação imediata.

Por baixo, Maria apostou num top rendado e transparente, que acrescenta textura e um toque de ousadia ao conjunto, equilibrando a sobriedade do blazer com feminilidade e glamour. A completar o look, surgem calças em renda preta de corte fluido, que reforçam a imagem elegante e moderna.

O styling foi finalizado com sapatos pretos de bico fino, cabelo de efeito molhado penteado para trás e uma maquilhagem luminosa em tons nude, onde a pele glow e o olhar definido deram ainda mais força à sua presença.

Nas redes, muitos fãs já consideram este um dos melhores looks de Maria Cerqueira Gomes nesta temporada, elogiando a forma como a apresentadora consegue reinventar o clássico preto com tanta personalidade. «Magnifica 🔥», «O melhor look até agora! 😍🥇» e «Você tem muito power ❤️‍🔥», são alguns dos comentários que se podem ler nas fotografias referentes ao look da apresentadora.