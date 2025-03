Maria Cerqueira Gomes num registo inédito. Aos 19 anos, com a filha bebé ao colo

Maria Cerqueira Gomes partilhou um vídeo recentemente na rede social Instagram em que aparece com a filha Kika Cerqueira Gomes. No vídeo aparece a apresentadora com 19 anos e a filha Francisca Cerqueira Gomes com apenas um mês.

«Um bebé com outro ao colo! A minha @francisca.cgomes no dia em que fez 1 mês», escreveu.

Recorde-se que Maria Cerqueira Gomes engravidou com apenas 18 anos e teve a filha Francisca Cerqueira Gomes, com 19 anos. A relação de mãe e filha sempre foi muito boa, com diversas partilhas de ambas juntas em viagens, mas não só.

Espreite o vídeo partilhado pela apresentadora: