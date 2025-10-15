Cara da TVI fala sobre polémica de Liliana, Zé e Fábio: «Acho que aqui não há traição»

Maria Sampaio foi uma das convidadas do Bom Dia Alegria, do V+, conduzido por Merche Romero e Zé Lopes, onde se juntou a Guilherme Castelo Branco e à psicóloga Carolina de Freitas Nunes para comentar a mais recente polémica entre Liliana, Zé e Fábio, do Secret Story 9.

Sem rodeios, a atriz defendeu que tudo isto pode ser algo bom, a longo prazo, na vida de Zé. «Livrou-se de uma pessoa que não gosta dele (...) ainda bem que aconteceu», afirmou.

Maria Sampaio rejeitou também a ideia de que tenha havido uma traição entre os concorrentes. «Acho que aqui não há traição», esclareceu, pelo facto do beijo entre Fábio e Liliana ter acontecido depois desta terminar o noivado com o agora ex-noivo. Sublinhou que o tema foi tratado de forma diferente por causa do género de Liliana: «O facto de ela ser mulher tem muito mais peso», acrescentou.

A atriz apontou ainda a falta de empatia emocional da concorrente: «Não teve responsabilidade afetiva», resumiu, numa conversa que gerou várias reações em estúdio.

Veja o momento aqui: