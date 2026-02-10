Ainda não tem 30 e já foi capa da Forbes duas vezes: A «força da natureza» que conquistou Cristina Ferreira

Maria Costa Maia ainda não chegou aos 30 anos e já soma dois feitos que poucos conseguem alcançar: foi capa da Forbes por duas vezes e construiu uma marca própria de sucesso no competitivo mundo da beleza. Influencer digital e empresária, é hoje um dos nomes mais consistentes do empreendedorismo jovem em Portugal.

O seu percurso não passou despercebido a Cristina Ferreira. Numa recente partilha nas redes sociais, Maria assumiu «gostar muito» da apresentadora, palavras que deram origem a uma resposta marcante: «És uma força da natureza. Palmas para o teu percurso, para os teus sonhos, para o que aí vem», escreveu.

Da admiração mútua nasceu também uma parceria profissional, com a colaboração entre a ÈME Beauty, marca criada por Maria Costa Maia, e a GIRA, projecto liderado por Cristina Ferreira. Uma união que simboliza mais do que um negócio: representa o reconhecimento de um percurso construído com ambição, visão e resultados concretos.

Maria Costa Maia afirma-se assim como um exemplo de uma nova geração de empreendedoras, capaz de transformar influência em projecto empresarial e de conquistar o respeito de uma das figuras mais influentes do país. E, ao que tudo indica, o caminho está apenas a começar.

